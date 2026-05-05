Wolfsburgská automobilka jím konečně naplno vjíždí do segmentu cenově dostupných elektromobilů a činí tak se jménem, které má v historii motorismu obrovský zvuk. Seznamte se s Volkswagenem ID. Polo. Původně se tento projekt měl jmenovat úplně jinak, spekulovalo se o názvu ID.2, ale razantní vedení Thomase Schäfera v rámci nové strategie rozhodlo jasně: Volkswagen neopustí své zavedené ikony. Polo je zpátky, a tentokrát s elektrickým srdcem. „S modelem ID. Polo Volkswagen mění svůj přístup k elektrickým vozidlům. Už žádné modely ID pouze s číslem. Od nynějška bude tato předpona spojena se jménem, pokud možno známým a respektovaným,“ shrnuje magazín Autoweek.
„S 20 miliony prodaných kusů za 50 let zaujímá Polo v historii Volkswagenu významnou roli. Po desetiletí symbolizuje praktičnost, kompaktní rozměry, snadnou dostupnost a širokou použitelnost. Sedmá generace má to vše přenést do elektrického věku. Návrat k základům je často nejlepším způsobem, jak se posunout vpřed. Volkswagen se snažil znovuobjevit svou základní modelovou řadu s cílem znovuobjevit původního ducha značky – slovy generálního ředitele Thomase Schäfera ´znovu vyrábět skutečné Volkswageny (lidová vozidla), které splňují očekávání našich zákazníků´,“ vysvětluje.
Pro fanoušky konvence máme dobrou zprávu – benzinové Polo se spalovacím motorem tu s námi podle všeho bude souběžně ještě hodně dlouho. Nové ID.Polo se však staví po jeho bok jako jasná vize elektrifikované budoucnosti.
Španělské geny
Ačkoliv jde o německou ikonu, vývoj tohoto vozu probíhal ve Španělsku. ID.Polo je součástí velkého projektu rodiny malých elektromobilů koncernu Volkswagen, kam patří i sourozenci se znaky Škoda a Cupra. Přímým technologickým dvojčetem Pola je Cupra Raval, přičemž výroba tohoto dua bude probíhat ve španělském Martorellu, sídle značky Seat. Další dva modely, Škoda Epiq a Volkswagen ID.Cross jsou pak crossovery s větším interiérem, výškou střechy a podvozku a budou je vyrábět v severošpanělské Pamploně.
|
Vejrostek z barcelonského Žižkova frčí na elektru. Novou cupru jsme okoukli
Při prvním pohledu na ID.Polo si nelze nevšimnout silné rodinné podobnosti s větším Golfem. Kdybyste tato dvě auta neměli postavená přímo vedle sebe, snadno byste řekli, že se díváte na Golf nové generace. S délkou 4 metry a 5 centimetrů je nové elektrické Polo o 10 centimetrů kratší než legendární Golf čtvrté generace, na který jako by odkazoval.
Což ostatně potvrzuje i Andy Mindt. Jeho tým designérů se snažil dát vozu co nejcivilnější a nejpřívětivější tvář klasického volkswagenu. Cílem bylo vytvořit auto, které vypadá jako „kamarád slouha“ – spolehlivý pomocník, který vás nenechá ve štychu a svým vzhledem nebude působit nijak „ulítle“. Karoserie sází na jednoduché tvary, které oživuje a definuje sem tam nějaký prolis. Zejména při pohledu zezadu design vyniká jednoduchostí, kdy je zadní část definována v podstatě pouze svaly blatníků.
Vepředu auto oživuje lamela pod předními světlomety, které jsou propojeny moderní osvětlenou linkou. Tato lišta bude k dispozici v šedé, tmavě šedé nebo lesklé variantě, přičemž sportovní verze GTI dostane ikonický červený proužek. Celkově auto působí velmi veselým dojmem, k čemuž přispívá i přívětivý pohled světel, připomínající usmívající se oči.
Uvnitř prostorný, ale má to háček
Obrovskou výhodou bateriové platformy MEB+, na které ID.Polo stojí, je vnitřní prostor. Na rozdíl od klasické platformy MEB, která využívá pohon zadních kol, je elektropolo koncipováno jako předokolka a MEB+ je odvozena právě pro tento typ pohonu. Elektromotor je tedy výhradně na přední nápravě (čtyřkolka nebude) a pod podlahou je trakční akumulátor. V tom vlastně taky trochu odkazuje na prvního Golfa, který v sedmdesátých letech přivezl do Volkswagenu tehdy přelomovou koncepci, od „zadokolkového“ Brouka se vše změnilo na architekturu „vše vpředu“.
Vzadu najdeme prostorově úspornou klikovou nápravu, což otevírá prostor pro obrovský kufr.
Ten je hodně hluboký a zasahuje až do míst, kde by normálně byla rezerva (ta se sem podle všeho nevejde). Výsledkem je údajně prostor na „dvě basy piv“, pokud použijeme tuto německou míru. K dispozici je také vícepatrová podlaha, která umožňuje kufr prakticky dělit.
ID.Polo je dlouhé 4 053 mm s rozvorem náprav 2 600 mm. Zavazadlový prostor má objem 435 l (to je o 85 litrů více než u benzinového pola), sklopením zadních sedadel se zvětší na 1 243 l. Základní plechové ráfky jsou sedmnáctipalcové, maximem jsou hliníkové devatenáctky.
