V tradičně promrzlém lednovém Detroitu představila automobilka Volkswagen v roce 2017 koncept ID. Buzz. Za podobou mile se usmívající dodávky stál tým designéra Jozefa Kabaně. O pět let později už elektrická dodávka šla do sériové výroby. Kabaň, který u VW prosazoval přátelštější designový jazyk, se nechal u sériového elektrického Bulliho nafotit tak, aby v pozadí byl pěkně vidět červenobílý transportér první generace ve verzi Samba Bus. Na první pohled tak bylo patrné, k jakým kořenům design vozu ID. Buzz odkazuje: ke služebáku hipíků.
Dlužno podotknout, že ani devět let od představení konceptu se tvary čistě elektrické dodávky od VW neokoukaly. A v nejsilnější verzi GTX s prodlouženou karoserií se za ní na ulicích lidé stále otáčejí. Přitom součinitel aerodynamického odporu vzduchu modelu je 0,29, což je na dodávku parádní číslo.
Prostor
Konstruktéři ID.Buzz natáhli delší verzi o 250 milimetrů, šli cestou prodloužení rozvoru. Do novodobého elektrického Bulli se tak vejdou tři řady sedadel (dvě vpředu, tři ve druhé řadě, dvě ve třetí), ale také větší baterie, která má využitelnou kapacitu 86 kWh. S pěti lidmi „na palubě“ dosahuje maximální objem zavazadlového prostoru 1 340 litrů (po horní okraj opěradel zadních sedadel). Dokonce i se sedmi obsazenými sedadly je stále k dispozici zavazadlový prostor o objemu 306 litrů.
Volkswagen ID.Buzz GTX s prodlouženým rozvorem (Long Wheel Base) v číslech
Lidově řečeno, když budete převážet dětský kočárek, s tímto autem ho brzy přestanete při nakládání skládat. V našem případě vůz bez problému převezl čtyři neskladné kuchyňské židle. A to bez nutnosti manipulovat se střední řadou sedadel.
S řidičem auto „mluví“ beze slov. Skvěle totiž funguje barevná lišta pod čelním sklem. Její jazyk řidič intuitivně pochopí už při první jízdě. Se zapnutou navigací ho umí světle modrým pomrkáváním decentně upozornit, ve kterém pruhu se má držet. Když je čas odbočit, řekne to důrazněji, a přitom neruší soustředění. Při nabíjení svítí zeleně. S červeným výstražným „voláním“ jsem neměl – naštěstí – tu čest. U Volkswagenu tuhle vychytávku nazývají ID.Light.
Na malý displej před volantem při jízdě člověk rychle zapomene, neboť auto promítá základní údaje o jízdě daleko před přední sklo (head-up displej).
Totéž se týká ovládání vozu. Přepínač pohybu vpřed/vzad má podobu pádla pod volantem. Po dvou dnech jízdy se s ním pracuje zcela intuitivně i v podzemních garážích, kdy asistenti parkování rozehrávají pípací koncert na všech frontách. Auto má sice kola v každém rohu, ale rozvor 3 239 mm a celková délka bez pár milimetrů pět metrů dělají z elektrické dodávky na českých parkovacích místech trochu mastodonta.
V kabině má našinec pocit, že se němečtí kolegové u škodováků přiučili něco z filozofie Simply Clever. Příkladem budiž skříňka mezi řidičem a spolujezdcem. Její horní vaničku na odkládání drobných předmětů jde rozdělovat pomocí vyjímatelných příček. Bližší zkoumání ukáže, že jedna z nich je škrabka na sklo a druhá otvírák na lahve. Simply Hannover (tam ho vyrábí), chtělo by se říct.
Dva motory, 4x4 a spousta koní
Verze GTX je oficiálně „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“, tedy nejsilnější sériově vyráběná dodávka od VW. Nejvyšší celkový výkon pohonného ústrojí dosahuje 250 kW (340 k). Ale koníků se v útrobách dodávky skrývá víc. Technici podvozkovou platformu osadili dvěma elektromotory.
V běžném provozu je ID.Buzz zadokolka. Vůz žene kupředu synchronní elektromotor s permanentními magnety, který dává nejvyšší výkon 210 kW (286 k) a maximální točivý moment 560 Nm. Když je potřeba, zapojuje se do hry přední asynchronní elektromotor, který dosahuje nejvyššího výkonu 80 kW (109 k) a maximálního točivého momentu 134 Nm. Volkswagen pohon všech kol označuje zkratkou 4MOTION. Rozdělování hnací síly v systému má na starost elektronická řídicí jednotka.
Tradiční výhodou elektromobilu je, že plný výkon pohonné soustavy je k dispozici takřka okamžitě. Oněch 340 koní GTX vystřelí z nuly na 100 za 6,4 sekundy.
Lednové týrání
Vůz jsme testovali v týdnu od 19. ledna, když noční teploty mířily hluboko pod bod mrazu a přes den se poflakovaly pod nulou. Elektrického bulliho jsme rozhodně nešetřili, hrál roli služebního auta. V noci parkoval před domem na mrazu. Jeho revírem byly středočeské okresky, nejvytíženější úsek dálnice D5 mezi Pražským okruhem a Berounem. A jako bonus popojíždění v hustém pražském provozu, kde se po vánočních svátcích vše vrátilo k poněkud tristnímu normálu všedních dní metropole.
Co znamená Bulli
Původně se dodávka známá jako VW Transporter interně označovala zkratkou slov BUs, Last- und Lieferwagen (česky bus, nákladní a rozvážkový vůz – pozn. red.): Bulli. Rychle si našla cestu mezi veřejnost a začalo se mu tak neoficiálně říkat. Práva na toto označení však automobilka získala až o půlstoletí později. Až od roku 2007 se tak jako Bulli mohou všechny varianty Transporteru označovat oficiálně.
Z hlediska řidiče je to příjemný vůz. Děti ho milují, a to nejen kvůli usměvavému designu, ale třeba také kvůli elektrickému posuvu obou zadních dveří. Každé si chce zmáčknout své kouzelné tlačítko. Na plynulé a bezhlučné rozjezdy si šofér velmi rychle zvykne. Stejně jako na dodávkářský, tedy vzpřímený posez za volantem, kde ho navíc rozmazlují sedadla s masážní funkcí. Raketové zrychlení, kdy se z bulliho stává Buzz Rakeťák, je při přejíždění z pruhu do pruhu na dé pětce k nezaplacení.
Výrobce udává u tohoto modelu spotřebu 21,3 až 20,2 kWh na 100 kilometrů a dojezd na elektřinu v rozmezí 443–447 kilometrů. V lednové slotě jsme téměř novou dodávku s nájezdem deset tisíc kilometrů na tachometru nabíjeli na 90 procent. Dojezd udávaný palubní elektronikou nikdy nepřekročil tři sta kilometrů. A praxe tenhle údaj, přes všechna kouzla s rekuperací, potvrdila.
Volkswagen testovaný model aktuálně prodává za 2 154 413 Kč včetně DPH. Pro porovnání, základní model ID.Buzz Pure startuje na 1 149 900 korunách (včetně DPH). Akční cena prodloužené verze ID.Buzz Long začíná na 1 300 900 korun. Na všechny modely ID. lze čerpat e-dotaci Volkswagenu ve výši 100 tisíc korun.
