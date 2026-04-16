Volha se po několika eskapádách znovu vrací na ruský trh. Ještě před dvěma lety to vypadalo, že to budou převlečené modely od čínského Changanu, ale nakonec mají podobně jako volva základ ve vozech koncernu Geely. Montáž obstarají linky, kde původně vznikaly i škodovky.
Značka Volha ukončila námluvy s čínskou značkou Changan a nedávno oznámila dohodu s jiným čínským koncernem – Geely. Na jeho technice plánuje letos uvést hned tři nové modely. SUV s označením K50, crossover K40 a klasický sedan C50.
Pro našinec je pikantní skutečnost, že nové vozy Volha budou sjíždět z bývalé továrny Volkswagenu v Nižním Novgorodu, 430 kilometrů východně od Moskvy, kde se od roku 2012 montovaly převážně vozy značky Škoda. Jako první to byl model Yeti, později se k němu přidala Octavia a Volkswagen Jetta. Po útoku na Ukrajinu ale Volkswagen ze společného podniku vycouval.
Nová Volha C50 představuje návrat značky do segmentu reprezentativních sedanů. Základem je model Geely Preface.
Pro pohon Volhy C50 o délce 4,82 metru slouží dvoulitrový turbo benzinový motor o výkonu buď 150 nebo 200 koní.
Interiér modelu C50 sází na luxus a technologie – dominuje mu vertikálně orientovaný dotykový displej a audio systém s 12 reproduktory. Standardem je „zimní paket“, který zahrnuje vyhřívání volantu, všech sedadel, čelního skla i trysk ostřikovačů. Bezpečnost zajišťuje autonomní brzdění a adaptivní tempomat.
Středně velký crossover Volha K40 s rozvorem 2 760 mm vychází z čínského modelu Geely Atlas.
Základní verzi pohání motor 1.5 Turbo s výkonem 147 koní se 7stupňovou převodovkou DCT a pohonem předních kol.
Interiér láká na odvětrávaná sedadla a inteligentní asistenty pro udržování v jízdním pruhu.
Vyšší verze Volhy K40 disponuje dvoulitrovým motorem o výkonu 200 koní, 8stupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol.
Vlajková loď K50 je největším a nejluxusnějším modelem v nabídce značky Volha. Toto SUV s délkou 4770 mm využívá platformu CMA, kterou Geely vyvinulo ve spolupráci s Volvem. Rozměrově se řadí do třídu modelů typu Volkswagen Tayron.
Pod kapotou Volhy K50 je buď 1,5 litrový benzínový motor o výkonu 147 koní nebo dvoulitr s výkonem 200 koní. Motor je spojen s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol.
Volha K50 má i adaptivní tlumiče, panoramatické střešní okno, elektricky nastavitelná přední sedadla s funkcí vytápění, větrání i masáže.
Velké hybridní SUV Geely Monjaro je k dostání i na českém trhu. S cenou už od 859 999 Kč (vrcholová verze za 969 999 Kč) se jedná o silnou konkurenci pro zavedené značky.
Celkové zpracování a provedení interiéru Geely Monjaro si nezadá s evropskou prémiovou konkurencí.
Před dvěma lety značka Volha představila pro ruský trh řadu modelů na základě aut od čínské značky Changan.
Automobilový závod Nižnij Novgorod v březnu 2024 podal žádost o registraci ochranné známky Volha. Obsahuje i grafické řešení lega. Automobilka zároveň podala přihlášky k registraci ochranných známek „Čajka“ a „Volha-21“. Ochranná známka se ale nemá týkat jen aut, ale i autobusů, obytných vozů, hasičských aut, dronů, nábytku, nádobí, oblečení a bot, kancelářských potřeby a dokonce i alkoholu, od piva až po saké.
„Proč nemá Volha ruský volant?“ ptal se v roce 2024 zástupců značky na výstavě Digital Industry of Industrial Russia (CIPR-2024) evidentně rozrušený ruský premiér Michail Mišustin, když si na autě všiml loga čínské značky.
Zůstalo jen u konceptu: kompaktní SUV Volha K30 vycházelo z modelu Oshan X5 Plus, což je jedna ze značek Changanu.
Ruský premiér Michail Mišustin si v roce 2024 prohlédl nové volhy, které se nakonec na silnice nedostaly. Projekt byl dílem soukromé společnosti JSC Production of Personal Cars.
Sedan C40 s délkou 4,8 metru byl přeznačeným Changanem Reaton Plus. Jednalo se o auto, který mohlo zastoupit v minulosti oblíbenou Toyotu Camry.
