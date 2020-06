Utopit, hlídat... a vyhodit. Požáry elektromobilů i hybridů bývají fatální

V teoretické rovině je přístup k hašení elektromobilů vyřešený, z praxe mají ale hasiči těžkou hlavu. Čím více aut poháněných elektromotory živenými bateriemi bude jezdit po silnicích, tím vyšší je pravděpodobnost, že některé z nich nabourá nebo může začít hořet. Jenže zatímco uhašení klasického vozu se spalovacím motorem trvá většinou několik minut, uhasit baterii elektromobilu je otázkou hodin. A ani pak nemusí být vyhráno. Elektromobil totiž i následně vyžaduje několikadenní „péči“. V čestlickém dealerství BMW je tak hybridní vůz utopený ve vaně plné vody a bude třeba ho několik dní sledovat.



Potíž je v trakčních bateriích. Ty jsou dnes snad u všech sériově vyráběných elektromobilů lithium-iontové. U elektrifikovaných aut se spalovacím motorem, tedy hybridů, jsou také obvyklé, výjimku tvoří největší výrobce hybridů na světě, automobilka Toyota, používající starší typ niklmetalhydridových baterií – ne náhodou také proto, že sami její vývojáři uvádějí, že mají lépe zvládnutý jejich tepelný management.

Při nabíjení se totiž baterie zahřívají. A pak může dojít k požáru. Ovšem zkrat, mimořádná reakce uvnitř baterie nebo jiná porucha se může stát vlastně kdykoliv, nejen při nehodě.

Požárů samotných elektroaut se staly jednotky případů. Potíž ovšem je, že se v současné situaci, kdy se výrazně tlačí na rozšíření elektroaut, ať už hybridů nebo čistě elektrických, bude takových případů přibývat. Dá se čekat, že v prvotní fázi bude víc hybridů než čistě bateriových vozidel.

Návod na hašení

Hasičský záchranný sbor České republiky má pracovní skupinu, která se touto problematikou zabývá. Její součástí je i zástupce Škody Auto. Ta má vlastní hasičský sbor, který pracuje na postupu hašení elektromobilů, ve kterém by pak chtěla školit i ostatní profesionální hasiče. „Vypracovávají operativní karty pro záchranné sbory, aktivně se podílejí na školeních o konstrukcích a složení baterií a zabývají se metodikou hašení a taktikami zásahů,“ potvrzuje Pavel Jína ze Škoda Auto Česká republika.



Jenže sami hasiči mimo záznam říkají, že při spěchu k požáru nemají čas ani myšlenky na studium podkladů mapujících specifika daného modelu vozu. Automobilky hasiče školí, dávají jim k dispozici speciální karty s nákresy, jak postupovat, ale v akci je hasiči intenzivně nepoužívají.

Zvládnout požár auta na elektrický pohon je pro ně velice náročný zásah. Problémem je hlavně právě baterie. V osobních vozech jsou akumulátory kvůli správnému rozložení váhy většinou ve spodní části auta, navíc ve speciálních kontejnerech zdola i shora krytých plechy, aby byly co nejvíce chráněné před poškozením. Když elektroauto už hoří, hasič by měl zasahovat v dýchacím přístroji, aby se sám chránil, a proudem vody nejlépe se smáčedlem začne likvidovat oheň.

„Baterie obsahuje lithium, které je vysoce reaktivní kov. V baterii je obsaženo ve formě sloučenin, ale je opravdu vysoce reaktivní, včetně elektrolytu a při hoření probíhají různé chemické reakce, takže průběh hoření je specifický,“ popisuje velitel hasičů Škody Auto Stanislav Cihelník.

„Nestačí baterii jen polít vodou,“ uváděl před dvěma měsíci Rudolf Kramář, vedoucí tiskového oddělení HZS ČR. „V současné chvíli spočívá taktika zásahu v měření teploty baterie termokamerou a hasební zásah se provádí standardním způsobem, tedy ochlazováním vodou. Takže nejprve uhasíme viditelný požár samotného vozidla, přemístíme vozidlo na volné prostranství a případný neustávající či opakovaný požár akumulátoru řešíme ponořením vozidla do kontejneru s vodou,“ popisuje.

Pokud nedošlo k požáru vlastní trakční baterie, doporučení je ochlazovat ji, aby nedošlo k nastartování reakce baterie a jejímu požáru. „Specifický problém elektrické baterie však není pouze lithium a její elektrolyt, ale i akumulovaná energie uložená v baterii, která vyžaduje specifické postupy vedení zásahu jednotkami požární ochrany. Také není zanedbatelné, že v případě hasební vody od baterií je voda kontaminovaná specifickou chemií, podle vlastního složení elektrolytu,“ vysvětluje Kramář.

