Autofotka týdne: Volant budoucnosti ovládá vše, k řízení se však moc nehodí

Volanty už dávno nejsou jen kulaté. Hlavním trendem je integrovat do stěžejního prvku řízení vozu ovládání důležitých funkcí tak, aby z něj řidič vůbec nesundal ruce. A pokud už řidič chce řadit, dostanete k většině automatických převodovek možnost volit stupně páčkami přímo z volantu.



Volanty rychlých volkswagenů, audi nebo lamborghini jsou zespoda zploštělé (aby tam nastoupil pupkatý řidič), moderní peugeoty sází na šišatou nezvykle malou obruč v klíně. Navíc dostávají spoustu čidel (hlídají úchop) a ovladačů, hitem dneška jsou dotykové plošky (má je třeba nový VW Golf).

Finské výzkumné konsorcium společností působících mimo jiné v autoprůmyslu, koordinované univerzitou v Tampere, vytvořilo koncept volantu, který pojmenovalo Origo. Návrháři se inspirovali světem mobilních zařízení, tedy tabletů, telefonů a dalších nezbytností moderního člověka. Má přinést „zážitek z řízení, zvyšuje bezpečnost a použitelnost“.



Hlavním požadavkem má být intuitivnost a ergonomie, tak aby je měl řidič stále bezpečně na dosah. Origo nahrazuje množství mechanických ovládacích prvků na různých místech trojrozměrnými dotykovými senzory, které jsou integrovány do volantu a jsou snadno ovladatelné palcem. To má zajišťovat přirozenou interakci podobnou chytrému telefonu.

„Miliardy lidí denně přirozeně používají své smartphony palci. Chtěli jsme poskytnout stejnou známou dotykovou uživatelskou zkušenost i automobilům zítřka,“ komentuje Juha Kokkonen, generální ředitel společnosti Canatu, která byla jedním z hlavních partnerů projektu, který čerstvě dostal v Německu cenu za design.

Koncept uživatelského rozhraní obsahuje ovládání multimédií, navigace, propojení s telefonem, klimatizace a tempomatu.



Volantu Origo vytvořily společnosti Canatu, Siili Auto, Rightware a TactoTek. První dodala plně transparentní dotykové senzory, které jsou integrovány do volantu. Ty lze tvarovat do jakéhokoli tvaru. Siili Auto navrhuje a implementuje uživatelské rozhraní volantu. Rightware poskytlo softwarové nástroje pro návrh designu a prototypování.

TactoTek používá svou technologii IMSE (Injection Molded Structural Electronics) k navrhování a výrobě inteligentních povrchů, které zahrnují obvody, dotykové ovládání a osvětlení v 3D vstřikovaných tvarech.

Samotná vizualizace vypadá skvěle, ovšem případná cesta do sériového auta bude ještě dlouhá a je otázkou, kolik by z původního návrhu zbylo. Myšlenka na zdokonalení ergonomie se omezila na optimalizaci úchopu volantu v základní poloze, jenže kouzlo původní obruče bylo v tom, že ji řidič v jakékoliv chvíli poslepu uchopil, a když mu rejd vracel kola do přímého směru, nechal volant kontrolovaně ubíhat pod dlaněmi. Už zahranacené volanty dnešních moderních aut pod rukama řidiči nepříjemně „drncají“, u Origa ovšem na obvodu kus chybí.

Chybějící horní část věnce, která z volantu Origo dělá vlastně variaci na knipl letadla, vypadá efektně a otevírá pohled na displej případně na vozovku. Jenže u běžných aut (pomiňme závoďáky a supersporty) je potřeba v ostrých zatáčkách na volantu přehmatávat. A na to je právě nejlepší dokonale kulatý celistvý volant, který řidič ovládá zcela intuitivně a automaticky; to u takového prořezaného kniplu není možné.

Tvůrci Origa pravděpodobně počítají s tím, že by se jejich pojetí dostalo do aut s automatizovaným řízením, u kterých asi nebude pevná vazba mezi koly a volantem a řízení bude mít variabilní převod. To už však s klasickým řízením nebude mít moc společného. Však v Muskových elektrických teslách můžete už dnes při nekonečných nabíjecích seancích trávit hodiny hraním videoher, na multimediálním tabletu na přístrojovce běží obraz a volantem „hrajete“ hru jako doma u počítače. A právě takové příslušenství hráče počítačových her Origo připomíná ze všeho nejvíc. Takže se ho možná než v klasickém autě dočkáme v nabídce Aliexpressu.