Akce pojmenovaná Automobilové klenoty má už pevně usazený termín v kalendáři nejen veteránských akcí – poslední víkend v dubnu. Již šestý ročník proběhl o uplynulém víkendu. V porotě, která vybírala nejparádnější auta, byl i zástupce iDNES.cz.
„Výjimečné automobily zazářily v Praze stejně jako slunce na obloze,“ libují si organizátoři. Šestý ročník prestižní přehlídky Automobilové klenoty přilákal o víkendu 25.–26. dubna do areálu Galerie Golf Hostivař stovky milovníků historických automobilů i širokou veřejnost.
„Návštěvníci si užili jedinečné spojení automobilového umění, designu a společenské události v duchu světových Concours d’Elegance. Akci přálo také počasí. Letošní ročník nabídl mimořádně silnou sestavu exponátů – od průkopnických technických legend přes avantgardní designové skvosty až po ikonické supersporty a unikáty, které existují v jediném exempláři,“ shrnuje ředitel akce a prezident hostivařského golfového klubu Jiří Martinka.
„Automobilové klenoty 2026 se nesly ve znamení významných jubileí. Připomněly 140 let inovace značky Mercedes-Benz, 125 let Škoda Motorsport i fascinující svět vozů Ferrari. Znovu potvrdily, že nejsou jen statickou výstavou, ale živou společenskou událostí s bohatým programem. Návštěvníci si užili hodnocení vozidel odbornou porotou i diváky, slavnostní defilé automobilů na červeném koberci i diváckou anketu.“
Velký ohlas vzbudila umělecká performance Bertone Tribute: Miracle no. 781 automobilového designéra Marka Piana (působil v designstudiu Škody, dnes pracuje pro čínskou automobilku Nio).
„Letošní akce byla skutečně výjimečná – nejen díky krásnému počasí, ale především skladbou automobilů, které se v Hostivaři sešly. V každém ze tří hlavních témat, tedy Mercedes, Škoda a Ferrari, byly k vidění vozy představující absolutní špičku, jež by obstály i na nejprestižnějších světových akcích tohoto druhu. Díky dohodě s majiteli se nám podařilo představit i automobily, které jsou běžně skryté očím veřejnosti a tento víkend výjimečně vyjely. Návštěvníci tak měli jedinečnou příležitost spatřit exempláře, které se na veřejnosti znovu objeví možná až za mnoho let. Šlo o skutečné automobilové klenoty a jejich výjimečné odhalení,“ uzavřel ředitel akce Jiří Martinka.
Hodnocení poroty
BEST OF SHOW
Velkou pozornost přitahoval Avions Voisin C23/24, avantgardní vůz inspirovaný letectvím a estetikou art deco, který vznikl přímo pro vizionáře Gabriela Voisina, jenž jej vlastnil až do své smrti. Vůz zaujal i spojením se jménem architekta Le Corbusiera, který se podílel na designu nádherného interiéru. Tento automobil měl za celou svou existenci jen tři majitele a dlouho zůstával mimo výstavní scénu, je to opravdu unikátní kousek, a proto byl zvolen nejlepším exponátem přehlídky. Úžasnou renovaci vozu dokončili večer před akcí (chybí ještě doladit pár detailů). Český sběratel, který má velkou kolekci voisinů, auto koupil od vnuka zakladatele automobilky.
Auto má patnáct vrstev laku, hluboká černá ztrácí na slunci lesk, po každé druhé akci je třeba auto detailně přeleštit.
BEST MERCEDES-BENZ
Nejlepším Mercedesem byl vyhlášen vůz Mercedes-Benz 300 SL z roku 1957, který není jen verzí bez střechy slavného Gullwingu. Pro mnohé sběratele a znalce je to technicky vyspělejší, lépe ovladatelné a paradoxně i praktičtější auto. 300 SL je prvním sériově vyráběným vozem s přímým vstřikováním paliva. Tato technologie odvozená ze stíhačky Messerschmitt Bf 109 umožňuje řadovému šestiválci o objemu 3,0 l dosáhnout výkonu 215 koní. Na rok 1957 to byla naprostá sci-fi hodnota, díky které vůz hravě překoná rychlost 240 km/h. Zrovna tento kousek je na prodej, cena k jednání je 1,5 milionu eur, tedy nějakých 37 milionů korun.
