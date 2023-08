Autofotka týdne: Slavné GTI přiveze Volkswagen i v elektromobilech

Automobilky se tím rády pochlubily, a zákazníci byli nadšení, stejně, jako když mělo auto v označení Turbo. Obojí je dnes u moderních aut standardem, vstřikováním ani turbem nikoho do kolen nedostanete.

Automobilky se tím rády pochlubily, a zákazníci byli nadšení, stejně, jako když mělo auto v označení Turbo. Obojí je dnes u moderních aut standardem, vstřikováním ani turbem nikoho do kolen nedostanete.

A naopak, spalovacími motory už se dnes ani automobilky nechtějí zrovna chlubit. A Volkswagen tuplem ne. Od doby, kdy je do světa aut skoro povinně zaveden elektrický proud, se mluví o bateriích, kapacitách, dojezdu a nabíjecí křivce.

První Golf GTI vznikal v utajení. Osmička nadšenců z různých oddělení od vývoje po „tiskové“ na něm začala pracovat po roce 1973, kdy už byl hotový obyčejný golf. Když prototyp postavený na základech kupé Scriocco s motorem živeným karburátory a sníženým podvozkem ukázali Ernstu Fialovi, tehdy novému a pak dlouholetému šéfovi vývoje, prohlásil, že se v něm nedá jezdit. Vývojový tým se nevzdal a vyměnil motor za provedení osazené vstřikováním benzinu Bosch K-Jetronic chystané pro Audi 80. Díky tomu vzrostl výkon a hlavně se snížila hlučnost sání a výfuku. Definitivní „ano“ získal projekt 28. května 1975 poté, co se prototyp pojmenovaný Sportgolf ukázal už v březnu publiku na autosalonu ve Frankfurtu. A vstřikování si mohl připnout Golf hrdě do jména.

Jenže nechat ikonické trojpísmenní GTI jen tak být? Vždyť se jím v historii pyšnila taková spousta aut. Jen na upřesnění: jako první tuto zkratku použilo Maserati (takže to znamenalo Gran Turismo Iniezione), proslavil ji Golf GTI a pak s ní dělal velkou parádu Peugeot. Ale GTIčka nabízela třeba i Mazda, Toyota, Rover, Nissan, Mitsubishi nebo Daihatsu.

Volkswagen je ale dnes pravděpodobně poslední, kdo GTIčko v nabídce drží. Jenže co s ním, když teď nebude co vstřikovat? Třeba Gran Turismo Indukce? Tento týden se ukázalo, že si Volkswagen zaregistroval novou značku pro své elektrické sportovní vozy. A vyšel právě z legendárního GTI, ve kterém ovšem poslední literu nahradil stylizovaným bleskem, který je tradičním znakem pro elektrický proud.

„Zdá se, že toto je řešení, které zvolili ve Wolfsburgu, aby spojili minulost a budoucnost bez přestřižení pupeční šňůry se vzácným dědictvím: dokument německého úřadu pro patenty a ochranné známky, podaný německou společností, to odhaluje,“ shrnuje italský automagazín Quattroruote. A připomíná nedávný rozhovor generálního ředitele značky Thomase Schäfera, který potvrdil svůj záměr uvést značku GTI do elektrického světa. Tedy do rodiny ID. „A první aplikace sportovního odznaku s bleskem místo „i“ by mohla být vyhrazena pro výkonnostní variantu budoucího sériového modelu odvozeného od konceptu ID.2all,“ spekulují Quattroruote.

Magazín ovšem zároveň připomíná, že pro přiostřené modely s bateriovým pohonem nyní značka používá označení GTX, vytvořené pod vedením Herberta Diesse, který byl loni z koncernu odejit. „Zkratka GTX v sobě zahrnuje dva významy: na jedné straně výkon (vyjádřený prvními dvěma písmeny), na druhé straně přítomnost dvoumotorového hnacího ústrojí, které zaručuje pohon všech kol (označené „X“ „).“

Magazín Autorevue připomíná, že něco podobného již udělal Opel s modelovou řadou GSe. „Zatímco dříve „e“ na konci neslo zkratku pro vstřikování (Einspritzung), dnes odkazuje na elektrifikovaný a později čistě elektrický pohon. V tomto případě byla změna mnohem elegantnější,“ popisuje.