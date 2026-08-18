Volkswagen byl v elektromobilitě vždy velmi ambiciózní. Start byl ale možná trochu uspěchaný, jakkoli se ID.3 celosvětově prodalo víc než 600 tisíc kusů, z toho kolem tisíce v Česku. Od ještě lepších čísel ho brzdil zejména lacině vypadající interiér, ne úplně dokonalý software a možná i urputná snaha udělat nějaké věci zkrátka jen „jinak“, bez ohledu na funkčnost. Týkalo se to jak vnějšího designu, tak třeba až skokové digitalizace, kdy zmizela prakticky všechna tlačítka, aniž by se někdo zajímal o to, jestli je to ergonomické a funkční.
Začíná to už vnějším designem. Volkswagen si sice neodpustil vznosné marketingové názvy jako filozofie „True Volkswagen“ nebo designový jazyk „Pure Positive“, ale skrývá se za tím návrat k poněkud tradičnějšímu vzhledu, podle kterého elektrická auta vypadají jako auta, a ne jako artefakty z Hvězdných válek.
Konkrétně design ID.3 Neo se za mě moc povedl. Nový vzhled vozu definuje osobitá příď se světelnou lištou a osvětleným logem. Střecha, zadní spoiler a víko zavazadlového prostoru jsou lakovány v barvě vozu jako u klasických kompaktních modelů Volkswagen.
Sice se údajně neměnily žádné kovové díly karoserie a designéři si museli vystačit s úpravami plastů, ale výsledkem je jednoduchá, pohledná čelní maska s ostrými liniemi a zároveň specifickou světelnou lištou a osvětleným logem, které by měly být poznávacím znakem dalších elektrických modelů Volkswagenu. Zmizela také dřív černě lakovaná střecha, zadní spoiler a víko zavazadlového prostoru, teď je vše lakováno v barvě vozu jako u klasických kompaktních modelů značky.
Vnější rozměry zůstaly prakticky stejné – délka je 4 265 mm a rozvor 2 769 mm. Na délku je to o 17 mm méně než u spalovacího VW Golf, v rozvoru naopak o 149 mm víc. Zůstal i zavazadlový prostor o objemu 383 litrů a velkorysý prostor pro cestující na zadních sedadlech. Stále ale chybí nějaký přední úložný prostor, který jiní konkurenti umí nabídnout.
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Stačilo málo a konečně je po šesti letech z VW ID.3 hezké a funkční auto
Ještě pozitivněji hodnotím změny, které se odehrály v interiéru. Původní ID.3 schytala kritiku za to, že v autě za milion byly lány laciných plastů, a naopak skoro žádná fyzická tlačítka. Teď najdete na palubní desce a v jejím okolí na pohled i na dotek mnohem lepší materiály. Na volantu jsou zpět fyzická tlačítka místo dotykových plošek, samostatný panel s mechanickými ovladači dostala klimatizace, také okna se stahují klasicky čtyřmi tlačítky a pozor – zpět je i dlouho neviděné kolečko na ovládání hlasitosti audia!
Nový infotainment kombinuje 10,25" digitální přístrojový štít, který jde přepnout do povedeného retrodesignu starších volkswagenů, s centrálním 12,9" displejem, jenž má zlepšenou grafiku a rychlejší reakce. Integrovaný systém Android spojený s umělou inteligencí ChatGPT umožňuje digitálně aktivovat nebo rozšiřovat funkce vozu a stahovat aplikace pro audio, video streaming, parkování, nabíjení nebo hry.
Naopak na pohled neviditelné, ale o to podstatnější změny se udály v oblasti pohonu. Nový software a elektromotor znamenají nárůst výkonu, točivého momentu a zároveň nižší spotřebu až o 35 procent, a tím pádem delší dojezd. Nový elektromotor má výkon 125, 140 nebo až 170 kW a točivý moment až 350 Nm. V nabídce budou tři kapacity baterie: 50 kWh, 58 kWh a 79 kWh, přičemž první dvě zvládnou dobíjení výkonem až 105 kW, poslední až 183 kW.
Neznamená to ale, že by zákazník mohl vybírat z devíti kombinací motoru a baterie. Na výběr budou pouze tři – s rostoucím výkonem roste i kapacita připojené baterie, takže základem je elektromotor o výkonu 125 kW s baterií 50 kWh a vrcholem 170 kW + 79 kWh. Ještě letos dorazí výkonnější varianta, která nejspíš ponese tradiční označení GTi místo donedávna používaného GTX.
Stejně kontinuálně ale neroste dojezd, protože nejdelší ho má vrcholná kombinace – až 626 km, následuje naopak nejslabší kombinace – 490 km, a na konci je prostřední varianta – 414 km. Novinkou pro všechny je ale možnost napájet externí zařízení typu grilu či elektrokola pomocí funkce V2L výkonem až 3,6 kW. Všechny baterie mají zároveň vylepšenou nabíjecí křivku, takže z 10 na 80 procent by se měly nabít pod půl hodiny.
Po první testovací jízdě se zdá, že nový motor je opravdu lepší ve všech parametrech, krátký testovací okruh jsme sice ujeli se spotřebou kolem 18 kWh/100 km, ale je třeba vzít v úvahu, že auto stálo dlouho na slunci v teplotách přes 30 stupňů, takže na krátké jízdě muselo dost intenzivně chladit baterii i interiér, tedy dlouhodobá spotřeba kolem 15 kWh/100 km by neměl být žádný problém. Autu zůstaly velmi dobré jízdní vlastnosti, podvozek je velmi komfortní i na velkých kolech, auto neposkakuje na hrbolech a umí spojit jistotu v zatáčkách s obratností při parkovacích manévrech.
Stejně jako jsou tři výkony motoru a tři kapacity baterie, tak tři jsou i výbavové stupně. Základní je Trend na 18palcových ocelových kolech a třeba s adaptivním tempomatem, automatickou klimatizací nebo zadními parkovacími senzory. Trend je spojený jen s nejslabším motorem a nejmenší baterií a stojí 619 008 Kč bez DPH. Ostatní dvě výbavy už je možné pořídit ve všech třech kombinacích motoru a baterie. Life přidává tepelné čerpadlo, zadní parkovací kameru, větší kola, zadní parkovací kameru nebo indukční nabíjení telefonu. Tu koupíte od 685 124 Kč bez DPH. Vrcholná Style za ceny od 759 504 Kč přidává LED Matrix světla, vyhřívaná přední sedadla nebo navigaci.