BEST FERRARI
Nejlepším vozidlem značky Ferrari bylo vyhlášeno Ferrari 400 Superamerica z roku 1963, kterého vzniklo jen několik desítek kusů a které si ve své době mohli dovolit pouze ti nejmovitější klienti z řad politiků, sportovních hvězd, umělců či průmyslníků. Luxusní vůz poháněl dvanáctiválec o objemu čtyř litrů s výkonem okolo 340 koní.
Prezident Ferrari Classic Clubu CZ Martin Hořice zmiňuje, že se podařilo sehnat opravdu exkluzivní sestavu exponátů: „Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat opravdu exkluzivní vozy. Zmínil bych právě Ferrari 400 Superamerica, které vyhrálo i cenu, nebo legendární F40, ikonický supersport konce osmdesátých let a poslední model, který osobně schválil Enzo Ferrari. Tento vůz získal trofej Post Classic Trophy.“
BEST ŠKODA MOTORSPORT
Nejlepším vozidlem značky Škoda byl vyhlášen vůz Škoda Popular Sport Coupé „Malá dohoda“ z roku 1937. Vyráběl se v Mladé Boleslavi v letech 1934 až 1946 v několika karosářských variantách. Pro účast na Rallye Malá dohoda vznikly tři identické sportovní vozy s karoserií kupé a hliníkovou střechou. Konkrétně exemplář se startovním číslem 74, který řídil Jaroslav Horák se spolujezdcem Jaroslavem Netušilem, dosáhl v soutěži na celkové 7. místo a společně s dalšími posádkami obsadil 2. místo v hodnocení družstev. Po skončení závodní kariéry byl vůz prodán soukromým majitelům. Od roku 1968 je tento automobil součástí sbírek muzea Škoda. Do sbírky byl získán jako kompletní, avšak před náročnou renovací, která byla úspěšně dokončena v roce 2021.
VISITOR’S CHOICE
Vítězem návštěvnické ankety se stala Tatra 603/2 Export z roku 1960. Tento model se v několika úpravách vyráběl od roku 1956 do roku 1975. Byl poháněn vzduchem chlazeným osmiválcovým motorem s objemem 2,5 litru, umístěným za zadní nápravou. Motor, který navrhl Julius Mackerle, měl u prvních typů výkon 73 kW, u posledních verzí 77 kW (105 koní) a poháněl přes čtyřstupňovou převodovku zadní nápravu. Maximální rychlost Tatry 603 byla 160 km/h, ve skutečnosti však byly vozy rychlejší a díky své aerodynamické karoserii s nízkým součinitelem odporu dosahovaly rychlosti přes 170 km/h. Vozy měly velmi dobře vyřešeno odpružení s poměrně vysokým zdvihem kol a nízkou vratnou frekvencí, takže jízda s nimi byla pohodlná i na horších silnicích.
BEST AMERICAN – nejlepší vozidlo amerického původu
Oldsmobile R RUNABOUT „Curved Dash“ 1902 z let 1901–1904 byl prvním sériově vyráběným automobilem na benzín na světě, který se vyráběl v letech 1901 až 1907. Jeho cena činila 650 dolarů a byl vybaven jednoválcovým motorem o výkonu 4–5 koní, řízením pomocí kormidla a dosahoval maximální rychlosti 20–25 mil za hodinu. Byl nesmírně populární a v roce 1903 pomohl společnosti Oldsmobile stát se největším výrobcem automobilů v Americe.
Další ocenění
ANTIQUE TROPHY (vozidla do r. v. 1918)
Laurin & Klement BSC (1908) výrobního čísla 5635 z roku 1908 je jediným dochovaným exemplářem z dvanácti vyrobených kusů. První majitel byl z Liberce, v padesátých letech se pak vůz účastnil natáčení filmu Dědeček automobil. Součástí sbírky Škoda Muzea se stal v roce 2014. Po kompletní opravě podvozku, motoru, převodovky i dalších skupin byla v roce 2018 dokončena renovace karoserie.
