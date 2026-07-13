Letos slaví tato ikona kulatých 50 let. Je to legenda mezi hot hatchi, legenda Volkswagenu a vrchol rodokmenu řady Golf (nadupané „eRko“ nechme nyní stranou). Stojí na golfu osmé generace, ten už je tady šestým rokem. K tomuto významnému jubileu dorazila výroční edice Golf GTI Edition 50. Ta vychází z klasického GTI Clubsport a přidává pár doplňků, hlavně samolepek. Že jde o vymírající druh, potvrzuje pohled ke konkurenci – Ford Focus ST, Peugeot 308 GTI, Honda Civic Type-R, Renault Megane RS, se všemi už je amen. Pravé GTI však ze své podstaty musí zůstat čistou předokolkou – tak zní definice hot hatche. A že jich dnes je k mání jako šafránu.
A ještě potřebujete paket Performance, ten si za sto tisíc přikupte. Obsahuje speciálně vyvinuté semislicky Bridgestone, kované devatenáctky a odlehčený titanový výfuk; celkem to ušetří asi pětadvacet kilo hmotnosti. Suma sumarum to auto na fotkách je za 1,4 milionu Kč. Za auto, které zvládne roli ranního nákupního košíku i odpoledního krále okresek, je to férová nabídka.
Nejsilnější a nejrychlejší GTI v historii
Pod kapotou bije slavný dvoulitrový čtyřválec TSI z řady EA888 – konkrétně jde o pátou generaci tohoto agregátů. Je to jediný konvenční spalovací motor v evropské nabídce koncernu, který nemá na starosti mladoboleslavská Škoda, vyvíjelo a v péči ho má Audi. A je to hotový zázrak. Zatímco v manažerském Superbu jezdí lineárně, tiše a úsporně, v Golfu GTI předvádí to pravé mechanické divadlo. Nabízí raketové zrychlení, maximální kultivovanost a hezký, dravý zvuk. Motor má elán ve velkém pásmu otáček a hezky bezprostřední odezvu na plyn.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 v číslech
Dvoulitrový čtyřválec vyladili na 239 kW, tedy 325 koní (výchozí Clubsport má 221 kW). Z dvoulitrového TSI tak vymámili výkon, který měly před třiceti lety supersporty. Tím se stal nejsilnějším a nejrychlejším Golfem GTI v historii. Pokoří stovku za 5,3 sekundy a maximálka je 270 km/h. Pro srovnání: „čtyřkolové“ eRko umí sprint na stovku o půlsekundy rychleji než toto „naše“ GTI (4,7 vs 5,3 sekundy), avšak Golf GTI Edition 50 je nejrychlejší předokolkou na Nordschleife, i to čtyřkolové „eRko“ je tam pomalejší.
Výkon na přední kola posílá bleskurychlá sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka DSG. Každý z režimů samozřejmě páruje jiné mapování softwaru sedmikvaltového dvouspojkového automatu. Ostřejší režimy nechají motor vytáčet víc. Nechybí pádla pod volantem pro manuální změnu stupňů – když se zapomenete, štěkne na vás omezovač.
Spotřeba se odvíjí čistě od těžkosti vaší pravé nohy. Klidné loudání je kolem osmi litrů na sto, svižné tempo znamená asi desetilitrovou spotřebu. A ostrá jízda na limitu je klidně za dvacet litrů. Na auto s takto masivním výkonem a elánem jsou to na 325koňové auto dost dobré, vynikající a naprosto adekvátní hodnoty.
Mechanická dokonalost
Výsledkem úprav je multitalentované auto na úplně všechno – tedy, snad s výjimkou offroadu. Výroční edice dostala do vínku poctivou mechanickou „špéru“, respektive se jedná o jemně laděnou elektrohydraulickou uzávěrku předního diferenciálu VAQ. Díky ní snad GTIčko nezná nedotáčivost. Zároveň netahá za volant (torque steer), jak to nadupané předokolky často dělají. To se ladičům povedlo.
