California je sen hippíků, Volkswagen ho vyladil k hogo fogo dokonalosti

Pravda, je to ten nejzákladnější formát obytňáku, postavili ho na půdorysu osobního auta. Pro dva zamilované nomády, nebo ty, kdo tolik soukromí nepotřebují a vystačí se skromnou výbavou, to ale bohatě stačí. Pro hippie smrdící kromě marihuany také korunou to ale už dávno není, užitkově-osobní volkswageny dnes umí být dražší než mercedesy, to je známá věc. Takže na Californii je třeba mít dva miliony, za to je garsonka v Písku nebo Ústí nad Labem.

Příběh té ložnice na kolech sahá do roku 1951, kdy dorazil „ponorkovitý“ Volkswagen Combi T1, který firma Westfalia vybavila postelí a kuchyňkou. V roce 1988 se zrodila California, to už VW vyráběl hranatý Transporter T3. Po sedmatřiceti letech a 280 tisících vyrobených kusech je tu tedy nová generace Californie.

Nová California je tentokrát obytná verze Volskwagenu Multivan, „osobáková“ platforma (passat, octavia) jasně vytyčuje jeho pozitiva i limity. I když je zvenku dokonce širší (o pár milimetrů) než předchůdce postavený z víc „dodávkovitého“ Volkswagenu T6, uvnitř je prostě užší, a to je hendikep. Plně ho tak nenahradí. Pro dva je super, pro víc už hůř, i když ho postavili z prodloužené varianty (Long), sedmimístnou variantu nepořídíte, ani by to moc nemělo smysl (nová California je dlouhá 5 173 mm, předchůdkyně 4 904 mm, delší je ale spíš jen o výraznější „čumák“).

Jak bylo řečeno, už „bydlení“ ve čtyřech (spíš dva dospělí plus dvě děti) je tak akorát. Kompaktní balení ale můžeme vnímat i z té lepší stránky. Multivan má půdorys a chování skoro normálního osobáku. Oproti dodávkovitemu předchůdci je přeci jen víc MPV, skvěle se řídí, je z něj dobře vidět a za volantem sedíte jako v normálním osobáku, ne naražení v levém předním rohu, což byl neduh T6 (jet s ním v dálničním zúžení vedle kamionu bylo o nervy). Výška zůstala na rozumných 199 centimetrech, ve většině krytých parkovišť by tedy neměl být problém.

Volkswagen California v číslech základ: VW Multivan

podvozková platforma: MQB

délka: 5 173 mm

šířka: 1 941 mm (bez předních zrcátek)

výška: 1 990 mm

rozvor: 3 124 mm

motorizace: TDI (110 kW/150 k), TSI (150 kW/204 k), plug-in hybrid (180 kW/ 245 k)

pohon 4 × 4: jen ve spojení s plug-in hybridem

Vaření

Jestli brát variantu s kuchyňkou, je otázka, ostřílení californisté se dělí na dva tábory, jedni si kuchtěni v autě chválí, druzí říkají, že si tam neohřívají ani vodu na kafe, přeci jen je kabina menší, není to klasický velký karavan. Takže na velké vyváření to není a dost taky všechno načichne.

To se pak hodí největší změna pro život v Californii a kolem ní, kterou představují posuvné boční dveře za řidičem. Všechny dosud vyráběné generace tohoto modelu totiž měly pouze jedny boční dveře vpravo a kuchyňku s nábytkem roztaženou podél celého levého boku. Takhle si otevřete oboje šoupačky a californii vyvětráte mnohem rychleji a jednodušeji.

To designérům umožnilo pohrát si taky víc s nábytkem. U vrcholné verze Ocean kuchyňská sestava končí tak, aby se vozem dalo projít napříč. Z levé strany je výsuvná lednička, která se plní horem, a nad ní vařič. Toto řešení umožňuje obsluhovat kuchyňský kout i zvenku, čemuž nahrává sklopná pracovní deska, a také naplnit lednici, aniž by kempař musel vstoupit na palubu. Na obě strany si také můžete objednat markýzu.

Prostřední verze nemá kuchyňský kout, ale zásuvku v kufru, kde najdete dřez a plynový vařič a kuchtí se pak částečně „open-air“. U chudších verzí se budete muset obejít bez vestavěné lednice.

Všechny mají vyklápěcí střechu, kterou califorňanům závidíme. V nóbl provedeních ji otevírají elektromotorky, stačí podržet čudlík. Spaní na nebesích je 135 centimetrů široké. Spodní 110 centimetrů u provedení s kuchyňkou, když zvolíte lacinější variantu bez ní, je postel ode zdi ke zdi o šířce 133 centimetrů.

Při používání californie jsou znát dlouhé roky praxe, které designéři a konstruktéři interiér cizelují, vymýšlejí chytrosti, řeší i prkotiny.

Všechno je prostě vychytanější: operováni s markýzou, rozkládací sedátka, stolečky, všechno se zjednodušilo – židli rozložíte jedním efektním pohybem jednou rukou. Milou drobností je centrální zhasínání veškerého vnitřního osvětlení, stačí dvakrát poklepat na jakékoliv světýlko v interiéru a je tma.

Ve spoustě schránek, poliček, skříněk a přihrádek se schová kupa věcí, o to dobrodružnější je pak v nich něco najít. „Obytnější“ verze mají navíc kempovací baterii, která umožní delší pobyt mimo kempy se zapnutou lednicí a funkční zásuvkou 230 V. Umí mít i sprchu, která je schovaná ve skříňce vzadu, vzhledem k tomu, že bere vodu s nádrže se studenou vodou, je to spíš jen pro otužilce.