Ruský premiér Michail Mišustin v roce 2024 na slavnostním zahájení IX. konference digitálních technologií „CIPR-2024“ v pavilonu automobilové značky Volha za volantem jednoho z nových vozů.
Větší SUV Volha K40 (vlevo) z roku 2024 vycházela z modelu Changan UNI-Z. Všechna tři nově představená auta využívala přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru s výkonem 188 koní a točivým momentem 300 Nm. Měla pohon předních kol a sedmistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovku.
Nová auta by měla ze závodu v Nižním Novgorodu postupně začít vyjíždět od konce letošního roku. Zpočátku se bude jednat o montáž z dovezených komponentů, ale postupně se prý počítá s lokalizací výroby. „Začneme s motorem a převodovkou, dalším krokem budou části karoserie a interiérové prvky včetně volantu,“ oznámili zástupci značky Volha.
Ruskému premiérovi Michailu Mišustinovi dělali společnost místopředseda vlády Denis Manturov a ministr obchodu a průmyslu Anton Alikhanov.
Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu v létě 2023 povolilo oživení Volhy. Do projektu se prý zapojili i specialisté vývojového ústavu NAMI.
Konečná roční výroba měla dosáhnout kapacity závodu 100 000 vozidel ročně.
Volha Siber byla licenční verzí amerického Chrysleru Sebring.
Nového majitele továrny GAZ Olega Děripasku v roce 2000 nově vyvinutý moldel GAZ Volha 3111 nezaujal. Vznikla tak jen malá předprodukční série 428 aut.
GAZ 3105 Volha vyvinutá koncem 80. let připomínala Ford Scorpio. Kvůli ekonomickým problémům ale nebyla jeho výroba spuštěna.
GAZ 31105 Volha z let 2004-2007 vznikla dalším vývojem modelu GAZ Volha 3110.
GAZ Volha 31029 (1992–1997)
GAZ Volha 3102
Vůz GAZ M-24 Volga Combi v provedení Veřejné bezpečnosti, mnozí ještě pamatují. Fanouškům, kteří je udržují, jsou pak vděční i filmaři, kteří je nasazují do dobových snímků.
GAZ M-24 Volha při natáčení televizní minisérie Volha, která zachycuje období normalizace v bývalém Československu. V seriálu Česká televize se objevila i řada dalších dobových automobilů z doby socialismu.
GAZ M-24 Volha Scaldia s dieselovým motorem
Volha Scaldia Kombi M24D
GAZ Volha 21 při natáčení seriálu Volha (2023).
Volhy 21 nemohly chybět ani na československých silnicích, kam se dostaly hlavně jako podnikové vozy, taxíky nebo služební automobily někdejší Veřejné bezpečnosti.
Automobil nebyl laciný, podle ceníku z roku 1961 stála volha vybavená rozhlasovým přijímačem 55 000 korun, zatímco na domácí Škodu Octavia stačilo jen 28 500 korun.
Poslední GAZ-21 vyrobili 15. července 1970. celkem jich vzniklo 640 000.
Podobně jako jiné vozy se i GAZ-21 během výroby postupně měnil, motor dostal poněkud vyšší výkon a změny se dotkly i exteriéru. Změnil se třeba tvar přední mřížky, ze které navíc zmizela hvězda, a od třetí série, která přišla do prodeje v roce 1962, už na kapotě nebyla ani ozdobná soška jelena ze znaku továrny.
Pracovišti řidiče vévodí volant velkého průměru ze světlé umělé hmoty. Uvnitř volantu je menší chromovaný kruh se středem s plastikou jelena. Po jeho zmáčknutí se ozve dvojice klaksonů, vydávající charakteristický hluboký zvuk.
GAZ-21, jenž byl nástupcem legendárního ruského automobilu Poběda, sice nepředstavoval výkřik moderní techniky, ale vynikal robustní konstrukcí, díky níž dokázal obstát na ruských cestách necestách, a na svou dobu měl i poměrně komfortní interiér.
Konstruktéři dali modelu GAZ-21 do vínku ladné křivky inspirované americkými vozy
GAZ Volha 21
GAZ Volha 21 v původním provedení s odlišnou maskou a jelínkem na kapotě na Oldtimer Bohemia Rally 2017.
GAZ Volha 21 v původním provedení s odlišnou maskou a jelínkem na kapotě na Oldtimer Bohemia Rally 2017. První kusy se dovezly v roce 1958 a už v létě následujícího roku jich bylo v ČSR na dva tisíce.
