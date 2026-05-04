Pád VW nebere konce. Škoda je ale už druhá v Evropě a vyplácí královský bonus

Automobilka již dříve oznámila, že celosvětové dodávky stouply v prvních třech měsících roku o 14 procent na 271 900 vozů. Nejvýrazněji rostl mladoboleslavské automobilce odbyt v západní Evropě, kde se zvýšil o 18,8 procenta na 161 900 vozů. Ve východní Evropě zaznamenala růst o 14,7 procenta na 12 400 aut a ve střední Evropě o 12,1 procenta na 52 900 aut.
Největším trhem bylo Německo s růstem o 26 procent na 58 500 vozů. Dodávky v České republice vrostly o 6,7 procenta na 23 500 aut. Na trzích mimo Evropu zaznamenala Škoda růst dodávek v Indii o 16,7 procenta na 17 400 vozů, v Maroku o 45 procent na 1700 vozů nebo Egyptě o 58,5 procenta na 1600 aut.
Tržby automobilky činily 7,9 miliardy eur (zhruba 192,7 miliardy Kč), což je růst o 9,1 procenta. Provozní zisk se zvýšil meziročně o 20,9 procenta na 660 milionů eur (zhruba 16,1 miliardy Kč). Rentabilita tržeb stoupla o 0,8 procentního bodu na 8,3 procenta.
„Skvělé výkony z rekordního roku 2025 jsme přenesli i do prvního čtvrtletí roku 2026, a zaznamenali jsme tak nejvyšší provozní zisk za první čtvrtletí v historii společnosti Škoda Auto. Stali jsme se druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, což je milník, na který můžeme být ve vysoce konkurenčním prostředí právem hrdí,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.
Nejprodávanějším modelem je i přes pokles prodeje o 5,1 procenta na 46 900 aut Octavia, následuje Kodiaq s růstem o 10,5 procenta na 35 600 vozů a třetí je Kamiq s 31 900 vozy, což je zvýšení o čtyři procenta. Na dalších místech jsou Fabia (31 000), elektromobil Elroq (29 700) a Karoq (24 900), sedmý je elektromobil Enyaq s růstem o 9,5 procenta na 22 100 prodaných aut.
Výsledky Škody jsou v kontrastu s výsledky mateřského koncernu. Skupina Volkswagen snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur a slabší měla i tržby.
Volkswagen viní z pádu cla
Německá automobilová skupina Volkswagen analyzuje důvod poklesu. Na vině byla mimo jiné vyšší americká cla, geopolitická nejistota a silná konkurence ze strany čínských značek. Analytici v průzkumu společnosti Visible Alpha očekávali, že zisk zůstane na 2,9 miliardy eur.
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume přišel s úspornými opatřeními napříč koncernem. Firma musí absorbovat miliardové náklady na cla a zároveň čelit slabé poptávce v Číně a ve Spojených státech.
Tržby se v prvních třech měsících roku snížily o 2,5 procenta na 75,7 miliardy eur. Analytici tržby odhadovali na 77,6 miliardy eur. Konsolidovaný zisk po zdanění v období od ledna do března klesl o 28,4 procenta na 1,56 miliardy eur.
Volkswagen ponechal výhled na finanční rok beze změny. Varoval ale, že scénář nepočítá s prodloužením války na Blízkém východě. Firma vzhledem k poklesu zisku uvádí, že mohou přijít další škrty a zásadní změna podnikatelského modelu. Už dříve oznámila zrušení 50 000 pracovních pozic do roku 2030 a snižuje výrobní kapacitu.
„V tomto prostředí dosud plánovaná opatření na snižování nákladů nestačí,“ uvedl finanční ředitel Arno Antlitz. Není spokojen ani se ziskovou marží, která se meziročně snížila na 3,3 procenta z 3,7 procenta. Před dvěma lety v prvním kvartálu roku 2024 byla ještě marže na šesti procentech.
Šéf Blume dnes podle agentury Reuters uvedl, že Volkswagen by mohl uvést své vozy vyvinuté v Číně na evropský trh. Zmínil také, že by se dokonce mohl dělit o výrobní kapacity v Evropě s čínskými partnery.
Zatímco české dceři Škoda Auto se na začátku roku dařilo, výsledek táhly dolů značka Porsche a skupina nákladních vozidel a autobusů Traton, která zastřešuje značky MAN a Scania. Zisk Porsche ale klesl téměř o třetinu a masivní pokles vykázaly i nákladní vozy.
Poplach ve Wolfsburgu
„Náš model již není udržitelný,“ zaznělo podle informací renomovaného automagazínu Quattroruote na setkání dozorčí rady koncernu Volkswagn 27. dubna. „Sešla se, aby projednala zprávu, kterou vypracovalo představenstvo v čele s Oliverem Blumem za pomoci poradenské firmy Boston Consulting Group. Schůzka byla neformální, a proto nevyšla tisková zpráva, ale zprávy německého tisku, počínaje celostátní agenturou DPA, se shodují: dva nejvyšší správní orgány považují současný obchodní model výrobce se sídlem ve Wolfsburgu za ´již neudržitelný´. Stručně řečeno, navzdory probíhajícím iniciativám na zvýšení efektivity a snižování nákladů se skupina potýká s udržením se nad vodou, a proto vyžaduje další restrukturalizační opatření,“ shrnují Quattroruote.
