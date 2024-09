Vodík má potenciál v nákladní dopravě, Česko zaostává, říkají průkopníci

Firma postavila mimo jiné vysokozdvižný vozík s vodíkovým pohonem nebo vodíkový generátor, který dokáže díky palivovému článku vytvořit elektřinu z vodíku bez hluku a emisí. Dodává tak zelenou energii třeba na hudebních festivalech.

Podílí se také na stavbě nákladního vozu značky Tatra s vodíkovým pohonem. „Kdyby měla vyrazit někam do světa, tak v Čechách může natankovat jen na dvou místech – v Praze a Litvínově,“ uvedl Souček. V Devinnu proto pro vůz vyvinuli transportovatelnou vodíkovou plnicí stanici.

Větší využití vodíkových technologií brzdí zatím podle Součka vysoké náklady na vodík, ale i technologie, které se pohybují v milionech korun. „Ty technologie existují, fungují, ale jsou málo rozšířené. To znamená, málo se jich vyrábí. Je potřeba je rozšířit. Jde o to vyrábět víc, a díky tomu zlevnit,“ řekl Souček.

Firma Devinn vznikla před deseti lety a je ryze českou společností. Ve dvou závodech v Jablonci nad Nisou a Mladé Boleslavi dnes zaměstnává 150 lidí. Jablonecký areál firmy je od loňského roku energeticky nezávislý díky fotovoltaické elektrárně, elektrolyzéru, který přebytečnou energii ukládá do vodíku, vodíkovému generátoru a úložišti. Vznikl tak uzavřený okruh takzvaného vodíkového hospodářství, které dokáže zajistit energetickou nezávislost budov firmy.

Právě vodík je podle Součka jednou z variant, kam ukládat přebytky energie vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách, i když účinnost je ve srovnání s bateriovým úložištěm méně než poloviční.

„Vodík má ale obrovskou výhodu velké akumulace energie, to znamená typicky mezisezonní. V létě svítí – ukládám, v zimě spotřebovávám,“ uvedl. Velký smysl má podle něj vodík také v dopravě zejména u vlaků nebo kamionů, kde vycházejí vodíkové pohony co do hmotnosti lépe než elektrobaterie a výrazně rychleji je lze doplnit.