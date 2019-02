Passat má zase blíže ke smartphonu, manažer ho odemkne samsungem

Passatů se v osmi generacích vyrobilo 29 milionů, to je dokonce více než nesmrtelných Brouků, kterých vzniklo 21,5 milionu, a z modelů Volkswagenu je úspěšnější jen Golf s 35 miliony exemplářů.

„Passat se jako univerzální automobil pro rodiny i manažery a podnikatele, kteří tráví hodně času na cestách, zároveň vyvinul v nejúspěšnější vůz střední třídy a služební automobil na světě. V Evropě, Číně i USA vznikají samostatné verze, které dohromady tvoří jeden z nejdůležitějších produktových pilířů značky,“ uvádí David Valenta, mluvčí českého zastoupení Volkswagenu.

Nic neukazuje dnešní stav autoprůmyslu v Evropě lépe než právě Passat. Z celkového pohledu prodeje vozů střední třídy klesají. Aby bylo jasno, mezi auty této kategorie je Passat stále hvězdou, ale skoro 350 tisíc jako kdysi už se jich za rok v Evropě neprodá (loni 150 tisíc), zákazníci dnes vybírají z mnohem rozmanitější nabídky a jejich pozornost se i v showroomech Volkswagenu mělní mezi konkurenty v podobě MPV a hlavně SUV několika velikostí.

Facelift kromě občerstvení vzhledu přidává hlavně technická vylepšení. Některá vynucená okolnostmi a legislativou a pak ta, kterými Passat doplňuje svou techniku o to, co se za čtyři roky od uvedení aktuální generace (premiéra v roce 2014) objevilo na trhu.

Nejhlasitěji se mluví o asistenčních prvcích, které pomáhají řidiči, dnes to automobilky rády prezentují jako částečně automatizované řízení. Passat pro ně zavádí nové označení IQ.DRIVE, zastřešující asistenční systémy. Jsou v něm kromě systému aktivního udržování v jízdním pruhu, sledování mrtvého úhlu, automatického brzdění a pomocníka pro jízdu s přívěsem také vylepšený systém Travel Assist, který spojuje funkce adaptivního tempomatu a udržování v jízdním pruhu. Systém dosud fungoval do šedesátikilometrové rychlosti, to se dalo použít nejvýš po poskakování městem, nově je hranice posunuta výrazně dál, až na 210 km/h.

Protože ovšem k plně robotickému řízení je ještě dlouhá cesta - především z legislativních důvodů (a také proto, že robotická auta stále ještě nezvládnou vše) - vyzdvihuje Volkswagen to, že IQ.DRIVE je stále jen podpůrný prostředek, který sice řidiči pomůže, ten však stále musí být bdělý a sledovat provoz. Passat pak přímo nutí šoféra mít ruce na volantu. Ten je úplně nový a jsou na něm kapacitní dotykové plošky, které slouží nejen k ovládání různých funkcí vozu, ale také ke kontrole řidiče, zda volant drží, jen pak bude asistent řízení fungovat. Pokud ruce z volantu sundá a ani na výzvu vozu jej zase neuchopí, auto zastaví.

Adaptivní tempomat pak přebral z většího Touaregu funkci prediktivního ovládání rychlosti, kdy auto podle dopravního značení a profilu trati (křižovatky, kruhové objezdy) samo upravuje rychlost tak, aby byla jízda bez pokut, plynulá a bezpečná.

Online

Majitelé iPhonů ocení možnost zrcadlení některých aplikací na centrálním displeji infotainmentu přes bluetooth bezdrátově. Uživatelé telefonů značky Samsung zase mohou použít svůj smartphone k odemykání vozu. Pro odemčení nebude třeba být připojený na internet, telefon, ve kterém bude instalovaný speciální mobilní klíč, stačí přiblížit ke klice.

V útrobách inovovaného Passatu je také nová generace multimediálního systému, jeho největší novinkou je integrovaná SIM karta, díky které je systém stále online (pokud tedy má signál). Passat se tak připojí do online platformy „We Connect“ s různými aplikacemi. Kromě streamování hudby bude možný třeba přístup k online rádiím, která doplňují možnosti poslouchat hudbu přes FM, AM a DAB příjem. Passat jako typicky flotilové auto také může nově mít online knihu jízd.

