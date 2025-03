S mini elektrem pro Evropu je potíž. Volkswagenu vývoj trvá, Škodě nevychází

„Po letech úpadku zažívají dnes malá auta renesanci. Jako elektrická vozidla. Malé spalovací motory již nebyly pro výrobce automobilů rentabilní kvůli přehnaným legislativním požadavkům EU. Byl to ztrátový byznys. Výroba Volkswagenu Up & spol. byla ukončena. Do roku 2024 se segment levných vozů v Evropě propadl o víc než 20 %,“ cituje šéfredaktora Automobilwoche Burkharda Rieringa magazín Autoweek.

„V poslední době se však zahraniční výrobci začali předhánět v cenově dostupných malých elektromobilech. Zejména čínské značky vnímají tento segment jako svou šanci konečně vstoupit na evropský trh. BYD plánuje přivézt na jaře do Evropy Seagul, který v Číně stojí pouze ekvivalent 225 tisíc Kč. Cena zde bude jistě odlišná a jiné bude i označení tohoto modelu. Konkurenční cena se však v každém případě dá očekávat.“