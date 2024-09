Nejnadupanější volkswagen sviští na baterky. ID.7 GTX má superchytrý podvozek

Jen se člověk nemůže zbavit pocitu, jak fantastické auto by inženýři vyvinuli, kdyby dostali tolik peněz a prostoru pro stavbu konvenčního spalovacího auta, které by našlo určitě víc zákazníků než baterkáče, kterým se prodeje stále ne a ne rozběhnout k hvězdným výšinám, jak si manažeři automobilek donedávna malovali.

Ale dost filozofování. ID.7 je prostě parádní každodenně využitelné auto pro ty, co potřebují auto na pojížďky do nějakých čtyř set kilometrů v umírněném tempu. A mají kde nabíjet. To si pak ale říkáte, na co je verze GTX. Právě tu, společně s inovovaným pohonem a novou větší baterií, teď ID.7 dostalo. A GTX má být vlastně protějškem GTI u spalovací smečky volkswagenů. Jako jediná „id-sedma“ také nabídne pohon všech kol. Po silnici se nese ladně, v zatáčkách je díky pohonu preferujícímu zadní nápravu obratný a suverénní. Těžký balík baterií ucítíte klasicky na rozvlněném povrchu, kdy už tlumiče jednoduše přestanou stíhat elasticky tlumit víc než jeden a čtvrt tuny hmotnosti.

ID.7 je vlastně bateriový ekvivalent Passatu (nebo nástupce odepsaného Arteonu), ten už je k mání v nové generaci jen jako kombík. To baterkáč dorazil nejprve jako liftback, kombiverze je letošní novinkou. Verze GTX přiváží pro platformu MEB, na které stojí celá neprémiová elektrická produkce koncernu VW, novou největší baterii s kapacitou 86 kWh. Zvládá také nabíjení 200 kW a samozřejmostí už je i kondicionování baterky před příjezdem k nabíječce. Vrcholová verze přivezla taky nový vychytanější elektromotor na zadní nápravě. Pokud chcete velkou baterku s delším dojezdem a netrváte na čtyřkolce, je pro vás nová verze S.

Dosud nabízela ID.7 největší baterii ve verzi Pro, měla kapacitu 77 kWh. „Nové verze ID.7 Pro S jsou – stejně jako nové sportovní varianty ID.7 GTX – nyní sériově vybaveny akumulátorovou baterií s využitelnou kapacitou 86 kWh (celková kapacita: 91 kWh),“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značky Lenka Vaňková.

„Oproti 77kWh baterii je 86kWh baterie vybavena 13 moduly akumulátorových článků místo dvanácti. Akumulátorový systém je integrován do podlahy,“ dodává. „Nová sada akumulátorů modelu ID.7 GTX může být ze stejnosměrných rychlonabíjecích stojanů nabíjena výkonem až 200 kW – doposud dosahoval nejvyšší nabíjecí výkon maximálně 175 kW. Za ideálních podmínek je sada akumulátorů nabita z 10 na 80 procent výkonem 200 kW za výrazně méně než 30 minut. U sportovního modelu byl podle metodiky WLTP naměřen dojezd na jedno nabití až 595 km,“ vypočítává mluvčí značky. U liftbacku ID.7 Pro S automobilka udává dokonce až 700kilometrový dojezd. To samozřejmě vyžaduje výkony na úrovni šampiona ecorally, ale řekněme, že nějakých 400 kilometrů dojezdu je při normální jízdě dosažitelných bez loudání a upejpání se. Na druhou stranu je třeba se nenechat unést literami GTX, výkony na sportovní svezení má, to pak ale počítejte s tím, že se dojezd smrskne ještě výrazně víc.

