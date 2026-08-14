Britský strojírenský gigant JCB stanovil se svým vodíkem poháněným vozem JCB Hydromax nový světový rychlostní rekord na zemi 653,91 km/h. Speciál tvaru doutníku při svém prvním průjezdu přes solné pláně v americkém Bonneville při tradičním Bonneville Speed Week dosáhl při prvním průjezdu rychlosti 642,46 km/h a při druhém 662,19 km/h, což představuje výslednou průměrnou rychlost 653,91 km/h – nejvyšší, jaké kdy vozidlo se spalovacím motorem na vodík kdy dosáhlo.
Dvoumotorový vůz s délkou 9,6 metru, řízený britským pilotem Andym Greenem, dokončil dva průjezdy požadované pravidly FIA – jeden v každém směru během jedné hodiny – a s přehledem tak překonal předchozí rekord FIA pro vodíkový vůz s vnitřním spalováním, který v roce 2004 stanovil vůz BMW H2R rychlostí 296,5 km/h.
Rekord nyní podléhá oficiálnímu schválení Mezinárodní automobilovou federací (FIA), globálním řídícím orgánem motoristického sportu. Britský pilot Andy Green již drží i oficiální světový rychlostní rekord pozemního vozidla. Dne 15. října 1997 totiž dosáhl s vozem Thrust SSC neuvěřitelné rychlosti 1 227,985 km/h, čímž jako první člověk na zemi oficiálně překonal rychlost zvuku.
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JCB Hydromax. Nový vodíkový speciál chce zaútočit na světové rekordy rychlosti
Čerstvý rekord vodíkového JCB Hydromaxu navazuje na 20 let starý rekord JCB Dieselmax, jímž tým v srpnu 2006 na stejném místě stanovil legendární rekord 563,41 km/h pro vozy se vznětovým motorem. I tehdy seděl v kabině rychlostního auta Andy Green.
O dvacet let později tak JCB překonalo svůj vlastní rekord motorem, který z výfuku neprodukuje žádné emise CO₂. Dosažená rychlost navíc výrazně překračuje hranici 485 km/h pro vodíkové palivové články, čímž se JCB Hydromax stává nejrychlejším vozidlem na vodíkový pohon v historii.
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Nejrychlejší traktor světa brzdí padákem. Vznikl, aby pokořil rekord
Rekord byl vytvořen za použití dvou vlastních vodíkových motorů pro bagry společnosti JCB, které dohromady produkují 1600 koní. Jsou to tytéž motory, které nyní pohánějí stroje a zařízení JCB sjíždějící z britských výrobních linek v rámci vodíkového programu společnosti.
Společnost JCB dlouhodobě posouvá hranice rychlosti: kromě úspěchu speciálu JCB Dieselmax se v roce 2019 stal traktor JCB Fastrac nejrychlejším traktorem na světě s rychlostí 217,49 km/h a v roce 2014 stanovil JCB GT rychlostí 113,99 km/h rekord rypadla s nakladačem.