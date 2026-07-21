ID.Cross je v podstatě robustnějším bratrem chystaného městského hatchbacku ID.Polo. To na evropských trzích startuje na ceně 25 000 eur, což odpovídá 620 tisícům korun, tuto částku dodržel i český ceník. Stylovější a prostornější ID.Cross bude zhruba o 3 000 eur dražší (cca 75 tisíc korun). Za tento příplatek však zákazníci dostanou bohatší sériovou výbavu, takže reálný cenový rozdíl při srovnatelných prvcích klesne na nějakých 2 000 eur (asi 50 000 Kč). Pro ty, kteří chtějí moderní, „prďácké“ a trendy auto, to bude obhajitelná investice. Předprodej na českém trhu bude zahájen ještě do konce července.
Novinka sází na designový jazyk Pure positive, který klade důraz na vizuální stabilitu a nadčasovost. Jednoduše: cílem bylo stvořit vůz, který zbytečně nekřičí do světa, že je elektromobil, a díky tomu jeho vzhled nebude stárnout. Na délku měří 4 153 mm, na šířku 1 794 mm a na výšku 1 581 mm, rozvor je 2 601 mm.
Díky nové elektrické platformě MEB+ nabízí ID.Cross podstatně více vnitřního prostoru než rozměrově podobný T-Cross se spalovacím motorem, uvádí automobilka.
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Oproti malému polu nabídne pohodlnější sezení vzadu. Nastupuje se tam výš a skrze větší dveřní výřez (polo má zadní dveře extrémně krátké). Cestující sedí vzpřimovaněji, mají více místa nad hlavou a špičky nohou si mohou pohodlně zasunout pod přední sedadla.
Základní objem kufru činí 475 litrů (o 20 litrů více než T-Cross). Jelikož je elektromotor uložen vpředu, pohání výhradně přední kola a baterie leží v podlaze, je zavazadlový prostor extrémně hluboký. Pod variabilní podlahu naložíte dvě přepravky s nápoji, což potěší nejen německé pivaře. Pod přední kapotou se nachází dodatečných 25 litrů prostoru (frunk), což je ideální schránka pro uložení nabíjecích kabelů.
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Retro vtip
Obrovskou proměnou prošla kabina. Volkswagen vyslyšel přání zákazníků, upozadil digitální hysterii a vsadil na zjednodušení ovládání. Do interiérů se vracejí klasická hardwarová tlačítka. Přístrojová deska je potažena látkou, dobrý fígl, jak odvést pozornost, že je tvrdá.
Uprostřed dominuje obří 12,9palcový tablet infotainmentu, řidič má však před sebou 10,25palcový. Ten navíc skrývá retro režim – po stisknutí tlačítka „View“ na volantu se grafika promění v klasické analogové budíky z Golfu I. generace ze 70. let. Pravý otáčkoměr zde akorát místo otáček ukazuje aktuální využití elektrického výkonu.
Tři výkonové stupně
Pohon obstarává výhradně přední náprava s novým elektromotorem APP290. ID.Cross bude k dispozici se dvěma kapacitami akumulátoru (37 kWh (železo-fosfátová) nebo 52 kWh (lithium-iontová) a třemi úrovněmi výkonu, přičemž nejvyšší specifikace slibuje solidní dojezd až 427 kilometrů na jedno nabití.
- max. výkon 85 kW (116 k), kapacita baterie 37 kWh, maximální rychlonabíjeni 90 kW
- max. výkon 99 kW (135 k), kapacita baterie 37 kWh nebo 52 kWh, maximální rychlonabíjeni 90 kW / 105 kW
- max. výkon 155 kW (211 k), kapacita baterie 52 kWh, maximální rychlonabíjeni 105 kW
Při domácím nebo veřejném nabíjení střídavým proudem (AC) zvládá vůz standardních 11 kW. Větší 52kWh baterie má velmi stabilní průběh nabíjecí křivky, slibuje automobilka.
Luxus pro masy
Díky nové architektuře MEB+ přiváží ID.Cross do segmentu malých SUV prvky, které dosud nemohl dostat ani koncernový T-Cross postavený na platformě MQB.
Zákazníci si budou moci připlatit například za prémiové audio Harman Kardon o výkonu 425 W s deseti reproduktory a subwooferem, velkou panoramatickou střechu s elektrickou roletou nebo ve 12 směrech elektricky stavitelná sedadla s pamětí a funkcí pneumatické masáže (na výběr jsou tři programy). Pro nejvýkonnější 155kW verzi je navíc k dispozici nově vyvinutý adaptivní podvozek DCC, který neustále mění tuhost tlumičů podle stavu vozovky.
Zkrátka nepřišla ani bezpečnostní a softwarová výbava. Asistenční systémy využívají online data a poprvé v této cenové třídě dokážou rozpoznávat semafory. Pokud na křižovatce svítí červená, auto dokáže v rámci systémových limitů samo plynule zpomalit až do úplného zastavení. Vůz je možné ovládat pouze jedním pedálem, kdy auto po uvolnění akcelerátoru intenzivně rekuperuje a brzdí – to Volkswagen dosud odmítal. Kromě 360° kamerového systému umí auto zcela automaticky zaparkovat i vyparkovat, a to dokonce i na dálku, kdy stojíte mimo vůz a ovládáte ho chytrým telefonem.
ID.Cross potěší i aktivní chalupáře či cyklisty. S větší baterií zvládne odtáhnout přívěs o celkové hmotnosti až 1 200 kg. Vůz je sériově vybaven funkcí obousměrného nabíjení V2L (Vehicle-to-Load) o výkonu až 3,6 kW. Přes adaptér tak můžete v přírodě z trakční baterie auta napájet elektrický gril, nářadí nebo nabít elektrokola či živit elektrické nářadí.