Na zadních místech je místa zhruba stejně jako v konvenčním Polu, potěší možnost zasunout špičky nohou pod přední sedadla. Pohodlně se zde usadí dva dospělí a díky rovné podlaze je použitelné i prostřední sedadlo. Nicméně, nastupování dozadu vyžaduje trošku akrobacie. Pohled z boku naznačuje proč: auto má hodně dlouhé přední dveře a naopak velmi krátké ty zadní, které se navíc směrem dolů výrazně zužují. Kliky zadních dveří schované v rámu, to je trochu zbytečná designová manýra, ale budiž, horší je, že pro na nohy při nastupování zbývá opravdu málo místa a do kabiny se musíte trošku soukat. Jakmile jste ale uvnitř – ať jako potápěč, nebo švestka, místa je vzadu už dost; v rámci žánru.
Palubní deska je konvenční v duchu doby, samozřejmě tvořená displeji, ale nesnaží se ohromit žádnými zbytečnými výstřelky. Je to prostě ergonomicky zvládnutý volkswagen, to bohužel nebývalo v posledních letech zvykem. Uvidíme, až se svezeme, na statické osahání se všechno zdálo ok.
|
Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
„Zákazníci se chtěli vrátit k fyzickým tlačítkům,“ uvádí Volkswagen. Zjednodušilo se ovládání klimatizace a na dvouramenném volantu najdete klasická tlačítka. Trochu osaměle působí „točítko“ mezi předními sedadly na středovém tunelu, které obsluhuje audiosystém. Instagram se zamiloval do 10,25palcového displeje a přístrojového panelu, které si můžete přepnout na analogové zobrazení ukazatelů ve stylu „pragolfu“ první generace. Tablet infotainmentu pak má třináct palců.
Za kolik? Slib dodržen
Tím nejdůležitějším parametrem je však cena, ať si kdo chce co chce říká. Volkswagenu se podařilo dodržet slib a cenu základního provedení stlačil pod 25 000 eur. V Německu bude ID. Polo startovat na ceně přesně o 5 eur nižší než tato hranice, v přepočtu na koruny je to lehce nad 600 tisíc. Jen pro ilustraci, krátký Golf dnes startuje na 678 tisících korunách (1,5 TSI / 85 kW).
Co za své peníze dostanete? Základní verze nabídne 37 kWh baterii. Když se nad tím zamyslíte, pro městské auto to vlastně bohatě stačí. Klimatizaci a rádio to má, vyhřívané sedačky nebo volant si možná připlatíte, ale ani základ by neměl působit ošizeně.
„Jenže na ID.Polo za tuto cenu bude potřeba si počkat. Prodej nového základního elektrického modelu Volkswagenu totiž nezačíná s cenově dostupnou základní verzí, ale s vrcholnou variantou. Další varianty pohonu a výbavy by měly následovat v létě. Na uvedení opravdu lidového elektrického Volkswagenu tedy bude nutné počkat minimálně několik měsíců,“ zmiňuje Autoweek.
Elektromotor APP290 (číslo označuje točivý moment v Nm) je k mání ve třech úrovních výkonu: 85 kW (116 k), 99 kW (135 k) a 155 kW (211 k). Chystaná varianta GTI nabídne až 166 kW (226 k).
Výkonové parametry jsou u elektrických aut dnes absolutně dostatečné a u ID.Pola tomu nebude jinak. Spíše bude otázkou, zda si nepřiplatit za verzi s větší baterií pro delší dojezd. Nicméně, elektropolo je normální nízký hatchback, nikoliv SUV, což mu dává předpoklad v podobě slušné spotřeby. Boj o dojezd tak u tohoto aerodynamicky efektivnějšího auta nebude tak dramatický jako u elektrických SUV „krabic“, které dnes výrobci elektrifikují raději. Dostupnější verze dostanou akumulátor s chemií LFP (lithium-železo-fosfát) s čistou kapacitou 37 kWh, která slibuje dojezd až 329 km, výkonnější provedení dostanou baterii typu NMC (nikl-mangan-kobalt) s čistou kapacitou 52 kWh, pro dojezd až 455 km. Základní verze má nabíječku s výkonem 11 kW (AC) a 90 kW (DC), větší umí 105 kW (DC). Maximální rychlost je elektronicky omezena na obligátních 160 km/h.
Ve výbavě je kromě hejna asistentů, adaptivního tempomatu, matrix světlometů, ovládání jedním pedálem také funkce Vehicle-to-Load (V2L), se kterou poslouží auto jako powerbanka pro živení různých elektrických zařízení (výkonem až 3,6 kW). ID.Polo také utáhne přívěs o hmotnosti až 1 200 kg. Mezi příplatkovými prvky výbavy je třeba prémiový audiosystém Harman Kardon s výkonem až 425 wattů, panoramatická střecha nebo masážní sedačky.
Nový Volkswagen ID.Polo tak přichází jako racionální, přívětivý a cenově dostupný elektromobil pro masy. Chytne se? Na českém trhu začne objednávat v průběhu srpna. Oficiální uvedení na český trh a dodání prvních vozů zákazníkům plánuje Volkswagen na říjen.