Sám výrobce elektromobilů Tesla dodává záchranným složkám popis instrukcí, jak požár hasit. Nejde jen o způsob likvidace samotného požáru, nutné je i použití speciálních ochranných pomůcek kvůli toxickým výparům z baterií. Vůz se následně musí ještě 48 hodin sledovat – pro případ, že by baterie opětovně vzplanuly. Na vůz je třeba nasypat obrovské množství písku, nebo jej doslova zaplavit vodou, Tesla hovoří o 12 tisících litrů.

„Při jednom z pokusů s elektromobilem se hořící baterie dlouho ochlazovala vodou. Pak se pomocí speciálního zařízení prořízl obal a pokračovalo se v ochlazování. Trvalo to 3,5 hodiny. Testovalo se i ponoření elektrovozu s hořící baterií do kontejneru s vodou. Ani tím nemusíme mít vyhráno. Voda se ohřívá, odpařuje a ubývá. Po třech dnech tam došlo k chemické reakci a baterie zase zahořela. Další z možností je kontejner, který jde hermeticky uzavřít. Jako hasivo se v něm používá voda a inertní plyn,“ popsal složitost hašení elektrovozidel a hledání nových postupů v loňském roce hasič Zbyšek Zuber.

Vodu, spoustu vody

Přesně to se dělo i v noci v čestlickém dealerství. „Volající uvedl, že v dílně hoří auto, které je na elektrický pohon, a plameny šlehají zpod vozidla,“ popsala noční požár Tereza Fliegerová, tisková mluvčí HZS Středočeského kraje. „Na zdolání požáru hasiči zpočátku nasadili hasicí přístroje a pod kola umístili kluzné klíny, které umožňují snadnější manipulaci s vozidlem. To poté bylo možné za pomoci navijáku vytáhnout ven mimo budovu, kde probíhalo dohašování a ochlazování.“

„Protože šlo o automobil s elektrickým pohonem, vyžádal si velitel zásahu na místo ze stanice Mladá Boleslav speciální kontejner na hašení pneumatik a elektromobilů. Kvůli zajištění dostatku vody pro plnění kontejneru bylo nutné přivolat další cisternu, se kterou dorazila dobrovolná jednotka obce Říčany. Jednotky průběžně vozidlo ochlazovaly na volném prostranství. Pak bylo za pomoci jeřábu přemístěno do kontejneru a následně zalito vodou, aby nemohlo dojít k dalšímu nežádoucímu hoření a přitom bylo stále ochlazováno.“

Totální škoda

„Víme, že kvůli složitějším technologiím jsou škody u elektromobilů výrazně vyšší než u klasického automobilu,“ říká Jan Marek z Generali České pojišťovny,

„Kromě vyšších nákladů na zásah hasičů předpokládáme rovněž vyšší náklady na opravy vozidel po nehodě, kdy je technologie opravy složitější, delší, a tedy i dražší – nutnost ‚bezpečnostního‘ odstavení vozu před započetím opravy, nutnost výměny celé bateriové sady, apod. To by se v budoucnu mohlo projevit i v sazbách pojištění takových vozidel,“ popisuje mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Když hasiči takto ponoří auto do vody, je to totální škoda. „O tu jde vždy, když je auto zatopené do výšky více než 40 cm – například při povodních. Toto je zcela stejný případ,“ komentuje pro iDNES.cz Jan Marek. „Jde o regulérní pojistnou události. Fakt, že hasiči zasáhli tímto způsobem, nic nemění na tom, že by šlo o totální škodu. Bez zásahu hasičů by automobil téměř jistě celý shořel.“

Generali Česká pojišťovna řešila dosud jednotky takových případů. „Většinou u elektromobilů v provozu nebo po zaparkování po jízdě. Příčinou bývají problémy s bateriemi,“ komentuje Marek.

Hasiči si tento zásah mohou vyúčtovat a následně se hradí z povinného ručení. „Taková je praxe v případě zásahů u požárů vozidel. Sazba, kterou hasiči účtují, je paušálně nastavena na 5600 korun za hodinu,“ uvádí Marek. Utopené hybridní BMW v ceně dvou milionů bude teď třeba v Čestlicích hlídat. „Takto ponořené musí zůstat několik dní, proto byla na místě stanovena dohlídka v podobě dobrovolné jednotky obce Čestlice a profesionální jednotky ze stanice Říčany,“ uvedla Fliegerová.