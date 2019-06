Cena aut na vodík se do deseti let srovná s hybridy, tvrdí Toyota

, aktualizováno

Cena osobních aut na vodíkové palivové články se do deseti let vyrovná ceně hybridních modelů. Očekává to japonská automobilka Toyota, která po světě prodala už patnáct milionů hybridů za značky Toyota a Lexus. Zároveň je výrobcem prvního sériového vozu na vodík pojmenovaného Mirai.