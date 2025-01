VW spočítal svoje pokuty za emise. Pokud EU nepovolí, zaplatí 38 miliard

Předpokládané náklady zahrnují pokuty za nesplnění přísnějších emisních cílů. Volkswagen podle Wollera rovněž očekává, že na jeho zisky bude mít negativní vliv potřeba prodávat více elektromobilů na úkor rentabilnějších modelů se spalovacími motory.

Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.

Evropským automobilkám od letošního roku hrozí vysoké pokuty za neplnění klimatických cílů. V poslední době však sílí politický tlak na zmírnění těchto pokut. Česko usiluje o to, aby se v letošním roce pokuty neplatily a emisní cíle pro automobilky se rozložily do pěti let.

„Volkswagen je první automobilovou skupinou, která poskytla prognózu důsledků pokut, zatímco sdružení výrobců Acea hovoří o pokutách ve výši 16 miliard eur, které má zaplatit celý evropský sektor. To je důvod, proč společnosti již dlouho žádají Brusel, aby přehodnotil pravidla týkající se sankcí, protože by mohly oslabit již tak křehké odvětví, zastavit investice a stlačit trh, což by mohlo mít dopad na úroveň zaměstnanosti a přechod,“ doplňuje magazín Quattroruote.

Evropská komise oznámila, že 30. ledna zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě. „Komise uznává naléhavou potřebu učinit kroky pro ochranu evropského automobilového průmyslu a zajištění jeho budoucnosti v rámci Evropské unie,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy.