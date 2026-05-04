Pád VW nebere konce. Škoda je ale už druhá v Evropě a vyplácí královský bonus

František Dvořák
Značka Škoda, která je letos 35 let součástí koncernu Volkswagen, zvýšila v letošním prvním čtvrtletí odbyt v Evropě meziročně o 17,1 procenta. Evropským zákazníkům dodala 222 500 vozů, což z ní poprvé v historii činí druhou nejprodávanější automobilovou značku v regionu.

Automobilka již dříve oznámila, že celosvětové dodávky stouply v prvních třech měsících roku o 14 procent na 271 900 vozů. Nejvýrazněji rostl mladoboleslavské automobilce odbyt v západní Evropě, kde se zvýšil o 18,8 procenta na 161 900 vozů. Ve východní Evropě zaznamenala růst o 14,7 procenta na 12 400 aut a ve střední Evropě o 12,1 procenta na 52 900 aut.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq
Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na premiéře bateriového modelu Elroq
Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na premiéře bateriového modelu Elroq
Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto, 27. února 2026, Mladá Boleslav.
39 fotografií

Největším trhem bylo Německo s růstem o 26 procent na 58 500 vozů. Dodávky v České republice vrostly o 6,7 procenta na 23 500 aut. Na trzích mimo Evropu zaznamenala Škoda růst dodávek v Indii o 16,7 procenta na 17 400 vozů, v Maroku o 45 procent na 1700 vozů nebo Egyptě o 58,5 procenta na 1600 aut.

Tržby automobilky činily 7,9 miliardy eur (zhruba 192,7 miliardy Kč), což je růst o 9,1 procenta. Provozní zisk se zvýšil meziročně o 20,9 procenta na 660 milionů eur (zhruba 16,1 miliardy Kč). Rentabilita tržeb stoupla o 0,8 procentního bodu na 8,3 procenta.

„Skvělé výkony z rekordního roku 2025 jsme přenesli i do prvního čtvrtletí roku 2026, a zaznamenali jsme tak nejvyšší provozní zisk za první čtvrtletí v historii společnosti Škoda Auto. Stali jsme se druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, což je milník, na který můžeme být ve vysoce konkurenčním prostředí právem hrdí,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejprodávanějším modelem je i přes pokles prodeje o 5,1 procenta na 46 900 aut Octavia, následuje Kodiaq s růstem o 10,5 procenta na 35 600 vozů a třetí je Kamiq s 31 900 vozy, což je zvýšení o čtyři procenta. Na dalších místech jsou Fabia (31 000), elektromobil Elroq (29 700) a Karoq (24 900), sedmý je elektromobil Enyaq s růstem o 9,5 procenta na 22 100 prodaných aut.

Škoda hvězdou koncernu VW, vydělává jako pětkrát větší Volkswagen

Výsledky Škody jsou v kontrastu s výsledky mateřského koncernu. Skupina Volkswagen snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur a slabší měla i tržby.

Volkswagen viní z pádu cla

Německá automobilová skupina Volkswagen analyzuje důvod poklesu. Na vině byla mimo jiné vyšší americká cla, geopolitická nejistota a silná konkurence ze strany čínských značek. Analytici v průzkumu společnosti Visible Alpha očekávali, že zisk zůstane na 2,9 miliardy eur.

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume přišel s úspornými opatřeními napříč koncernem. Firma musí absorbovat miliardové náklady na cla a zároveň čelit slabé poptávce v Číně a ve Spojených státech.

Tržby se v prvních třech měsících roku snížily o 2,5 procenta na 75,7 miliardy eur. Analytici tržby odhadovali na 77,6 miliardy eur. Konsolidovaný zisk po zdanění v období od ledna do března klesl o 28,4 procenta na 1,56 miliardy eur.

Volkswagen ponechal výhled na finanční rok beze změny. Varoval ale, že scénář nepočítá s prodloužením války na Blízkém východě. Firma vzhledem k poklesu zisku uvádí, že mohou přijít další škrty a zásadní změna podnikatelského modelu. Už dříve oznámila zrušení 50 000 pracovních pozic do roku 2030 a snižuje výrobní kapacitu.