VINTAGE TROPHY (vozidla do r. v. 1919–1930)
Mercedes 10/40/65 HP Sport (1923) – po první světové válce vyvinula společnost Daimler-Motoren-Gesellschaft nový model Mercedes 10/40/65 PS. Byly to první sériově vyráběné automobily na světě, vybavené kompresory. Kompresor se tehdy ještě německy nazýval „Gebläse“ (dmychadlo) a umožňoval motoru s menším objemem dosáhnout přivedením většího množství vzduchu vyššího výkonu. Výkon mohl krátkodobě stoupnout ze 40 na 65 koní. V letech 1921 až 1924 postavili celkem 851 vozů typu 10/40 PS a pouze 18 vozů 10/40/65 PS s karoserií Sport. Motor modelu 10/40/65 PS měl zapínatelný kompresor, výkon bez kompresoru byl 40 koní při 2400 ot/min, po zapnutí kompresoru (sešlápnutím plynu naplno) pak výkon stoupl na 65 koní. Tento Mercedes byl vyroben v březnu 1923 a byl dodán firmě Charles Myers z Melbourne, který byl začátkem dvacátých let výhradním dovozcem značky nejen do jižní Austrálie, ale jak dobová reklama zmiňuje i do celé Australasie! Vůz v předrenovačním stavu získal v osmdesátých letech německý sběratel. Od něj jej pak získal známý maďarský sběratel, který jej v devadesátých letech za pomoci Mercedes-Benz muzea ve Stutgartu kompletně zrenovoval.
Porota hostivařského „concourse“, jejímž členem byl také zástupce redakce Auto.iDNES.cz, vyzdvihla, že tento vůz je jedním z milníků automobilové historie. Kromě výjimečného vzhledu podtrženého skvělou renovací ocenila technický přínos tohoto mercedesu.
Také tento kus je ochotný jeho majitel prodat. „Pustil“ by ho za 700 tisíc eur (cca 15 milionů korun), nebo by ho vyměnil za zajímavou Alfu Romeo.
POST VINTAGE TROPHY (vozidla r. v. 1931–45)
Avions Voisin C23/24 "Charquatre“ (1932) – Gabriel Voisin je jednou z nevýznamnějších osobností počátků automobilismu a letectví. Původně vystudovaný architekt a průmyslový designér postavil již v roce 1907 letoun schopný vzletu za pomocí vlastní síly a spolupracoval s velikány jako je Louis Blériot. Během První světové války patřil mezi přední dodavatele letadel francouzskému letectvu, avšak po válce se soustředil výhradně na automobily. Značnou měrou mu pomohl jeho přítel André Citroën a také fakt, že jeho letadla byla použita v bojích, což velice špatně nesl.
Jedná se o jeden z posledních vyrobených modelů C23, i když ve skutečnosti je to spíše typ C24, neboť šasi #47338 bylo postaveno jako prototyp modelu C24 přímo pro Gabriela Voisina. V současné době již na světě neexistuje mnoho významnějších Voisinů než je tento.
Jedná se o velice vzácný typ s třílitrovým motorem, kterých se dochovalo velmi málo a navíc s unikátní ultrahrannou karoserií ve stylu ArtDeco zvanou Charquatre. Na návrhu interiéru se měl podílet Voisinův přítel, známý architekt Le Corbusier.
POST WAR TROPHY (vozidla r. v. 1946–60)
Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina (1956) – Tento vůz šasi B24S-1325 byl vyroben roku 1956 jako jeden z 512 vyrobených kusů verze Convertible. Ještě v padesátých letech byla upravena přední část vozu v Carrozzeria Boano (slavná karosářská dílna, kde vznikaly vozy Ferrari nebo Alfa Romeo). Vůz dostal unikátní vzhled zabudováním mlhovek do přední masky a rovněž výdechy v kapotě. Další speciální a velmi žádaná dobová úprava, kterou vůz dostal, je Nardi kit. Ta zvyšuje výkon vozu upraveným sáním a dvěma karburátory Weber.
CLASSIC TROPHY (vozidla r. v. 1961–70)
Ferrari 275 GTB/4 (1965) – Vůz z roku 1965 je ikonický sportovní vůz s elegantní karoserií od Pininfariny. Pohání ho čtyřvačkový vidlicový dvanáctiválec o objemu 3,3 litru, který nabízí vysoký výkon i vytříbený zvuk. Model přinesl nezávislé zavěšení všech kol a transaxle převodovku pro lepší rozložení hmotnosti. Díky kombinaci techniky a designu patří mezi nejcennější klasická Ferrari.
POST CLASSIC TROPHY (vozidla r. v. 1971–96)
Ferrari F40 (1990) – F40 byla ve své době revoluční díky použití kompozitních materiálů. Cílem byla minimální váha, což se podepsalo na každém detailu: Karoserie se skládá pouze z 11 panelů vyrobených z kombinace kevlaru, karbonových vláken a hliníku. Základem je prostorový rám z ocelových trubek (tradiční metoda Ferrari), který je však u F40 vyztužen panely z kevlaru a karbonu, které jsou k rámu přilepeny speciálním lepidlem. To dodává autu extrémní tuhost při zachování nízké váhy.