Chytré tlumiče

Když se vrátíme k tomu, že elektromobily dnes piplají automobilky víc než spalováky, ID.7 to perfektně ukazuje na jemném ladění řízení, pohonu, podvozku a toho všeho dohromady. Nový „vehicle dynamics manager“ integruje funkci DCC, XDS+ a pohonu všech kol. První zkratka ukrývá příplatkový adaptivní podvozek, druhá funkci stabilizačního systému, která jemným přibrzďováním jednotlivých kol napomáhá agilitě pětimetrového (bez čtyř centimetrů) auta v zatáčkách. A ten centrální mozek auta kromě toho přidává také balancování pohybů auta jednotlivými tlumiči. Každý je ovládaný zvlášť, a tisíckrát za sekundu umí upravit svou tuhost. Na nájezdu do oblouku přitvrdí přední tlumiče a zadní nechá měkčí, v pravotočivé zatáčce přední levý a pravý zadní přitvrdí, přední vnitřní a zadní levý změkčí (v levotočivé samozřejmě naopak); na výjezdu pak povolí všechny a nechá tlumení co nejměkčí, aby mohlo auto zasednout na zadní a mělo co nejvíc trakce na nejefektivnější akceleraci. Auto přesněji předpovídá pohyby karoserie a také distribuci točivého momentu na nápravy. Hlavní je ta zadní, v jejím případě systém jedná proaktivně a moduluje točivý moment podle odezvy čidel na přední nápravě. Ovšem v případě prokluzu předních kol samozřejmě jedná reaktivně

Vylepšení na zadní nápravě u GTX v podobě nepatrně tužšího stabilizátoru je třešinka na dortu. Však je to dnes vrchol elektrické nabídky Volkswagenu. Na upřesněnou dodáme, že přední náprava je McPhersonovská a zadní pětiprvková.

Efektivitě pohonu napomáhá skvělá aerodynamika přikrčeného auta (Kombík má cx=0,25, liftback 0,23), elektroauto prostě musí být nízké, aby dávalo smysl.

U GTX je systémový výkon pohonu všech kol 250 kW (340 koní). GTX je první ID.7 s pohonem všech kol, pohon zadní nápravy má na starosti synchronní elektromotor typu APP550 s permanentními magnety a nejvyšším výkonem 210 kW (286 k), vpředu je asynchronní elektromotor s označením AKA150, který dosahuje nejvyššího výkonu 80 kW (109 k).

Sedan ve verzi GTX zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy (kombík 5,5 s), to z něj dělá nejvýkonnější a nejrychlejší elektromobil značky, nejvyšší rychlost má elektronicky omezenou na 180 km/h. Základem jsou 20palcové ráfky (pneumatiky vpředu 235/45 R 20, vzadu 255/40 R 20), pro GTX ale připravili i jedenadvacítky. Lepší zůstat u menšího průměru ráfků, méně rázují. I na velkých kolech je ovšem komfort velmi dobrý. „Díky systému 4MOTION navíc vzrostla nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu (brzděného při stoupání 8 %) z 1 000 na 1 400 kg,“ dodává Lenka Vańková jednu z výhod čtyřkolky GTX oproti „Sku“.

Zbytečně přetechnizovaná klimatizace

Parádní odhlučnění je sedmičce vlastní. Spousta místa na zadních místech z něj dělá opravdovou vlajkovou loď značky. ID.7 GTX Tourer pojme k pětičlenné posádce 605 litrů zavazadel (se zadními sedadly vzpřímenými), sedan 532 litrů. Nová verze softwaru infotainmentu (15 palců) už slibuje pracovat bez zaškobrtnutí. Ovšem (ne)přehlednost navigace stále hodně uživatelů dovede k tomu používat tu v mobilu nazrcadlenou do tabletu na přístrojovce.

Příšernost v podobě vzduchotechniky s výdechy ovládanými elektromotorky přes dotykáč je možná frajeřinka na předvádění se před publikem. Jenže když pak chcete, aby vám studený vzduch nefučel do obličeje, je to otrava. Taky proto, že výdech nelze jen tak částečně „přiškrtit“, buď je vypnutý, nebo zapnutý.

GTX má přemodelovaný čumák a zadní partie. Namíchali pro něj taky novou červenou metalízu, která má připomínat lak ikonického Golfu GTI.

Cenami se Volkswagen rozhodně nepodbízí. ID.7 GTX startuje v provedení liftback na 1 845 900 Kč, kombík stojí od 1 865 900 Kč. Verze ID.7 Pro S se stejně velkou novou baterkou, ale pohonem jen zadní nápravy (nejvyšší výkon 210 kW (286 k), stojí od 1 578 900 Kč, za kombík se připlácí i v jeho případě dvacet tisíc.