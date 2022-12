Analýza třaskavého pohonu. Vodík půjde do náklaďáků i bicyklů

Když se řekne vodík, mnohým se možná okamžitě vybaví výbuch vzducholodi Hindenburg nebo vodíková bomba. Vodík se však používá již více než sto let v různých odvětvích průmyslu a dnešní technologie skladování jsou velmi propracované. V rámci snahy o dekarbonizaci a náhradu ropy a zemního plynu jde o stále diskutovanější téma.

Pod větší drobnohled se vodík dostal nově zejména poté, co Evropská komise před nedávnem schválila na podporu vodíkového průmyslu až 5,4 miliardy eur a Evropský parlament vyslovil v rámci svých závazných cílů požadavek, aby byla do roku 2028 na hlavních tazích v Evropské unii každých 100 km vodíková plnička.

To jsou vzhledem k současnému stavu určitě velmi optimistická očekávání, a to i přesto, že řada států rozvíjí velké plány okolo vodíku a připravuje se na to, že bude hrát důležitou roli v celé energetické transformaci a dekarbonizaci mnoha odvětví hospodářství, ale i v dopravě. Rozvoj bude stát peníze, lépe řečeno moře peněz. Podle studie poradenské společnosti BDO by měly investice do vodíku v Evropě do roku 2050 dosáhnout astronomické částky 470 miliard eur!