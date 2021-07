Cena vodíku pro auta by se mohla vyrovnat naftě do šesti let, plánuje vláda

Vyplývá to z Vodíkové strategie ČR, kterou tento týden schválila vláda.



Stát zároveň počítá s tím, že by minimálně do roku 2030 podporoval vývoj a výrobu technologií pro vodíkovou mobilitu, pořizování a provozování vozidel ze strany provozovatelů veřejné dopravy, státní správy a samospráv či podnikatelských subjektů a budování související plnicí infrastruktury.

Osobní automobil na vodíkové palivové články v současnosti na českém trhu nabízí pouze Toyota, která je propagátorem nasazování této technologie v dopravě. Druhá generace jejího modelu Mirai ujede na jednu nádrž více než 650 km, přičemž doba jejího naplnění je okolo pěti minut (více čtěte zde). Svůj model Nexo chce zřejmě od podzimu v Česku prodávat i Hyundai (jak jezdí, čtěte zde). V palivových článcích vzniká přeměnou vodíku elektrická energie, přičemž z výfuku vytéká jen čistá voda.

V 1. fázi vodíkové strategie do roku 2026 se chce stát zaměřit na dotační podporu výstavby vodíkových čerpacích stanic. První by se měly otevřít již letos a do roku 2030 by jich mělo fungovat až 80. Náklady na tyto stanice budou kumulovaně zhruba 3,5 miliardy Kč.

Podle aktualizovaného Národního plánu čisté mobility by mělo v Česku v roce 2030 jezdit 40 tisíc až 50 tisíc osobních aut na vodík a necelá tisícovka vodíkových autobusů.