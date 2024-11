Krizi autoprůmyslu chce řešit Von der Leyenová osobně. Česko lobbuje v Bruselu

Vlček to řekl českým po skočení jednání unijních ministrů průmyslu v Bruselu. Česko na schůzce spolu s Itálií představilo takzvaný non-paper, tedy neformálního dokument, ve kterém vyzvalo ke zmírnění těchto pokut.

„Pojďme ten systém pokut zrevidovat, ale zároveň chtějme jasné záruky od průmyslu, že prostředky, které v odvětví zůstanou, budou opravdu investovány do inovací, do nových technologií a budou plnit cíl, který by měly, a to je zvyšování konkurenceschopnosti,“ řekl Vlček. Zmínil, že odlétá z Bruselu spokojen, protože česko-italská výzva rozpoutala na zasedání ministrů „velmi důležitou a intenzivní debatu, do které se zapojilo více než 20 států“.

Von der Leyenová zasahuje

Za silný signál považuje český ministr i středeční prohlášení šéfky nové Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové, která totiž prohlásila, že se hodlá agendě automobilového průmyslu a problémům, kterým nyní automobilky čelí, věnovat osobně.

„Rozhodla jsem se svolat strategický dialog o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě. Dialog a jeho pokračování budou pod mým vedením. Dáme dohromady všechny zúčastněné strany u stolu. Abychom si navzájem naslouchali. A společně navrhovali řešení, zatímco toto odvětví prochází hlubokým a převratným přechodem. Evropský automobilový průmysl je evropskou chloubou. Závisí na něm miliony pracovních míst. A společně se musíme ujistit, že budoucnost automobilů bude i nadále vznikat v Evropě,“ řekla předsedkyně při představení nové evropské komise.

Zároveň ovšem zdůraznila, že Green deal pokračuje. „Pilířem je společný plán dekarbonizace a konkurenceschopnosti. Téměř před pěti lety jsme zahájili Evropský zelený úděl – naši strategii růstu a plán k čisté nule (emisí - pozn. iDNES.cz). Důvody, které nás tehdy nutily být tak ambiciózní, jsou dnes ještě výraznější. Takže chci mít jasno: Musíme a budeme se držet kurzu cílů Evropské zelené dohody. Pokud však chceme být v tomto přechodu úspěšní, musíme být agilnější a lépe na této cestě doprovázet lidi a podniky. A musíme hrát na naše tradiční silné stránky – naše průmyslová odvětví a malé a střední podniky, naši inovátoři a naši pracovníci. To je důvod, proč předložíme dohodu o čistém průmyslu během prvních 100 dnů mandátu.“

Evropský automobilový průmysl prochází krizí vyvolanou přechodem na nízkouhlíkové technologie, zhoršením dodavatelských řetězců, zvýšenou konkurencí z Asie a rovněž poklesem poptávky po elektrických modelech.

„Konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu musí zůstat ústředním bodem politiky EU,“ uvádí se ve dvoustránkovém materiálu, který Česko a Itálie představily a který podpořily rovněž Rakousko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Debata podle Vlčka potvrdila to, co se říká v Draghiho zprávě o konkurenceschopnosti EU i to, co uvádí řada členských států včetně Česka. Tedy, že „revize určitých cílů je opravdu nasnadě, pokud chceme evropský průmysl udržet konkurenceschopný ve světě a zajistit velký počet pracovních míst“.

„Absolvoval jsem i řadu bilaterálních jednání, s Němci, s Francouzi, nebo samozřejmě s našimi italskými partnery. Ti, kteří se v debatě jasně vyjádřili spíše odmítavě jsou Dánové, Irové a Švédové,“ uvedl český ministr. „Němci se vyjádřili, že tu debatu vítají,“ dodal s tím, že pozice Německa a Francie bude hrát do budoucna velmi významnou roli.

„Současné cíle pro osobní automobily, které mají být vymáhány od roku 2025, znamenají riziko uložení pokut výrobcům, kteří nejsou schopni splnit tyto přísné požadavky kvůli zpomalujícímu se přechodu na elektromobily. Takové sankce by vážně omezily schopnost průmyslu reinvestovat do inovací a rozvoje, což by poškodilo konkurenceschopnost Evropy na globální scéně,“ uvádí se ve společné česko-italském dokumentu.

„Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) na tyto obavy upozornila a my podporujeme potřebu naléhavých vhodných opatření a dostatečných finančních prostředků na úrovni EU, včetně případného krátkodobého balíčku, který by usnadnil spravedlivou transformaci, jež nebude dále podkopávat evropskou konkurenceschopnost,“ dodává non-paper.

Jak již dříve uvedl český ministr dopravy Martin Kupka, Česko chce usilovat také o odložení platnosti zákazu spalovacích motorů u nově prodávaných aut, který má platit od roku 2035. Evropská unie by měla nastavení tohoto cíle zhodnotit v roce 2026, podle Kupky chce Česko diskusi vést už v příštím roce. I o tomto požadavku hovoří společná iniciativa Itálie a Česka.

„Velmi silnou roli v tom bude hrát samozřejmě i Evropský parlament, byl jsem několikrát v kontaktu s naší europoslankyní Danuší Nerudovou, která se toto téma snaží tlačit i po své linii. Ten tlak nesmí ustat a musí být přenesen z Rady EU do Evropské komise a podporován českými europoslanci,“ uvedl Vlček.

Česká europoslankyně se v souvislosti s tím účastnila minulý týden i setkání s řediteli největších evropských automobilek a vedením frakce Evropské lidové strany (EPP). „Mezi účastníky byli ředitelé Volskwagenu, BMW, Renaultu i Škody. Diskutovali jsme o tom, jak pomoci automobilovému průmyslu tak, aby úspěšně prošel transformací směrem k uhlíkové neutralitě v osobní automobilové dopravě,“ popsala jednání Nerudová.

„Hlavním tématem je najít řešení, aby automobilky nemusely v následujících letech platit prémiové platby za překročení emisních limitů a abychom ochránili pracovní místa v regionech. To nejdůležitější nyní je pomoci automobilkám, aby mohly platné cíle splnit,“ dodala.