Něco ale přeci jen nevychytali. Asi nejnemilejším překvapením je příšerně těžké víko kufru, jsou v něm totiž uložené kempovací židličky se stolem. I drobnější dospělý se na něj musí skoro pověsit, aby ho zavřel. Asi i proto nemůže dostat elektrické ovládání, čert ho vem, ale jak ho bude zavírat vetšejší uživatel je s otazníkem, třeba se počítá s tím, že se vzpěry brzy „ochodí“. S tím vším asi souvisí i to, že na víko kufru už nejde nainstalovat legendární nosič kol.

Spaní

Uvnitř se bivakuje dobře. Pravda, úzké zadní sedačky jsou spíš pro střízlíka, to máme vyzkoušené už z normálního multivanu. Jsou lehčí na manipulaci než u předchůdce, ale jsou prostě malé a dost ploché. Pozor, jsou jiné než v obyčejném multivanu. Stejně tak přední sedačky u nižších verzí nejsou otáčecí, což je super vychytávka. Přístup do střešního budoáru (unese 150 kilogramů) je velkým otvorem nad předními sedadly, ale stále to chce alespoň trochu ohebnosti a mrštnosti, dědečka radši uložíte v přízemí – nepočítejte ale s tím, že vás přes všechny moderní vychytávky nebude rušit chrápáním, to je jedno ze specifik nocování v přírodě (byť ukrytí v autě).

Při vyklopené střeše lze samozřejmě jako u předchůdce látkové boky a čelo různě rozepínat a otevřít si tak výhled do krajiny. Když je střecha zvednutá, lze vyklopit z kabiny také horní lůžko a postaví se tam i přesdvoumetrový čahoun.

Jezdí jako osobák, těžký osobák

Obrovskou výhodou pro život za volantem jsou normální rozměry a vychytané jízdní vlastnosti. Ovládá se prostě jako osobák, jen se sedí o fous výš, asi jako v SUV. Pravda, je poznat, že je těžší a že má výřez ve střeše. I přes pět metrů délky je obratný. Pod kapotou californie jsou k mání tří druhy pohonu. V nabídce zůstal tradiční diesel TDI a také benzinový motor TSI, oba s dvoulitrovým objemem. Vždy ve spojení se sedmistupňovým automatem pohánějí přední nápravu. Vrcholnou motorizací a úplnou novinkou je plug-in hybrid, který má systémový výkon 180 kW neboli 245 koní. Nová California je prvním modelem na platformě MQB, který kombinuje plug-in hybridní pohon se systémem pohonu všech kol 4MOTION, ten je řešený tak, že zadní kola roztáčí výhradně elektromotor. Za obytnou dodávku s touto motorizací cestovatelé mohou zapřáhnout až dvoutunový přívěs.

TDI se 110 kW je tak akorát na rozpohybování 2,8 tuny. Na rozjezdu je dvoulitrové TDI trochu lenivější, do kopce musíte na plyn šlapat víc, přeci jen přestavba na obytňák přidala oproti multivanu šest metráků hmotnosti. Průměr se dá udržet od 7,5 litrů na rovinatých okreskách po deset při šplhání přes kopce. Uvnitř je vůz hezky tichý, ale prostě se smiřte s tím, že uvnitř stále něco drnčí, povrzává, lomozí, když to není hrnek se lžičkou zapomenutý ve dřezu, vydává zvuky obytná vestavba a věci v ní, tomu se vyhnout nedá, ani za dva miliony.

Infotainment funguje obstojně, je to taková volkswagenovská klasika, kdo ho zná, nebude překvapen ani zaskočen; navigace je taková všeljaká, to je taky volkswagenovská klasika, někteří raději android či apple. Přibylo pár funkcí, třeba s polohováním auta do roviny, abyste se za noci nekutáleli na matraci (skvěle pohodlné) na stranu, pomáhá ukazatel na displeji. Hloupé je, že se s ním nedá couvat, se zpátečkou se totiž hned aktivuje kamera na zádi a ukazatel na displeji se vypne a nelze obraz přepnout na „vodováhu“. Prý se ale ve Wolfsburgu zamyslí, jestli by s tím něco neudělali; vzhledem k tomu, že přidat virtuální tlačítko do menu infotainmentu trvá v koncernu VW klidně tři roky, to vidíme tak na facelift... nebo taky na nikdy.

Digitalizace dorazila i do obytné části. Californii vybavili barevným dotykovým displejem na C sloupku. Zde se posádky dozví stav baterie, nádrží na čistou a šedou vodu. Slouží k ovládání nezávislého topení či vnitřního osvětlení. Část těchto funkcí lze ovládat i prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo z infotainmentu vozidla.

Základní variantu představuje Beach, homologovaná jako osobní automobil pro šest, je vlastně Multivan s manuálně výsuvnou střechou, která startuje na 1,7 milionech korun. Lépe vybavená verze Beach Tour, začínající o sto tisíc výš, je pětimístná (dvě řady sedadel), u které sklopíte sedadla druhé řady a na ně můžete rozložit matraci pro dva (za příplatek).

Další verze už jsou homologovány jako obytná vozidla a stojí od 1,9 milionu pětimístné provedení, vrcholová varianta s kuchyňkou je už pouze čtyřmístná a stojí od 2,155 milionu korun; nezávislé topení je vždy za příplatek, i u vrcholové verze Ocean za 2,3 milionu.