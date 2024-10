Golf oslavil 50 let v nejlepší formě. Umí být výhodnější než octavia

Za volantem Golfu People: Chléb s máslem Volkswagenu vzývá ordnung Jen málo aut definuje svoji třídu tak jako model Golf. Bestseller Volkswagenu má nyní trochu jiný je design LED světel vpředu i vzadu a změn doznaly i nárazníky. Ten přední u testované verze People ale překvapí, že za velkými otvory v předním nárazníku je dosti na ráně chladič. Nějaký větší kámen tak může způsobit poměrně velkou škodu. Podobný přešlap bychom tedy u golfu nečekali! Šetřilo se ale i jinde. Kapotu totiž na rozdíl od minulosti u testované verze nedrží ve vzpřímené poloze plynové vzpěry. Novinka má standardně vylepšený multimediální systém MIB 4 s velkým displejem. Systém má rychlejší odezvu i intuitivnější ovládání, přístup k oblíbeným funkcím je navíc jednodušší. Na konfigurovatelné liště v horní části si můžete navolit přímý přístup k oblíbeným funkcím. Ovládací prvky klimatizace jsou nyní trvale zobrazeny ve spodní části, zatímco v té horní části je umístěna lišta s přizpůsobitelnými zkratkami. Podsvětlená lišta s kapacitními senzory pod displejem, kterými se ovládá jak hlasitost rádia, tak teplota klimatizace, ovládání usnadňuje. Dřívější tápání za tmy, kdy jste si omylem přitopili, když jste si chtěli zvýšit hlasitost audia, je tedy naštěstí již minulostí. Přínosem je i návrat fyzických tlačítek na volant místo nešťastných kapacitních ovladačů, jejichž ovládání trochu mátlo. Akční verze People je druhým stupněm výbavy hned po provedení Life a ve výbavě má prakticky vše potřebné. Cena Golf People, kterého jsme měli na test je 663 900 Kč a má zdarma výbavu v hodnotě 64 800 Kč. Navigaci ale dostanete jen za příplatek nebo u auta z operativního leasingu dodatečně v e-shopu. Dobrý výhled vpřed zajišťují tenké sloupky a malá nízko umístěná vnější zpětná zrcátka. Pozice za volantem je výborná, stejně jako posaz na zadních sedadlech, kde je dostatek místa pro nohy dospělých pasažérů. Odspoda jde základní 1,5litrový přeplňovaný zážehový čtyřválec s výkonem 85 kW (115 koní) pozvolna. To nejlepší ze sebe vydává ve středních otáčkách a poté opět trochu ztrácí dech. Zvuk chvílemi připomíná tříválec, ale dynamika je solidní, jen si musíte dávat pozor při potřebě razantnějšího zrychlení a více předvídat. Manuál potěší lehkým a přesným řazením, DSG se s tímto motorem nedodává. Spotřeba se obvykle pohybuje mezi 6 a 7 litry na 100 kilometrů. Golfy se slabšími motory mají tradičně vzadu vlečenou nápravu, ale bez problému si s ní se ctí vystačí. Auto nadále dosahuje vynikající rovnováhy mezi komfortem tlumení a ovladatelností. S poslední modernizací jako by řízení navíc nabylo na přesnosti. Ordnungem je golf ostatně prolnutý skrz naskrz. Pokud se jedná o spasování karosářských dílů a jen velmi malé mezery mezi nimi, je ve své třídě naprostou jedničkou. Vypadá to skoro, jako by i z nebe nad tímto pilířem wolfsburské značky držel dohled se svým pravítkem krutopřísný Ferdinand Piëch. Vladimír Löbl