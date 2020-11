Rodinná MPV začínají chybět. Osobní dodávky je nahradí, potvrzuje Caddy

V Caddym druhé generace, který vznikl v první polovině devadesátých let přidáním krabicovité nástavby s velkými okny k přídi Seatu Ibiza, jsem se něco najezdil. A popsat to jako „radostné svezení“ lze jen těžko, spíš to bylo vždycky dobrodružství. Než se 47 kilowatt atmosferického dieselu na dálnici rozvášnilo (stovku měl podle papírů pokořit za víc než 20 sekund), už se obvykle sjíždělo; záď se kymácivě prohoupala zatáčkou a posadit do toho rodinu na dovolenkovou expedici zavánělo sadismem.

Když se pak jeho nástupce opět vrátil k technice golfu, který patří o kategorii výš, vyloupl se z té malé dodávky zajímavý tip pro rodiny. S nejnovější generací je to už řečeno naplno. Caddy je plnohodnotná náhrada za vymírající MPV.

Protože ta dnes podle plánovacích oddělení automobilek nefrčí. A tak je značky vymýtily z nabídky. Takže není z čeho vybírat a značky tvrdí, že je zákazníci nekupují. Bodeť by jo, když není co. A tak je dodávka na lidi jménem Berlingo dlouhodobě jedním z bestsellerů Citroënu, a to inspirovalo i Toyotu. Další značky raději místo MPV vyrábějí SUVčka, na kterých „trhnou“ víc.

A tak dnes zažívají hvězdné chvíle poosobákované dodávky. Caddy je proto jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Kupují ho nejen firmy a řemeslníci, ale i rodiny, které chtějí opravdu praktické auto. I když cenou konkurenci dost výrazně přesahuje.

Úplně nový

Za víc než čtyřicet let vznikly ve čtyřech generacích více než tři miliony vozů Caddy. Původně ho odvodili z golfu pro Ameriku, jednoduše mu uřízli kabinu za prvními dveřmi a přidali krabici na náklad. Dnes se ke Golfu zase mohutně hlásí. Taky ho postavili na stejném technickém základu, modulární platformě MQB pro vozy s motorem vpředu napříč ve variantě s pohonem předních nebo všech kol.



Přední nápravu si z Golfu vypůjčil (je zesílená, přeladěná na pomocném rámu), jinak je o třicet centimetrů delší. Největší změnou oproti předchůdci ovšem najdeme na zadní nápravě, která vyměnila listová pera za vinuté pružiny. Kola vedou vlečená ramena s tuhým příčníkem ustaveným Panhardskou tyčí, která zachytává síly působící zboku.

Zajímavostí je, že i k nápravě, která není víceprvková, dokázali podvozkáři nacpat kardan, diferenciál a poloosy pohonu 4x4; museli přetvarovat příčník a změnit úchyt panhardské tyče. Bohužel tím také čtyřkolka přišla o možnost dostat rezervu, do zadního převisu už se nevejde.

Jedinečná zadní náprava, kterou pravděpodobně jinde v koncernu VW nenajdeme, funguje výtečně. Kromě toho díky ní odveze Caddy podle provedení 700 až 780 kilogramů. I nezatížená záď je klidná, nehoupe se, nebouchá, nerázuje. Ani retardéry ji nerozhodí. Náklony jsou očekávatelné, v zatáčkách neodskakuje. Kromě toho je Caddy hezky odhlučněný. Devadesátikilowattový diesel běží měkce, drnčí o něco méně, než jsme zvyklí. Spotřebu zvládne i pod pět litrů, do šesti na sto se musí vejít každý.

Alespoň zpočátku bude mít pod kapotou vždy čtyřválce, z toho tři dvoulitrové turbodiesely s výkony od 55 do 90 kW (75 - 122 koní). Základem je provedení s šestistupňovým manuálem a pohonem předních kol, nejsilnější TDI má za příplatek sedmistupňový dvouspojkový automat DSG, nebo pohon všech kol. TDI mají systémem Twindosing, který používá dva katalyzátory SCR, čímž výrazně snižuje emise oxidů dusíku (NOx). Benzinové TSI 1,5l s výkonem 84 kW (116 k) a pak jeho odvozená varianta na zemní plyn CNG (96 kW/130 k). Dá se čekat, že časem dorazí i provedení s litrovým tříválcem.

Nejsilnější motor je 90kilowattové TDI, odjíždějící generace uměla mít i 110kilowattové. Úlohu nejvýkonnějšího Caddyho asi převezme plug-in hybrid, který se chystá.

Prostor pro všechno

Zvenku vypadá nový Caddy i přes pár křečovitých detailů šmrncovně. Základní silueta s vytrčeným čumákem a hranatou kabinou se svislými boky je pro evropské dodávky tohoto formátu logický standard. Líbí se obří zrcátka, která řidič ocení. Úzká koncová světla jsou tvarovaná tak, aby mohl být zadní sloupek co nejtenčí a nezužoval přístup do ložného prostoru.

Nesmíme zapomenout, že Caddy je stále taky užitkové auto pro řemeslníky. Do pravidelně hranaté karoserie s plochými boky teď naložíte paletu i našíř. A do prodloužené varianty (objednává ji 30 procent českých zákazníků), která na rozdíl od předchůdce dostala prodloužené boční dveře, naložíte paletu i zboku. Užitkové verze mají také oproti osobákům o něco zvýšený podvozek.