Řidič passatu bude díky cloudovému prostředí, ve kterém bude přesně identifikován (dostane speciální přístupové ID), moci využívat služby i v dalších vozidlech vybavených přístupem do „We Connect“. V něm může využívat služby jako „We Park“ pro bezhotovostní placení za parkování (auto se také po telefonu ohlásí majiteli, že vyprší zaplacená doba parkování, kde stojí apod.) nebo „We Deliver“, která umožní jednorázový přístup do kufru vozu poskytovatelům služeb jako jsou čistírny, kurýři a podobně, do zaparkovaného auta tak zásilková služba doručí balík nebo nákup. Nově také vůz dostal inteligentní hlasové ovládání některých funkcí. Pokud je auto online, probíhá analýza hlasových povelů v cloudu. Samozřejmostí je hotspot, přes který si posádka připojí další digitální hračky k internetu.

VIDEO: Nový VW Passat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Designéři pro facelift přemodelovali oba nárazníky, upravili masku chladiče a doprostřed víka kufru přidali velký nápis Passat, to se teď začíná nosit. Všechna světla jsou osazena LEDkami a v příplatkové výbavě jsou i matricová LED světla, která umožňují jezdit se stále zapnutými dálkovkami a jednotlivé diody chytrá automatika zhasíná tak, aby ostatní vozy neoslňovaly. Uvnitř se měnily materiály a upravoval tvar dveřních výplní. Analogové hodiny na přístrojovce nahradil zespodu nasvícený nápis Passat, příplatkový displej nahrazující budíky je vylepšený, schránka na středovém tunelu větší a klasická USB nahradila ta menší typu C.



Upravené motory

Obnovený Passat přijíždí s novým turbodieselem, filtry pevných částic mají už všechny motory, bez ohledu na to, jaké palivo spalují. Motory TDI jsou pak ještě osazeny systémem SCR odlučujícím oxidy dusíku pomocí reakce s vodním roztokem močoviny (AdBlue). To vše vzhledem k extrémnímu tlaku na snižování emisí. I proto klade Volkswagen nově důraz na provedení GTE; znalí nabídky Volkswagenu vědí, že to je provedení s hybridním pohonem. V případě Passatu kombinuje benzinovou přeplňovanou čtrnáctistovku s elektromotorem, jehož akumulátory je možné nabíjet ze zásuvky. „S ním může být Passat přechodně, zejména ve městě, provozován jako elektricky poháněné vozidlo s nulovými emisemi,“ vysvětluje David Valenta z českého zastoupení značky. Hybrid oproti očekávání zůstává u staršího motoru 1,4 TSI a nedostal nově plošně v koncernu používaný motor 1,5 TSI. Celkový výkon hybridního soustrojí je 160 kW (218 koní). Jen na elektřinu (kapacita li-ion baterií je nově 13 kWh) má umět auto ujet až 55 kilometrů. Úplně vybitý akumulátor schovaný pod zadními sedadly se z běžné 230voltové zásuvky dobije za šest a čtvrt hodiny, z třífázové za čtyři hodiny.

Čistě benzinové varianty startují u 150koňové (110 kW) patnáctistovky, následují dva dvoulitry s výkony 140 kW (190 koní) a 200 kW (272 koní). Stále velmi žádané verze TDI jsou k mání ve dvoulitrovém provedení ve výkonových verzích se 140 a 176 kilowatty. Novinkou je motor 2,0 TDI s výkonem 150 koní (110 kW). Dieselovým základem zůstává jedna-šestka s 88 kilowatty (120 k). Všechny motory Passatu jsou přeplňované a s přímým vstřikováním paliva. Samozřejmostí zůstává možnost volby provedení s pohonem všech kol nebo automatickou převodovkou.

Prvního faceliftivaného passata vyrobili v německém Emdenu koncem ledna, premiéru bude mít na autosalonu v Ženevě za dva týdny. V nabídce bude opět jako sedan a kombík. Chybět nebudou odvozené varianty: sportovně pojatá R-Line a trekkingová Alltrack. Inovovaný Passat bude k objednání od května, právě tehdy by měl vyjet z linek třicetimiliontý volkswagen jménem Passat. První kusy dorazí k zákazníkům v srpnu.

Podobně by měl obohatit svou výbavu také Superb, premiéru faceliftovaného provedení má Škodovka naplánovanou na druhou půlku roku. A po roce 2020 se Passat se Superbem sejdou na jedné lince v Kvasinách. Volkswagen totiž potřebuje uvolnit výrobní kapacity v Německu pro výrobu elektromobilů. A tak se produkce Passatu v jeho příští generaci přestěhuje do Česka (podrobnosti čtěte zde).