Auto disponuje sportovním podvozkem, který má vylepšené uložení náprav, větší odklony předních kol, modifikované uložení ramen vpředu i vzadu pro přesnější vedení kola, nově naladěné tlumiče a pružiny. Oproti obyčejnému golfu 8. generace je světlá výška o dva centimetry nižší (GTI Edition 50 uvádí o pět milimetrů snížený podvozek s tužšími pružinami oproti výchozímu Clubsportu) a doplňuje ho překalibrovaný systém adaptivních tlumičů DCC. Kované devatenáctipalcové ráfky jsou obuté do nízkých pneumatik – semislicků Bridgestone o rozměru 235/35 R19, které jsou budoucí do šlupiček pneumatik. I přes tato velká 19palcová kola a sportovní podvozek z vás auto na každodenní jízdu nevyklepe duši a funguje jako skvělé rodinné auto, které se o víkendu promění v okreskového bijce. Rozbitou okresku zrovna nemiluje, ale funguje na ní, není bezradný a neničí sebe ani posádku.
Předokolky dnes obecně zatáčí velmi dobře, ale jubilejní GTI to posouvá na úplně novou úroveň. Chirurgicky přesné řízení je rychlé a citlivé. Přes volant dostáváte skvělou odezvu a přesně víte, co se pod předními koly děje. S obrovským elánem se vrhá do zatáček a s neuvěřitelnou zarputilostí vykružuje oblouky (díky VAQ). Auto se až bleskově stáčí kolem předního vnitřního kola. Díky tomu, že to je krátký hatchback s minimálním zadním převisem, si můžete v zatáčkách pohrávat s nadlehčenou zádí a nechat auto příjemně potancovat.
Ráno pro rohlíky, odpoledne na Nürburgring
Golf GTI je fascinující svou polyfunkčností. Když se zrovna nikam neženete, přepnete auto do komfortního režimu a jedete v naprostém klidu. Nic vám nechybí, nic nepřebývá, auto skvěle tlumí nerovnosti a slouží jako dokonale kultivovaný společník pro každodenní život.
Jakmile ale dostanete chuť si zařádit, stačí šlápnout na plyn a GTI okamžitě přitvrdí muziku. Sofistikovanější řidiči mohou volit z několika jízdních režimů, mezi nimiž vyčnívá jedna specialita – mód „Special“ s ikonkou slavné severní smyčky Nürburgring Nordschleife. Nejtěžší závodní okruh světa nebyl vybrán náhodou; inženýři z Wolfsburgu auto na tomto asfaltu reálně ladili a podvozek v tomto režimu perfektně kopíruje vlny a horizonty, aniž by z vás na limitech vyklepal duši. Celé jako by se napjalo a dalo si adrenalinovou injekci. Však je to nejrychlejší sériová předokolka na Nürburgring.
O zvukovou kulisu se stará burácivý výfuk, ten se líbí. Výfuk dodal slovinský specialista Akrapovič, patří do paketu Performance. Je to přesně ta kombinace chuligánství a každodenní použitelnosti – když víte jak na to, odfrkne si, zaprská. A pak zvolíte režim comfort (na tom zpropadeném tabletu) a je z něj zas beránek.
Praktičnost a interiér s ikonickými detaily
Vzhledově si Golf drží svou siluetu už půl století. Pořád je to ten klasický hatchback s typicky tlustým zadním C-sloupkem a poměrně svislou zadní stěnou. Tento tvar s sebou přináší obrovskou praktičnost – kufr je velký a po sklopení zadních opěradel uvnitř odvezete téměř cokoliv. Stačilo sklopení zadního opěradla a odvezli jsme jízdní kolo bez toho, aby se sundávala kola.
Vpředu čekají parádní přední sportovní sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou. Jsou velké, obejmou tělo, vypadají skvěle, perfektně obejmou tělo v zatáčkách, a přitom zůstávají krásně pohodlné při dálkových přesunech. Celý interiér zdobí charakteristické GTI kárované čalounění. Červené bezpečnostní pásy jsou super a milým detailem, který tomu přidává GTIčkový šmrnc, a všimněte si také červených pedálů plynu a brzdy.
Nejpitomnější částí celého auta je bohužel infotainment a ovládání multimediálního systému. Klimatizaci musíte nastavovat výhradně přes dotykovou obrazovku, a dokonce i tak banální věc, jako je ofuk čelního okna, je přes dotykovou obrazovku a vyžaduje asi tři kliknutí do menu. To je v autě stvořeném pro řidiče naprostá zhůvěřilost. Naštěstí na volantu zůstaly klasické mechanické ovladače. Na zbytek digitálního zmatku si holt musíte zvyknout a zatnout zuby.