„Poselství, které ze schůzky vyplynulo, je jasné: Volkswagen musí změnit své základy a především dosáhnout udržitelného zlepšení. V tomto ohledu generální ředitel Oliver Blume zdůraznil, že skupina má solidní základy.“ Blume ovšem také varoval: „V současné době na našich vozidlech nevyděláváme dostatek na to, abychom udržitelně financovali naši budoucnost.“
Proto musí skupina pokračovat ve snižování svých nákladů , aby odolala negativním faktorům, jako je rostoucí geopolitická nestabilita. „Musíme zásadně změnit náš obchodní model a dosáhnout strukturálních a udržitelných zlepšení ,“ zdůraznil finanční ředitel Arno Antlitz.
K tomu mohou být zapotřebí další restrukturalizační opatření, včetně uzavírání závodů, finanční pomoci pro Porsche, nové strategie pro Audi a obecněji nového způsobu řešení krize.
„V březnu, během prezentace finančních výsledků, Blume oznámil, že pracuje na nové vizi pro koncern Volkswagen do roku 2030, a vysvětlil, že obchodní model, ’který nás po celá desetiletí podporoval’, již nefunguje, a to ani pro Volkswagen, ani pro průmysl, ani pro Německo jako celek,“ připomíná magazín. „Řešením je strategie zaměřená na zlepšení nákladové efektivity,“ zdůraznil Blume.
Dozorčí radě měl představit klíčové aspekty nové vize: zjednodušení produktového portfolia, snížení počtu platforem a množství technologií, jasné definování odpovědností mezi skupinou, značkami a regiony a alokace zdrojů tam, kde vytvářejí největší přidanou hodnotu. To platí i pro závody. V nedávném rozhovoru pro časopis Manager Magazin Blume uvedl, že globální výrobní kapacita koncernu bude muset být snížena o jeden milion vozidel, „dokud nedosáhne udržitelné úrovně devíti milionů kusů ročně“. Tento cíl má být v souladu s prodejem v roce 2025 (8,98 milionu).
„Nadměrná kapacita není pro naši společnost dlouhodobě udržitelná. A v současném tržním a konkurenčním prostředí je plánování objemů založené na minulosti nereálné,“ dodal Blume a upřesnil, že ohledně závodů dosud nebyla učiněna žádná rozhodnutí. „Existují chytřejší metody než pouhé uzavření závodu,“ pokračoval generální ředitel a připomněl probíhající jednání o přeměně továrny v Osnabrücku na vojenskou výrobu.
„Už nejde o jeden model ani o podíl na trhu tu a tam. Jde o přežití německého automobilového průmyslu,“ okomentoval generální ředitel Audi Gernot Döllner. Šéf Porsche Michael Leiters dodal, že obnova ikonické značky, kterou vede, „do její bývalé slávy“ bude nějakou dobu trvat: „Nestane se to přes noc.“
„Proces v každém případě nebude zdaleka jednoduchý, zejména pokud se snižování počtu zaměstnanců promítne do návrhu na uzavření dalších německých fabrik, a to kromě těch, které již byly vyřazeny z provozu nebo jsou v procesu vyřazování, jak předpokládá slavná Vánoční dohoda s odbory z roku 2024,“ komentují Quattroruote s tím, že místní politici již jsou na pozoru, jak dokazují slova Olafa Liese, premiéra Dolního Saska, spolkové země, která drží 20% podíl ve skupině a má právo veta nad strategickými rozhodnutími. Lies sice uznal potřebu přizpůsobit se trhu, ale pro Welt am Sonntag uvedl , že to „nemusí nutně znamenat uzavírání elektráren v Evropě“. V této souvislosti odbory již odmítly jakékoli návrhy na další oběti. Nadcházející měsíce jistě nebudou snadné a v Německu se již hovoří o ‚velmi horkém létě pro Volkswagen‘,“ uzavírají Quattroruote.
Velké odměny v Mladé Boleslavi
To je v ostrém kontrastu s tím, jak vypadá situace v Mladé Boleslavi. „Již za několik dnů čeká zaměstnance Škoda Auto rekordní výplata,“ oznamuje aktuální číslo čtrnáctideníku Škodovácký odborář. „Ve výplatě za duben, která některým zaměstnancům přistane na bankovních účtech zřejmě již koncem příštího týdne (oficiálně je výplatní termín 11. května), se projeví nárůst tarifů a spolu s tím také osobního ohodnocení a dalších složek mzdy včetně navýšení příspěvků na penzijní spoření. Zároveň bude vyplacen vysoký bonus 120 000 tisíc korun spolu s vyjednanou platbou 20 000 tisíc korun. K navýšené výplatě tak v hrubém přibude ještě 140 tisíc korun.“
To znamená, že v nejčastější dělnické tarifní třídě I se u mnohých zaměstnanců bude výplata blížit k hodnotě 190 tisíc korun a u mnoha zaměstnanců překročí 200tisícovou hranici. Škodovácký odborář dodává, že následně čeká zaměstnance ještě výplata první části zaručeného bonusu, který bude rovněž navýšen spolu s růstem hodnoty dekretové mzdy. „Celkově tak jen navýšení mezd představuje vyjednanou hodnotu v dechberoucí výši 7,5 miliardy korun!“ dodává odborářský magazín.
Spojení Škody s německým koncernem Volkswagen se uskutečnilo 16. dubna 1991, kdy VW získal 30 procent české automobilky.