„V tomto prostředí dosud plánovaná opatření na snižování nákladů nestačí,“ uvedl finanční ředitel Arno Antlitz. Není spokojen ani se ziskovou marží, která se meziročně snížila na 3,3 procenta z 3,7 procenta. Před dvěma lety v prvním kvartálu roku 2024 byla ještě marže na šesti procentech.

Specialista na krize VW: Nejistota je nová norma, problém Evropy je byrokracie

Šéf Blume dnes podle agentury Reuters uvedl, že Volkswagen by mohl uvést své vozy vyvinuté v Číně na evropský trh. Zmínil také, že by se dokonce mohl dělit o výrobní kapacity v Evropě s čínskými partnery.

Zatímco české dceři Škoda Auto se na začátku roku dařilo, výsledek táhly dolů značka Porsche a skupina nákladních vozidel a autobusů Traton, která zastřešuje značky MAN a Scania. Zisk Porsche ale klesl téměř o třetinu a masivní pokles vykázaly i nákladní vozy.

Poplach ve Wolfsburgu

„Náš model již není udržitelný,“ zaznělo podle informací renomovaného automagazínu Quattroruote na setkání dozorčí rady koncernu Volkswagn 27. dubna. „Sešla se, aby projednala zprávu, kterou vypracovalo představenstvo v čele s Oliverem Blumem za pomoci poradenské firmy Boston Consulting Group. Schůzka byla neformální, a proto nevyšla tisková zpráva, ale zprávy německého tisku, počínaje celostátní agenturou DPA, se shodují: dva nejvyšší správní orgány považují současný obchodní model výrobce se sídlem ve Wolfsburgu za ´již neudržitelný´. Stručně řečeno, navzdory probíhajícím iniciativám na zvýšení efektivity a snižování nákladů se skupina potýká s udržením se nad vodou, a proto vyžaduje další restrukturalizační opatření,“ shrnují Quattroruote.

„Poselství, které ze schůzky vyplynulo, je jasné: Volkswagen musí změnit své základy a především dosáhnout udržitelného zlepšení. V tomto ohledu generální ředitel Oliver Blume zdůraznil, že skupina má solidní základy.“ Blume ovšem také varoval: „V současné době na našich vozidlech nevyděláváme dostatek na to, abychom udržitelně financovali naši budoucnost.“

Proto musí skupina pokračovat ve snižování svých nákladů , aby odolala negativním faktorům, jako je rostoucí geopolitická nestabilita. „Musíme zásadně změnit náš obchodní model a dosáhnout strukturálních a udržitelných zlepšení ,“ zdůraznil finanční ředitel Arno Antlitz.

K tomu mohou být zapotřebí další restrukturalizační opatření, včetně uzavírání závodů, finanční pomoci pro Porsche, nové strategie pro Audi a obecněji nového způsobu řešení krize.

„V březnu, během prezentace finančních výsledků, Blume oznámil, že pracuje na nové vizi pro koncern Volkswagen do roku 2030, a vysvětlil, že obchodní model, ’který nás po celá desetiletí podporoval’, již nefunguje, a to ani pro Volkswagen, ani pro průmysl, ani pro Německo jako celek,“ připomíná magazín. „Řešením je strategie zaměřená na zlepšení nákladové efektivity,“ zdůraznil Blume.

Dozorčí radě měl představit klíčové aspekty nové vize: zjednodušení produktového portfolia, snížení počtu platforem a množství technologií, jasné definování odpovědností mezi skupinou, značkami a regiony a alokace zdrojů tam, kde vytvářejí největší přidanou hodnotu. To platí i pro závody. V nedávném rozhovoru pro časopis Manager Magazin Blume uvedl, že globální výrobní kapacita koncernu bude muset být snížena o jeden milion vozidel, „dokud nedosáhne udržitelné úrovně devíti milionů kusů ročně“. Tento cíl má být v souladu s prodejem v roce 2025 (8,98 milionu).

„Nadměrná kapacita není pro naši společnost dlouhodobě udržitelná. A v současném tržním a konkurenčním prostředí je plánování objemů založené na minulosti nereálné,“ dodal Blume a upřesnil, že ohledně závodů dosud nebyla učiněna žádná rozhodnutí. „Existují chytřejší metody než pouhé uzavření závodu,“ pokračoval generální ředitel a připomněl probíhající jednání o přeměně továrny v Osnabrücku na vojenskou výrobu.

