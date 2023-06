Tip na nový cíl emisní inkvizice: i náplň do ostřikovačů znečišťuje ovzduší

Poškozovat životní prostředí (respektive čisté ovzduší) můžete i za volantem elektromobilu. Vlastně s ním ani nemusíte někam vyjet, může klidně stát v garáži. Těkavé organické látky z náplně do ostřikovačů totiž unikají pořád.

To, že automobily jsou významným zdrojem znečištění ovzduší, už dnes asi nikoho nepřekvapí. Zřejmé je to u aut se spalovacími motory, které během jízdy produkují výfukové plyny. Přepestrou směs vodní páry, oxidů dusíku, jemných prachových částic a popílku, těkavých organických sloučenin, ozonu, benzenu, formaldehydu – potažmo olova, rtuti, dioxinů, arzénu. Směs doplněnou o pořádné porce oxidu uhličitého a uhelnatého. To všechno prostě ke smutné realitě spalování fosilních paliv patří.