Všechny vozy opustily továrnu v jediné barvě – červené (Rosso Corsa). Pokud dnes uvidíte žluté nebo černé F40, bylo přelakováno později. Aby se ušetřila hmotnost (cca 2 kg), vrstva červeného laku Rosso Corsa byla tak tenká, že na přímém slunci můžete skrz barvu vidět strukturu karbonových vláken. Rané verze neměly klasická stahovací okna, ale posuvné panely z Lexanu (polykarbonátu), opět kvůli úspoře hmotnosti. Každý průduch a křídlo na karoserii má svůj aerodynamický účel – nic tam není jen pro parádu. V autě nenajdete žádné koberce, rádio, posilovač řízení, ABS a dokonce ani vnitřní kličky dveří. Místo nich je v prohlubni dveří jen ocelové lanko, za které zatáhnete. Ferrari F40 bylo poslední Ferrari, kterému dal osobně zelenou sám Enzo Ferrari krátce před svou smrtí, a jeho zadání bylo jasné: postavit nejlepší a nejrychlejší auto na světě. Ferrari F40 nebylo stavěno jako luxusní doplněk, ale jako čistokrevný závodní stroj, který shodou okolností dostal SPZ. Je to surový, hlučný a naprosto fascinující mechanický stroj. F40 se vyráběla v letech 1987 až 1992 (závodní verze LM a GTE vznikaly až do roku 1996). Celkem bylo vyrobeno 1 311 kusů (původní plán byl vyrobit pouze 400 kusů).
ČECHIE-BÖHMERLAND TROPHY (nejlepší motocykl značky)
Čechie Bohmerland Jubilejní typ 1935
Zvláštní ocenění
PRESERVATION TROPHY (nejlépe zachované vozidlo v původním stavu)
Mercedes-Benz 220 S (W 111) Dubček (1965) – Služební vozidlo Ministerstva zahraničí ČSSR. Působilo na Čsl. ambasádě v turecké Ankaře. V letech 1969–1970 sloužilo našemu tehdejšímu velvyslanci Alexanderu Dubčekovi, který byl po potlačení Pražského jara a okupaci ČSSR Rudou armádou z pozice generálního tajemníka ÚV KSČ odeslán na tuto funkci.
Vše na voze je originální, včetně klíčenky a servisní knížky z ankarského Mercedes-Benz servisu. Technický průkaz z Ministerstva zahraničí, zaznamenána jsou i jména řidičů v Turecku. Pouze lehké opravy laku.
MOST SIGNIFICANT REVIVAL (nejvýznamnější historická obnova vozidla)
Mercedes-Benz 260 Stuttgart Alpenwagen W11 (1929) – Továrnou Mercedes Benz postavený závodní roadster určený pro závod Alpská jízda konaný ve dnech 7. až 11. srpna 1929. Původní je kompletní podvozek včetně motoru s převodovkou. Vše renovováno v letech 2011 až 2021.
BEST ENGINE SOUND AWARD (nejlepší zvuk motoru)
Lincoln Continental Williamsburg Edition (1978) – Vzácná speciální série luxusního sedanu Lincoln Continental. Tato edice jako jediná se vyznačovala duálním lakováním. Interiér nabízí maximální komfort s elektricky nastavitelnými sedadly Twin Comfort Lounge, čalouněna luxusním velurem. Automatická klimatizace, palubní hodiny Cartier, audio systém Quadra-Sonic, extrémně tichý interiér jsou na úrovni dnešních aut. Zážitek z jízdy, kterému se říkalo „boulevard ride“ je neopakovatelný.
Vyrobeno bylo pouze 2 300 kusů. Prý je tento Lincoln jediný v Evropě.
BEST PAINT AWARD (nejlepší barevné provedení laku karoserie)
Škoda 130 RS (1978) – V letech 1975 až 1980 vzniklo zhruba 300 kusů závodního modelu Škoda 130 RS. Karoserie vycházela z typu Š 110 R, ale víko kufru, dveře a střecha byly z hliníku, rozšířené blatníky a zadní kapota z laminátu. Zcela nová byla vlečená zadní náprava. Okruhový vůz 130 RS byl postavený v roce 1978 pro tovární tým, v letech 1979-83 s ním pak jezdil závody do vrchu soukromý jezdec Petr Doležal. Do sbírky (Škoda muzeum) byl zakoupen v roce 1984 a v roce 2014 restaurován.