„Už nejde o jeden model ani o podíl na trhu tu a tam. Jde o přežití německého automobilového průmyslu,“ okomentoval generální ředitel Audi Gernot Döllner. Šéf Porsche Michael Leiters dodal, že obnova ikonické značky, kterou vede, „do její bývalé slávy“ bude nějakou dobu trvat: „Nestane se to přes noc.“

„Proces v každém případě nebude zdaleka jednoduchý, zejména pokud se snižování počtu zaměstnanců promítne do návrhu na uzavření dalších německých fabrik, a to kromě těch, které již byly vyřazeny z provozu nebo jsou v procesu vyřazování, jak předpokládá slavná Vánoční dohoda s odbory z roku 2024,“ komentují Quattroruote s tím, že místní politici již jsou na pozoru, jak dokazují slova Olafa Liese, premiéra Dolního Saska, spolkové země, která drží 20% podíl ve skupině a má právo veta nad strategickými rozhodnutími. Lies sice uznal potřebu přizpůsobit se trhu, ale pro Welt am Sonntag uvedl , že to „nemusí nutně znamenat uzavírání elektráren v Evropě“. V této souvislosti odbory již odmítly jakékoli návrhy na další oběti. Nadcházející měsíce jistě nebudou snadné a v Německu se již hovoří o ‚velmi horkém létě pro Volkswagen‘,“ uzavírají Quattroruote.

Velké odměny v Mladé Boleslavi

To je v ostrém kontrastu s tím, jak vypadá situace v Mladé Boleslavi. „Již za několik dnů čeká zaměstnance Škoda Auto rekordní výplata,“ oznamuje aktuální číslo čtrnáctideníku Škodovácký odborář. „Ve výplatě za duben, která některým zaměstnancům přistane na bankovních účtech zřejmě již koncem příštího týdne (oficiálně je výplatní termín 11. května), se projeví nárůst tarifů a spolu s tím také osobního ohodnocení a dalších složek mzdy včetně navýšení příspěvků na penzijní spoření. Zároveň bude vyplacen vysoký bonus 120 000 tisíc korun spolu s vyjednanou platbou 20 000 tisíc korun. K navýšené výplatě tak v hrubém přibude ještě 140 tisíc korun.“

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

To znamená, že v nejčastější dělnické tarifní třídě I se u mnohých zaměstnanců bude výplata blížit k hodnotě 190 tisíc korun a u mnoha zaměstnanců překročí 200tisícovou hranici. Škodovácký odborář dodává, že následně čeká zaměstnance ještě výplata první části zaručeného bonusu, který bude rovněž navýšen spolu s růstem hodnoty dekretové mzdy. „Celkově tak jen navýšení mezd představuje vyjednanou hodnotu v dechberoucí výši 7,5 miliardy korun!“ dodává odborářský magazín.

Spojení Škody s německým koncernem Volkswagen se uskutečnilo 16. dubna 1991, kdy VW získal 30 procent české automobilky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velká čínská změť. Pekingský autosalon jako nekonečné bludiště s 1 450 auty

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako...

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako na výstavišti pekingského autosalonu s výstavní plochou 380 000 metrů čtverečních, což odpovídá 53 fotbalovým hřištím. K...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Světová premiéra obnoveného unikátu v Praze. Vzácný auťák má nádherný interiér

Šestý ročník prestižní přehlídky Automobilové klenoty přilákal o víkendu...

Přehlídku automobilových perel ve formátu největších světových Concours d’Elegance budují už šestým rokem na golfovém hřišti v pražské Hostivaři. Po roce ji opět ovládl unikátní vůz zapomenuté značky...

Hasiči oslaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

Nejkrásnější svět je ze sedla traktoru. Pojďte na přehlídku i s promenádou

12. ročník výstavy historických traktorů, stabilních motorů a zemědělských...

Bývaly neocenitelnými pomocníky drobných zemědělců, teď jsou často hýčkanými klenoty soukromých sbírek. Historické traktory lze obdivovat i mimo jejich obvyklá území, třeba na jednom z největších...

