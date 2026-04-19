Ruská Volha se vrací na silnice. Využije čínskou techniku a opuštěný závod VW
Nejkrásnější auto roku. Kabriolet na riviéru převádí slavičí zpěv na světlo
Nádherná silniční jachta pro promenády na riviéře kandiduje na nejkrásnější auto letoška. Rolls-Royce představuje Project Nightingale, který patří do řady zakázkových vozů Coachbuild Collection....
Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel
Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu...
Volha se po několika eskapádách znovu vrací na ruský trh. Ještě před dvěma lety to vypadalo, že to budou převlečené modely od čínského Changanu, ale nakonec mají podobně jako volva základ ve vozech...
Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity
Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček“ Tesle. Evropské auto roku 2026 v elektrické podobě je manifestem efektivity. Dojede daleko, za málo, ale je za to nutné něco obětovat....
Vzácnou motorku půjčili Škodě Italové. Je to pár trubek nezměrné hodnoty
Expozice muzea Škody v Mladé Boleslavi na rok a půl hostí vzácnou návštěvu. Je to jedinečný exemplář motocyklu Laurin & Klement CCCC z italského muzea vojenské techniky Museo Storico della...
Prostředník: 4 tisíce eur, tykání policistovi za 600. Jak při řízení nadávat a neplatit
Svět za čelním sklem automobilu se v posledních letech změnil v arénu, kde se moderní člověk pokouší často o nemožné: nezabít toho před sebou a zároveň si neuhnat žaludeční vředy. Němci na to šli...
Mezi automobilové klenoty přiburácí drsňák. Má osmiválec a žádné asistenty
Plným jménem je to Gardner Douglas GD T70, puristický svalovec, kterého si dnes můžete koupit jako skládačku a sestavit ho kolem šestilitrového amerického osmiválce doma v garáži. Tento unikát bude...
Šílené čínské nápady pro motoristy. Značka Seres chystá záchod v autosedačce
Čínské značky se předhánějí v tom, kdo na palubu auta vymyslí bizarnější prvek výbavy. Aktuálně urvala první příčku automobilka Seres, která si nechala patentovat toaletu integrovanou přímo do...
Tesla přesvědčila nizozemské úřady, samořídící auta mohou do provozu
Nizozemské regulační orgány schválily používání softwaru pro autonomní řízení od společnosti Tesla s požadovaným lidským dohledem na dálnicích a městských ulicích. Pro americkou elektromobilku je to...
Konečně logická změna u jednodenních dálničních známek
Jednodenní dálniční známka je mezi motoristy velmi oblíbená. Jakkoli tomuto druhu známek ministerstvo dopravy ještě před pár lety vůbec nevěřilo, prodeje dokazují jejich smysl. Mají ovšem jednu vadu,...
Ani varování nepomohlo. Policie s radary nachytala víc řidičů než loni
Policie při středeční dopravněbezpečnostní akci Speed Marathon v Česku zaznamenala 3 188 přestupků, z toho 1 910 případů se týkalo překročení povolené rychlosti. Obě čísla jsou vyšší než při obdobné...
Víkend ve znamení Porsche. Bude jim to slušet v Praze i Mostě
Už jeden a půl století uplynulo loni od narození a pětasedmdesát let od úmrtí Ferdinanda Porscheho. Jednou z připomínek je každoroční sraz vozů Porsche v jeho rodném regionu. Loni se konal jen pár...
Inženýři, máte padáka. Renault plánuje snižování počtu vývojářů
Francouzský výrobce automobilů Renault během příštích dvou let zruší 15 až 20 procent inženýrských pozic. Opatření by se mohlo dotknout až 2400 zaměstnanců.
Válka v Íránu roztočí spirálu zdražování. Je čas koupit čínský elektromobil?
Vyšší ceny benzinu a nafty zvyšují zájem o elektromobily – jak u firem, tak u běžných řidičů. Ti začínají více řešit celkové náklady na provoz a méně výkon nebo značku. Češi tak v březnu koupili...
Nohu z plynu! Dnes jsou radary na každém rohu, policie má Speed Marathon
Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravněbezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti – Speed Marathon. Do výběru lokalit s radary se zapojila i veřejnost. Přinášíme...