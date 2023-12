Dražba filmových lamb skončila kocovinou jako po kokainovém večírku

Koncem letošního roku bylo možné koupit oba vozy Lamborghini Countach použité v roce 2013 při natáčení filmu Vlk z Wall Street. Exemplář, který hrál ve většině scén filmu a skončil značně poškozený, zamířil do dražby u aukční síně Bonhams, která se konala 25. listopadu 2023 v předvečer Velké ceny F1 v Abú Zabí. A jen pár dní poté, 8. prosince, se druhý, nepoškozený vůz, z filmu dražil pro změnu u konkurenčního RM Sotheby’s.

Přestože se aukce účastnilo i několik zajímavějších a dražších aut, právě ze všech stran nabouraný countach vzbudil hotový humbuk. Měl to být její vrchol. Něco jako euforie po šňupání velehor kokainu ve filmu Vlk z Wall Street s famózním Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Očekávání u aukce Bonhams byla velká. Přestože se jedná o auto nabourané ze všech stran, odhad se pohyboval mezi 1,5 až 2 miliony dolarů. Na konci však všechny čekalo vystřízlivění. O zmrzačené superauto z roku 1989 sice byl zájem, nikdo ovšem nebyl ochoten splnit majitelovu vyvolávací cenu. Tento pojízdný šrot se tak nakonec neprodal, když jeho vlastník odmítl nabídku na 1,35 milionu dolarů. Guinnessův světový rekord pro nejvíce případů nadávek ve filmu v případě Vlka z Wall Street tak možná dostal alespoň v duchu dražitele i zájemce další přídavky.

Countach však nebyl jediným neprodaným vozem. Zájem kupodivu nebyl ani o McLaren Elva pilota F1 Fernanda Alonsovi s najetými pouhými 4 km, či o monopost Lotus Type 79, který dovezl Maria Andrettiho k vítězství ve Velké ceně Nizozemska 1978.

Druhé Lamborghini Countach, které se v prosinci prodávalo prostřednictvím aukční síně RM Sotheby’s za stejných podmínek jako rozbitý kus, bylo rezervním vozem a na filmovém plátně se ukázalo jen krátce při několika záběrech noční jízdy a v sekvenci, kdy hlavní hrdina vystupuje z auta u svého domu. Celkově přibližně jen na 12 sekund. Tento exemplář se nakonec vydražil za solidních 1 655 000 dolarů, tedy v přepočtu něco přes 37 milionů korun, byť i zde byla očekávání větší. Mluvilo se až o 2 milionech dolarů.

Hollywoodská důkladnost při ničení

Při natáčení filmaři dosti často využívají různé repliky a makety skutečných aut, a to zejména, pokud mají přijít k úhoně. Ve firmu Vlk z Wall Street v roce 2013 se režisér Martin Scorsese rozhodl použít dva skutečné exempláře Lamborghini Countach 25th Anniversary v podobných konfiguracích. Byl totiž přesvědčen, že replika ze skelných vláken se „správně nezmačká“.

Při nejpamátnější scéně, noční projížďce s opilým a zdrogovaným burzovním makléřem Jordanem Belfortem, kterého hraje Leonardo DiCaprio, došlo u jednoho z aut k masivnímu poškození. Countach narážel do jiných aut, dopravních značek či poštovní schránky. Pro milovníky aut to je poněkud bolestivá podívaná. Destrukce countachu trvala plné tři minuty a 11 sekund, když se silně podnapilá hlavní postava filmu snaží dojet z venkovského klubu domů.

Ukázalo se však, že škody způsobené při divoké jízdě hlavní postavy filmu nestačily. Aby nabouraný countach vypadal podle Scorseseho představ, nechal do něj ještě narazit auto, a pak ho ještě drtil valník. Jak je v Hollywoodu poměrně časté, produkce to ve své snaze i tentokráte trochu přehnala...

Vůz, který pochází přímo od jednoho z tvůrců filmu, je ve stavu, ve kterém skončil natáčení. Dražil se s režisérským křeslem a filmovou klapkou podepsanou Scorsesem, DiCapriem a hlavní ženskou postavou v podání Margot Robbie. A k tomu nechyběly ani dvě mikiny s kapucí, dvě DVD s filmem a dopisy dokládající pravost auta.

Oba vozy použité ve filmu pohání motor V12 5,2 l s výkonem 455 koní a pochází z edice k 25. výročí značky. Kupodivu jsou jedněmi z mála vyrobených pro severoamerický trh. Exempláře s kokainově bílou karoserií a bílým koženým interiérem pochází z pouhých dvanácti zaregistrovaným v USA v tomto provedení. Čistý Gandiniho design bohužel dostal na frak povinnými pětimílovými nárazníky, které působí jako pěst na oko. Není divu, že si ho proto majitelé často měnili za evropské provedení.

Gandiniho pravítka v akci

Celkem bylo vyrobeno pouze 657 exemplářů této finální edice, které se od dalších vozů této řady lišily přepracovanými větracími otvory a většinou i obscénním zadním spoilerem na zádi, který byl však v některých zemích zakázán. Na svoji dobu se jednalo o velmi rychlé auto. Lamborghini Countach 25th Anniversary pokořilo stovku za přibližně 4,5 sekundy a byl schopný dosáhnout maximální rychlosti 298 km/h.

Není bez zajímavosti, že se na vývoji této výroční verze, která ukončila dlouhou 16 let trvající kariéru Lamborghini Countach, podílel konstruktér Horacio Pagani, který později založil vlastní stejnojmennou automobilku Pagani. Tato verze byla mechanicky velmi podobná provedení 5000QV. Nově se na něm objevila kola OZ Racing obutá do pneumatik Pirelli P Zero, dostal rovněž přepracovaný kryt motorového prostoru, nový zadní nárazník a nesčetná aerodynamické vylepšení, která také zlepšilo chlazení motoru. Restyling měl modelu Countach zároveň dodat mnohem agresivnější vzhled odpovídající vkusu osmdesátých let.

Když v roce 1973 vyjel na silnice, zcela rozboural hranice představ o tom, jak také může auto vypadat. Marcello Gandini, designérská hvězda studia Bertone, měl evidentně po ruce jen pravítka a navrhl automobil tak hranatý, že máte pocit, že se o něj říznete.

Zrodilo se živočišné superauto na svoji dobu s neobvyklými směrem vpřed výklopnými dveřmi, které bylo tak nízké (1,03 m), že se zdálo skoro nemožné se v něm pohodlně usadit. I z dnešního pohledu toto nekorektní macho auto působí stále jako zjevení z vědecko-fantastického filmu.

Podle skutečného Jordana Belforta byl prý ve skutečnosti oním autem, které v opilosti a pod vlivem drog zdemoloval, mercedes. Na filmovém plátně se však Lamborghini Countach určitě vyjímá mnohem lépe. Scorsese měl pravdu.