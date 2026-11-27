Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na zimu připravených 55 tisíc tun soli, 1,2 milionu litrů solanky a 220 sypačů. Na dálnicích D1, D5 a D11 nasazuje v pilotním projektu 12 chytrých sypačů známých ze Skandinávie. Palubní počítač těchto aut přijímá data z meteostanic, zpřesní a zautomatizuje tak to, kde a kolik posypu použít. O sjízdnost českých komunikací se bude starat 800 zaměstnanců.
Údržbu mají na starost střediska správy a údržby dálnice (SSÚD), přičemž na jedno připadá přibližně 50 kilometrů dálnice. Zbývající úseky dálnic a silnic první třídy udržují v zimě pro ŘSD různé dodavatelské firmy. Na letošní zimní údržbu vyčlenilo ŘSD 150 milionů korun, dalších 800 milionů je v rozpočtu na platby externím firmám. Meziročně je to nárůst o 65 milionů.
|
Předjíždět sypač zakázáno není, ale raději to nepokoušejte. Zbytečně riskujete
Chytré sypače
„Novinkou v naší zimní údržbě je systém dynamické redukce posypu. Bude to 12 sypačů na SSÚD Mirošovice, Poříčany a Rudná, v každém z nich čtyři sypače. Budou dostávat data přímo z předpovědních systémů a dálničních meteostanic. Díky tomu se zautomatizuje a upřesní jak množství posypu, tak i místa, kde ho použít. A to i s ohledem na možný vznik námrazy a srážek. Tyto systémy se hodně využívají ve Skandinávii, v Česku se jedná o úplnou novinku,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Na 21 střediscích správy a údržby dálnice je do připravených směn zařazených 650 řidičů a 150 dispečerů. Vedle 220 sypačů má ŘSD také 66 univerzálních vozidel s různým vybavením – při velkém sněžení se využijí třeba mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. K nakládání soli do sypačů slouží ŘSD přes 50 nakladačů. Na každém SSÚD funguje centrum pro výrobu a distribuci solanky, což je roztok vody a chloridu sodného nebo chloridu vápenatého. Během zimy se solanka vyrábí podle potřeby.
|
Nevděčná práce sypačů. Když je nepotkáte, nadáváte, když je dojedete, nadáváte
ŘSD poslední roky rozšiřuje počet sypačů, které umožňují lépe dávkovat posypový materiál podle toho, jak silnice vypadá. „Jde o systém, který automaticky řídí šířku a dávkování posypu podle polohy vozu a na základě předpovědi počasí. Zásadní je, že silnice je ošetřená přesně, není vynechaný žádný jízdní pruh. Na dvou našich střediscích letos také vyzkoušíme nové typy břitů na pluhy. Zajistí lepší odklízení sněhu a jsou šetrnější k vodorovnému dopravnímu značení,“ řekl mluvčí ŘSD. Běžný okruh zimní údržby mívá od 40 do 70 kilometrů, trvá dvě až tři hodiny. Na takové trase je mimo města potřeba až 250 změn v nastavení posypu, ve městech až 700 změn.
Na trend posledních let, tedy mírné zimy s kolísavou teplotou kolem nuly, reaguje ŘSD i tím, že pořizuje čistě solankové vozy kvůli maximální prevenci. „Když klesne teplota, solný postřik eliminuje vznik námrazy na vlhkém povrchu. Zároveň snižuje spotřebu posypové soli, jíž by se pro podobný efekt muselo použít významně víc,“ doplnil Jan Rýdl.
Dálnice jsou uklizené za chvíli, okresky později
Zimní údržba silnic v sobě skrývá obrovské množství práce, přesných pravidel a logistiky, kterou zajišťují specializovaná střediska a dispečinky pracující v nepřetržitém provozu od začátku listopadu do konce března. Koordinace veškerých činností stojí na dispečerech, kteří v případě poruchy posypového vozu okamžitě upravují trasy ostatních aut tak, aby byla sjízdnost komunikací zajištěna podle platných plánů a aktuálních potřeb počasí.
|
Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář
Zásadní roli v celém procesu hraje rozdělení silnic do jednotlivých prioritních pořadí podle jejich významu a dopravní vytíženosti. První pořadí tvoří silnice první třídy a nejdůležitější úseky druhé třídy, zatímco do druhého a třetího pořadí spadají zbývající silnice druhé a třetí třídy, přičemž některé méně významné úseky mohou být udržovány pouze pluhováním nebo zůstávají zcela neudržované. Silničáři vyjíždějí do terénu do třiceti minut od zjištění závady a časové limity pro zvládnutí údržby se liší. Dálnice a rychlostní silnice musí být sjízdné do dvou hodin, silnice první třídy do tří hodin, silnice druhých tříd do šesti hodin a ostatní silnice do dvanácti hodin.
Samotné trasy jsou rozděleny do celistvých okruhů dlouhých až padesát kilometrů, kde se podle zvolené technologie využívá chemický posyp, inertní materiál nebo pouhé odklízení sněhu.
|
Kamioňáci nevěří svým očím. Osolí jim to rázná řidička sypače
Když tedy zrovna v úseku dálnice, kde jedete, nevidíte sypač, neznamená to, že nejede za vámi. Nebo třeba nepracuje v protisměru. Zároveň v situaci, kdy neustále sněží, sice pluh silnici uklidí, ale za patnáct minut může být znovu pokrytá sněhem. Stížnosti na špatnou sjízdnost je tedy často potřeba směrovat ne na silničáře, ale na počasí.