HISTORIC HERITAGE AWARD (vozidlo s nejvýznamnějším historickým odkazem)
Benz Patent Motorwagen (1886) – Jedná se o přesnou repliku stroje vyrobenou automobilkou Bentley v osmdesátých letech minulého století, který je považován za první automobil poháněný spalovacím motorem na světě. Technické muzeum v Brně získalo do svých sbírek tento stroj darem v roce 2018. Originál vznikl v dílně německého konstruktéra Karla Friedricha Benze v Manheimu. Zpočátku však zájemců o nový stroj nebylo mnoho. O publicitu se postarala Benzova manželka Bertha, když s jedním vozem podnikla v roce 1888 dálkovou jízdu z Manheimu do Pforzheimu (přes 100 km). Tato cesta rozptýlila pochybnosti o spolehlivosti a bezpečnosti „automobilu“ a položila také základ budoucímu úspěchu firmy Benz. Na základě poznatků z dálkové jízdy došlo k technickým inovacím dalších vozů, například k přidání dalšího převodu pro snazší zdolání větších stoupání, který v původním typu chyběl a vůz tak bylo někdy do prudšího kopce nutno tlačit. Na 100 km spotřeboval vůz 10 litrů paliva, které se tehdy prodávalo v lékárnách pod názvem Ligroin.
PRESIDENT’S TROPHY – trofej udělovaná prezidentem Golf Club Hostivař
Škoda 1100 OHC (1957) – Jedno z nejvzácnějších československých aut. Konstrukční a vývojové práce na novém závodním voze začaly na jaře 1956 a vývoj pokračoval po celý rok 1957. Základem vozu byl prostorový trubkový rám s nezávislým zavěšením kol a laminátovou karoserií. První závodní představení dvou vozů Š 1100 OHC se uskutečnilo v červnu 1958 na Mladoboleslavském okruhu městem a závodů se účastnily až do roku 1963. S vystaveným vozem jezdil převážně Václav Bobek st., dále Jaroslav Bobek, Josef Vidner a Václav Čížkovský. Po skončení závodní kariéry byl vůz převeden do oddělení propagace, odkud byl předán do nově vznikající sbírky Škoda Muzea.
GALERIE GOLF HOSTIVAŘ TROPHY – trofej udělovaná pořádajícím rezortem
Chevrolet Corvette C2 (1966) – Jedno z nejhezčích aut všech dob. Americká klasika spojující brutální výkon a krásu amerického designu. Nádherný kus patřil k nejhlasitějším účastníkům akce a sklidil obrovský potlesk.
ŠKODA AUTO TROPHY – trofej udělovaná generálním partnerem akce
Škoda Octavia WRC (2000) – První vůz značky Škoda Auto postavený podle pravidel World Rally Car. Debutovala v roce 1999 a vycházela ze sériové Škoda Octavia, ovšem pod karoserií šlo o čistokrevný speciál s pohonem všech kol, přeplňovaným dvoulitrovým motorem a výkonem přes 300 koní. Vynikala robustností, stabilitou ve vysokých rychlostech a spolehlivostí na náročných tratích, i když kvůli větším rozměrům nebyla tak obratná jako menší konkurenti. Největší úspěchy zaznamenala v mistrovství světa v rallye, kde posádky Armin Schwarz, Bruno Thiry či Didier Auriol vybojovaly několik umístění na stupních vítězů. Největším výsledkem bylo 3. místo na Safari Rally 2001 a také bronz na Rallye Akropolis. Tento kus patří soukromému sběrateli.
MEDIA TROPHY – trofej udělovaná zástupci vybraných médií
Mercedes-Benz SLS AMG (2011) – Mercedes SLS AMG je sportovní vůz představený v roce 2010 jako moderní pocta legendárnímu 300 SL. Vyniká ikonickými výklopnými „gullwing“ dveřmi a dlouhou kapotou. Pohání ho atmosférický osmiválec 6,2 l (M159) s výkonem až 571 koní, který posílá sílu na zadní kola. Nabízí precizní ovladatelnost, špičkový zvuk a výrazný design, díky němuž se stal jedním z nejikoničtějších modelů značky AMG.