V Česku se prodává hlavně v osobákové verzi, zaplechované čistokrevné dodávky tvoří asi jen dvacet procent. I když aktuálně ty z končící čtvrté generace nakupila do své velké flotily rozvážkových aut jedna velká online samoobsluha.

Rodinám se bude líbit prosklená střecha, která zabaví za deště děti líp než tablet. Má výměru 1,4 metru čtverečního, nikdo prý nemá víc. Bohužel se neotevírá. Na rozdíl od Citroënu Berlingo a jeho příbuzných od Peugeotu, Opelu a Toyoty nemá otevírací okna v posuvných dveřích a ani výklopné okno víka kufru.

Důležitější je variabilita interiéru. Velkou novinkou je možnost pořídit sedm míst i do krátkého základního provedení, dosud šla třetí řada přikoupit jen do prodloužené verze. Sedadla zadních řad je možné vyjímat. Takže když je nepotřebujete, můžete je nechat doma. To kdysi MPV a jim podobní opustili, protože se prý majitelé nechtěli tahat se sedadly. Kdo ovšem auto s vyndavacími sedadly má, ví, jak moc je to praktické.

Nechybí možnost vyklápěcí víko kufru nahradit křídlovými dveřmi. Dodávková verze dostane sklopné sedadlo řidiče, takže opěradlo vytvoří stolek.

Jen na dotyk

Z letos nového Golfu vychází i pojetí kokpitu, samozřejmě, materiály nejsou tak fajnové (důraz se kladl na robustnost materiálů, jsou tedy odolné proti zašpinění a poškrábání), koncepce je ovšem stejná. Bohužel i s veškerým ovládáním nacpaným do dotykové obrazovky infotainmentu. Řídíte tak nejen rádio, ale i klimatizaci. Chce to trochu cviku. Protože i nejzákladnější provedení bez klimatizace má topení a ventilaci ovládanou přes displej. Základní obrazovka je 6,5palcová, následuje 8,25palcová a vrcholová je desetipalcová.

Toto řešení si vymohlo rozhodnutí dát Caddymu plnou nálož telematických asistenčních a bezpečnostních systémů, architektura MQB to tak vyžaduje; jen pro představu: infotainmentové rozhraní komunikuje s přibližně sedmdesáti řídicími jednotkami ve voze. Caddy tak umí mít třeba adaptivní tempomat, online navigaci, dodatečně dokupovanou navigaci, hlasové ovládání nebo pro firmy systém správy parku včetně lokace vozidla, ovládání některých funkcí na dálku nebo tvorby knihy jízd. Všechny verze pak mají třeba elektrickou parkovací brzdu a elektricky stahovaná přední okna.

S tím vším souvisí i použití subtilního pulzního voliče automatu, který na středovém tunelu u variant s převodovkou DSG nahradil klasickou velkou páku. Toto řešení, které vyžaduje, aby se obsluhy vždy ujistila na ukazateli na přístrojovce, co má zařazeno, je potřeba pro systémy automatizovaného řízení, které auta pomalu dostávají.

Když se konečně podaří nastavit teplotu a naladit rádio, můžeme vyrazit. Líbí se nám užitečná velká police nahoře na přístrojovce se spoustou schránek, je tam dokonce i dvanáctivoltová zásuvka na napájení kamery, navigace nebo specifického spediterského zařízení. Podařilo se jí spárovat se sklonem čelního skla tak, že se obsah ani moc nezrcadlí.

Už se objednává

Se standardním rozvorem 2 755 mm má nový Caddy na délku 4 501 mm, u Caddy Maxi je to 2 970 mm a délka 4 853 mm. Nákladový prostor je

1 606 mm široký, mezi podběhy se vejde 1 230 mm. Caddy s krátkým rozvorem odveze 3,3 m³ (naloženo do výšky 1 234 mm), prodloužený čtyři kubíky. Délka nákladového prostoru je u krátkého 1 797 mm, u dlouhého pak 2 150 mm.

Předprodej už běží, teď se s centrálou v Německu dolaďuje akční ceník. Ostrý start prodeje je naplánovaný na leden. Nyní je nejlevnější zaplechovaná verze s 55kilowattovým TDI za 481 551 bez DPH, nejzákladnější osobák vyjde na 514 545 bez daně.

Pro české zastoupení divize užitkových vozů je to jeden z nejdůležitějších modelů, tvoří skoro 40 procent prodejů. Za pozornost stojí obrovský zájem o verzi na zemní plyn. Protože v Česku tvoří skoro třetinu prodejů Caddyho, vymohlo si ji tuzemské zastoupení s podporou dalších „plynových“ trhů.

Volkswagen zdůrazňuje variabilitu nabídky, nový Caddy půjde nakonfigurovat podle specifických potřeb, takže i k úplně nejobyčejnější dodávkové verzi s nelakovanými černými nárazníky bude možno připlatit za lepší LED světla, základní lampy jsou klasické halogenové s žárovkami H7. K objednání budou třeba odolnější potahy pro řemeslnická provedení, nebo zesílené panty pro auta kurýrů.