Přestože letos na český trh přišlo hned několik nových čínských značek a nabídka modelů je větší než kdy dřív, existují auta, která se u nás oficiálně neprodávají. Třeba takový Volkswagen ID.6, elektrické SUV s dojezdem skoro 600 kilometrů.

Jedno takové auto jsme našli v soukromé inzerci od prodávajícího z Ústí nad Labem. Cena něco přes milion korun. Podobně se dá najít třeba elektrický Volkswagen e-Bora, jichž se do Česka loni dostalo pár desítek kusů, které údajně skončily z velké části u taxikářů – a ti se jich velmi rychle zbavili, takže dnes jsou v inzerci k mání s nájezdem od 4 do 40 tisíc kilometrů v cenách od 350 tisíc korun. V jejich případě je zvláštní i to, že se dá najít třeba kus vyrobený v roce 2019, s nájezdem ale pouhých 65 kilometrů.

Z Číny se ale nedovážejí jen elektromobily a problém se netýká jen České republiky. Nedávno třeba v Itálii řešili dovoz zásilky Audi Q2 z Číny. Kupce takového auta pak ale čekají problémy jak při provozu, tak v servisu.

Konkrétně v Itálii importér varoval, že vozů homologovaných pro čínský trh se netýkají svolávací akce, neplatí pro ně evropská záruka, nemohou využívat asistenční službu a mají také jiný software, na který nefungují evropské aktualizace.

Volkswagen na webu upozorňuje, že „řada modelů Volkswagen ID. vyráběných v Číně je na mezinárodní trhy včetně České republiky dovážena neoficiální cestou“.

To potvrzuje i Lenka Vaňková z českého importu Volkswagenu: „Navzdory nepřesným tvrzením neautorizovaných prodejců se na modely Volkswagen dovezené z Číny nevztahuje mezinárodní záruka. Veškeré požadavky na servis a údržbu včetně záručních oprav nemohou být prováděny autorizovanými prodejci nebo jakýmkoli servisním zařízením schváleným společností Volkswagen. Volkswagen AG ani oficiální dovozce Porsche Česká republika, s. r. o., navíc nemohou zákazníkům poskytnout originální díly Volkswagen pro modely, které se prodávají výhradně v Číně, jako je např. Volkswagen ID.6.“

„Zákazníci, kteří se rozhodnou pro nákup prostřednictvím těchto neoficiálních kanálů, by tak měli učinit s vědomím, že kromě chybějícího servisu, záruky a dodávek náhradních dílů jsou vozidla dodávána s verzí softwaru určenou pro jiný trh,“ upozorňuje německý automobilka. „Kromě toho byly tyto neautorizovaně dovezené modely ID. vyrobeny pouze pro podmínky čínského trhu. Nejsou tedy homologovány pro jiné trhy a přizpůsobeny specifickým požadavkům trhu a nemají Evropské schválení modelu a certifikát o shodě (tzv. COC list).“

Dovoz samotný ale nelegální není, jak vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka: „S podobnými dovozy se setkáváme, ve větší míře jde o dovozy z USA nebo Spojených arabských emirátů, kde jde ale primárně o běžné spalovací motory. Co se týče individuálních dovozů z Číny, doposud to bylo spíš raritní, s rostoucí nabídkou elektroaut z Číny lze ale předpokládat, že zájem může narůstat. Legální taková věc je. Žádost se podá u obce s rozšířenou působností, doloží se protokol ze zkušební stanice, příp. může dovozce v některých technických požadavcích požádat ministerstvo dopravy o výjimky. Dovozy z nečlenských států jsou tedy běžné, a to jak u nových, tak u provozovaných vozidel. Například kvůli dovozům z USA do EU připravuje Komise úpravu systému jednotlivého schvalování. V případě EU schválení jednotlivých vozidel vystavuje technický protokol technická zkušebna.“