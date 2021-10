Carevna slaví pětašedesátiny. Sovětská amerika okouzluje pohodlím

První exemplář majestátní sovětské limuzíny GAZ-21 Volha byl vyroben 15. října 1956. Elegantní a majestátně působící vůz přezdívaný „carevna“ se ve výrobním programu Gorkovského automobilového závodu udržel do začátku sedmdesátých let. Do socialistického Československa se tyto automobily dodávaly hlavně jako podnikové vozy, taxíky nebo služební automobily Sboru národní bezpečnosti.