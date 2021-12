Od faxu k průtokovému ohřívači informací. Jak se psalo před internetem

Fax, kinofilm, lupa, nůžky, prohlížečka. To všechno byly věci, bez kterých by automobilové magazíny z konce dvacátého století nevznikly. Proč byly testovací jízdy s itinerářem v ruce mnohdy adrenalinovým zážitkem? A jak to, že si novináři připadali po návštěvě autosalonů jako po návštěvě fitness centra?