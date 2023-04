Luxusní elektrosedan od VW přijíždí. Sedmička má dojezd 700 km na nabití

„Sedmička“ nese zřejmě ne náhodou stejnou číslovku jako luxusní sedany konkurence od BMW, stejně jako ony bude vrcholem modelové řady automobilky. Volkswagen sedmičce dopřál úplně nový elektromotor o výkonu 210 kW (286 koní), který bude ve všech verzích ID.7 bez ohledu na velikost baterie. Ta bude mít určitě několik verzí, tak jako u dosavadních elektrických volkswagenů, aktuálně mají „ídéčka“ baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh (slabší 58 kWh verze jistě nebude nabízena ve vrcholném modelu). Pravděpodobné však je, že ID.7 dostane i novou, ještě silnější baterii. Všechny komponenty si koncern Volkswagen chce do budoucna vyrábět sám, elektromotor (interní označení APP550) byl vyvinut ve spolupráci s „dcerou“ VW Group Components v Kasselu, kde se také vyrábí.

Právě s nejsilnější baterií slibuje výrobce dojezd na jedno nabití až 700 km podle novějšího (a pravdomluvnějšího) měřicího cyklu WLTP. Pomáhá k tomu i vyladěná aerodynamika se skvělou hodnotou součinitele 0,23 – což je na úrovni absolutní světové špičky. Maximální nabíjecí výkon, důležitý pro rychlonabíjení na dlouhých cestách, je na úrovni 200 kW – což je hodně, ale rekord to není, některé modely (například Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 5) umějí i víc – a špičkové nabíječky zvládají až 350 kW.

ID.7 je pro značku Volkswagen v Evropě, Číně a Severní Americe extrémně důležitým modelem. Je to atraktivní vůz, který nadchne prémiovými technologiemi, exkluzivitou, špičkovým komfortem a vysokou užitnou hodnotou v každodenním provozu. Imelda Labbéová, členka představenstva značky Volkswagen

Chytrá střecha, hlasové ovládání. A automatická jízda

ID.7 má také spoustu prvků výbavy, kterou jsme zvyklí vídat jen u vozů vyšších tříd prémiových značek. Příkladem jsou masážní sedadla s certifikátem „zdravých zad“ AGR a adaptivní klimatizací, zajišťující chlazení, vyhřívání i vysoušení, nebo elektronicky zatmavitelná panoramatická střecha. Ta má takzvané „chytré sklo“, jež lze dotykovým ovládáním elektronicky zprůhlednit nebo zneprůhlednit. Stejně jako u mnoha dalších funkcí v modelu ID.7 může i ovládání střechy probíhat prostřednictvím hovorových hlasových povelů – o to se stará nový hlasový asistent IDA. Portfolio výbavy na přání završuje audiosystém Harman Kardon o výkonu 700 W se 14 high-endovými reproduktory včetně centrálního vpředu a subwooferu v kufru.

Kromě toho bude ID.7 umět sama jezdit – a protože to evropská legislativa nedovoluje, uvádí automobilka, že její „Travel Assist se sdílenými daty převezme v případě potřeby řízení modelu ID.7 v příčném i podélném směru“. Od rychlosti 90 km/h na vícepruhových dálnicích pak systém zvládne i asistovanou změnu jízdního pruhu, byť řidič musí na celý proces dohlížet. Samočinné parkování si zase umí zapamatovat posledních 50 metrů jízdy a za- nebo vyparkovat automaticky. Řidič přitom může sedět za volantem, nebo na parkovací manévr dohlížet zvenku v aplikaci na chytrém telefonu.

Automatické systémy mají ovšem stále mnohá omezení – tím nejvýznamnějším je fakt, na nějž upozorňuje i sama automobilka v poznámkách „pod čarou“. A to, že „řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven své povinnosti odpovědného řízení vozidla“. Což vlastně znamená, že nechat řízení jen na autě samotném není možné, nevěnovat se řízení také ne – jinak by se mohlo stát, že by vám systém chtěl „předat řízení“ až ve chvíli, kdy si sám neví rady, tedy v krizi. Zároveň automobilka píše, že proces lze kdykoli deaktivovat a „funguje pouze ve spojení s navigačním systémem a s aktivní licencí We Connect. Online funkce systému „Travel Assist se sdílenými daty“ lze využívat pouze na území pokrytém mobilní telefonní sítí a při patřičném nastavení pro ochranu soukromí. A to pokrytí může být docela problém, jak jsme popisovali v této glose:

Každopádně jsme velmi zvědavi, co vlastně bude sériová ID.7 umět, až se na podzim začne v Česku prodávat. A taky, kolik bude vlastně stát...