Specialista na krize VW: Nejistota je nová norma, problém Evropy je byrokracie

Premium
Karsten Schnake

Karsten Schnake je zpátky ve Wolfsburgu. Ceněný manažer, který se proslavil tím, že vyřešil čipovou krizi koncernu Volkswagen, se po pěti letech přesunul z Mladé Boleslavi zpátky do Německa. Povýšil...

4. května 2026

Pokud vám letos končí řidičák, vyměňte jej ještě před dovolenou

ilustrační snímek

Podle dat ministerstva dopravy bude potřeba vyměnit nejvíce dokladů v srpnu a ve Středočeském kraji. V Česku doklad nemusíte mít u sebe, ale v zahraničí naopak ano. A s propadlým řidičským průkazem...

4. května 2026

Pád VW nebere konce. Škoda je ale už druhá v Evropě a vyplácí královský bonus

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Značka Škoda, která je letos 35 let součástí koncernu Volkswagen, zvýšila v letošním prvním čtvrtletí odbyt v Evropě meziročně o 17,1 procenta. Evropským zákazníkům dodala 222 500 vozů, což z ní...

4. května 2026

GLOSA: Daň za to, že nemáme moře? Připomínají to poplatky na cestě k Jadranu

Premium
Vjezd z Rakouska do Slovinska za Grazem

Vykoupat se v Itálii nebo Chorvatsku plánuje spousta Čechů a snad bez výjimky všechny štve Rakousko se Slovinskem, které v cestě k Jadranu vysloveně „překážejí“. A k tomu vám ještě cestu „osladí“....

3. května 2026

Hasiči oslaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

3. května 2026

Čínské město bez lidí boduje ve vývoji autonomních vozidel

Město, kde autům nepřekáží lidé. Zní to jako hodně svérázná reklama, ale svou...

Kangbashi, grandiózní projekt města pro milion obyvatel uprostřed ordoské pustiny, dopadl napoprvé neslavně. Po kolapsu cen uhlí se stal nejslavnějším čínským Městem duchů. Málokdo čekal, že se tato...

2. května 2026

Slejvák, návštěva legend, noční servis. Veterány se na cestě do Neapole nenudí

Czech Oldtimer Express, veteránská vytrvalostní jízda napříč Evropou, jede...

Veterány, které vyrazily na vytrvalostní jízdu klasických automobilů napříč Evropou Czech Oldtimer Express, už jsou dávno v Itálii. Na trať dlouhou přes 2000 kilometrů se vydalo 43 posádek. Cílem je...

2. května 2026

Jízda hororovou silnicí je zážitek. Rudá světla chrání netopýry

Brána do jiného světa, projížďka kulisami hororového filmu? Nic z toho. V...

Že světlo není zeď? O nepravdivosti této průpovídky se řidiči nemusí přesvědčit, jen když na semaforu zrovna svítí červená. Světlo představuje funkční bariéru i pro další organismy. Například...

1. května 2026

Trabant je svérázná legenda. Na Svátek práce odjel do automobilového nebe

Podzimní trabantiáda 2014

Prakticky veškerá auta, dnes považovaná za kultovní, se zrodila v západní Evropě nebo Americe. Minivozy Citroën 2CV, Volkswagen Brouk, Fiat 500, sportovní Ford Mustang, okřídlený Mercedes 300 SL...

1. května 2026

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

30. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  16:34

Dálniční známky 2026: kde je koupit a kolik zaplatíte na cestě k moři

Nádherný Maslenický most, kousek od Zadaru. Postavili ho v roce 1961, v...

Jízda po dálnicích není zadarmo, při cestě autem na dovolenou do Chorvatska s tím musíte počítat v rozpočtu. Začíná to už českou dálniční známkou, další peníze vydáte v Rakousku, Maďarsku i...

30. dubna 2026  13:28

KOMENTÁŘ: Čína se snaží, ale na evropská auta jejich nedodělky stále nemají

Premium
Návrhy různých čínských aut podle umělé inteligence Gemini

Jaká jsou vlastně ta čínská auta? Jsou tak dobrá? Nebo alespoň srovnatelná s těmi, která nabízejí zavedené značky? Zamysleli jsme se nad tím po zkušenostech s automobily různých čínských automobilek....

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.