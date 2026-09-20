V pekingské čtvrti E-Town sjede z výrobní linky nové auto přibližně každých 76 sekund. To je čas, za který většina lidí jen vysrkne ranní kávu nebo přečte úvodník novin. Výrobní hala společnosti Xiaomi připomíná spíše laboratoř než klasickou automobilku. Přes sedm set robotů svařuje, montuje a kontroluje kvalitu. Některé části výroby fungují téměř bez lidského zásahu. Světlo zde potřebují spíše návštěvníci než roboti.
Když firma Xiaomi představila závod veřejnosti, většina světa obdivovala roboty. Asi jen málokdo si uvědomil, že firma ukázala něco mnohem důležitějšího – automobilku jako produkt značně většího průmyslového prostředí. Podobnou cestou se vydala třeba Muskova Tesla.
Ani v bateriích se ještě nerozhodlo – vedle sebe se rozvíjejí technologie lithium-železo-fosfátové, nikl-mangan-kobaltové, sodík-iontové články a další. Stejně jako u pohonů se neví, která převládne.