V Česku začala doba vodíková. Kilometr z první čerpačky vyjde na 2,80 Kč

Budoucnost je konečně tady Léta těšení a čekání na úsvit nové doby jsou u konce. Na Pražský hrad nastoupil nový prezident, dnes můžeme natankovat do auta vodík. Proč je to tak důležité? Protože nabízí alternativu těm, kteří chtějí jezdit bez čoudu z výfuku, ale odmítají každou chvíli nabíjet elektromobil. Vodíková auta jsou také elektromobily, jejich palivový článek vyrábí reakcí vodíku s kyslíkem energii pro pohon elektromotoru v autě - ale podstatný rozdíl je v tom, že na jedno natankování, které trvá pět minut, ujede „vodíkomobil“ 650 kilometrů. To znamená, že s rezervou dojedete do Frankfurtu nad Mohanem, tam na Otto-Horn-Straße natankujete a můžete pokračovat třeba do Bruselu, nebo do Paříže. Prostě svobodná mobilita bez čekání na nabíječce. V Německu je touto dobou už 91 čerpacích stanic, ve Francii 39. Jasně, jsme na začátku, a bývají těžké. Vodík má ještě jednu ohromnou výhodu: kritici říkají, že jeho průmyslová výroba je špinavá, spotřebuje ohromné množství energie, a že tudíž není žádnou cestou vpřed. Jenže to je stejné, jako když odpůrci elektromobility namítají, že každé nabíjecí auto má výfuk v uhelné elektrárně. Vodík totiž dá vyrábět jednoduše elektrolýzou čili štěpením vody pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů – větrníků nebo fotovoltaických elektráren. Slouží vlastně jako úložiště energie, je možné ho odvézt na jakoukoli čerpací stanici podobně jako současná ropná paliva. Právě svou flexibilitou je vodík podle nás jednoznačně palivem budoucnosti, a to nejen pro osobní, ale i pro nákladní, železniční a leteckou dopravu, pro niž je nabíjecí bateriová elektromobilita krajně nevhodná. (roš)