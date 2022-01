Řídit popelářské auto je splněný sen, říká praneteř Vladimíra Menšíka

Když jedete na rozhovor s třicetiletou slečnou, která se rozhodla jezdit s popelářským autem, tak trochu tušíte, že to nebude všední setkání. Příjmení Menšíková tady – v okolí Brna – nijak zvlášť nepřekvapí, zato podobizna slavného herce vytetovaná na předloktí mladé dámy už ano. Člověk by spíš jako motiv čekal Justina Biebra nebo Eda Sheerena. Že by to nebyla shoda jmen?

Můj bývalý přítel provozoval autodopravu, ale měl jen Avii, ta byla pro mě málo. Tak jsem hledala, kde bych našla práci spojenou s řízením pořádného auta. Monika Vladimíra Menšíková řidička popelářského auta