Převaha čínských značek už bude příští rok výrazná, říká šéf jedné z nich

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Na čínském trhu se vyrojila spousta značek, jednu chvíli se psalo až o dvou stech nových výrobců. Teď přichází konsolidace – všichni byli nadšení, vyrobili auto pomalu jako telefon, lidé nakupovali, ale náklady jsou vysoké a počet značek se redukuje. Jak to tam bude vypadat?
Pokud jde o evropské značky, s těmi už na čínském trhu do budoucna nepočítám, protože tam podle mě v tuhle chvíli nemají šanci. Snižování počtu nových značek je pak logický další krok. Samotná novinka ještě nezaručuje, že se bude dobře prodávat, a větší smysl má budovat to, co už máte a co funguje. Z dejme tomu dvou set značek jich tak může zůstat třeba padesát. Nikdo nepočítá s tím, že přežijí všechny. Dává větší smysl dál rozvíjet značku, která se dobře rozjede, než zkoušet stavět další s novým logem. Čínský trh bude velice zajímavý a ukáže nám v předstihu, co přijde i ve zbytku světa.
V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
Udrží se všechny exportní značky v Evropě a ve světě?
Všechny se určitě neudrží. Nemyslím si, že všechny čínské značky, které jsou dnes v České republice, tady budou i za deset let. Zůstanou ty s nejsilnější produktovou nabídkou a zázemím. Podle mě se během pěti let rozhodne, které to budou, a ty nejsilnější už tu zůstanou natrvalo.
V jakých číslech jste v Česku – v červených, nebo v černých?
Když rozjíždíte novou značku, musíte počítat s tím, že minimálně první dva až tři roky do jejího rozvoje investujete. V této fázi jsme teď i my.
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Jak rychle podle vás vývoj půjde dál? Nástup je poměrně rychlý a čísla skáčou meziročně nahoru. Ve Velké Británii prodeje extrémně rostou, zejména u značek jako Jaecoo a Omoda. V Česku jsou to zatím jednotky až stovky aut. Trh sice působí dynamicky, ale v globálu ta čísla ještě nejsou tak velká. Kdy a jak rychle vyrostou podle vás?
Myslím si, že zlom přijde ve chvíli, kdy zákazníci překonají prvotní nedůvěru. Auta se začnou běžně objevovat na ulicích a lidé je uvidí v reálném provozu.
Chery
Chery je jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících čínských výrobců automobilů. Společnost byla založena v roce 1997 státními investory. Během necelých tří dekád se vypracovala z lokálního podniku v globálního hráče, který zásadně promlouvá do podoby moderního autoprůmyslu. Automobilka se postupně vymanila ze závislosti na cizích technologiích a začala masivně investovat do vlastního výzkumu a vývoje. Dnes vyvíjí vlastní platformy, motory a systémy autonomního řízení. Chery je největším čínským exportérem osobních automobilů, tuto pozici si drží nepřetržitě již více než dvě dekády. Své vozy vyváží do více než 80 zemí světa, silnou pozici má tradičně v Latinské Americe, na Blízkém východě, ve střední Asii a nově masivně expanduje na evropský trh, kde buduje své zázemí mimo jiné i formou výrobních kapacit, například v areálu bývalé továrny Nissan v Barceloně.
V tom nám hodně pomáhají operativní leasingy, díky nimž se auta dostávají na silnice bez nutnosti velkých počátečních investic a dlouhodobých závazků ze strany zákazníků. Příští rok se podle mě budeme bavit o úplně jiných číslech. Pokud budou mít nové značky dostatečně silnou produktovou nabídku, bude převaha čínských značek už příští rok výrazná.
Když nahlédneme do čínského ceníku, cenová hladina je tam úplně jinde. Jak stanovujete ceny aut pro Česko? Přizpůsobujete se trhu, nebo to čistě vychází z nákladů na export a homologaci?
Auta jsou homologovaná přímo pro Evropu, což samozřejmě něco stojí. Vycházíte z nákupní ceny, která zahrnuje dopravu a veškerou logistiku, a k tomu připočítáte vlastní náklady. Zároveň se musíte podívat, za kolik se prodávají konkurenční auta v dané kategorii, abyste se cenově nepohybovali mimo trh. Všechno do sebe musí zapadnout tak, aby auto bylo cenově konkurenceschopné, vy ani dealer na něm neprodělávali a celé to dávalo ekonomický smysl.
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Říkáte „přizpůsobit se konkurenci“. Přizpůsobujete se nahoru, nebo dolů? Všichni se tváří, že jedou na krev, ale když vidíme, že v Číně to stojí v přepočtu polovinu, tak se přizpůsobujete spíš směrem nahoru, ne?
Takhle bych to neřekl. Naším cílem je rozumná marže na co největším počtu vozů, ne maximální marže na jednom autě. Auta pro Evropu se navíc technicky dost liší, takže ceny nelze porovnávat přímo kus za kus. Potřebujeme nabídku, která bude atraktivní pro dealery i zákazníky a zároveň pro nás nebude ztrátová. Z marže musíme pokrýt provoz kanceláří, platy lidí i velké investice do marketingu.
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Jak těžké je pro vás najít kolegy do zastoupení? U importérů řízených přímo z Číny bývají vícestupňová výběrová řízení a lidé tam často vydrží sotva rok. Jak je to u vás? Jak dlouho tam ještě vydržíte vy?
To je dobrá otázka a samozřejmě platí, že člověk nemá nikdy říkat nikdy. U nás ale fluktuaci nemáme, tým je stabilní a žádné změny nehrozí. Při výběru kolegů je podle mě důležité být náročný po profesní i lidské stránce, protože spolu potřebujete dobře fungovat. To se nám daří. U jiných značek může za odchody po roce stát atmosféra i tlak, pod kterým lidé pracují. Pokud je pro ně ten tlak příliš velký a rozhodnou se odejít, rozumím tomu.
Zmínil jste operativní leasing. Jak se vám vyjednává s velkými leasingovými společnostmi? Mají o vás zájem, nebo musíte klepat na dveře vy?
Zájem z jejich strany je velký. Čínské značky vnímají jako velmi zajímavou alternativu, která vstupuje na trh a bude dál sílit. Pokud by je ve svém portfoliu neměly, znevýhodňovaly by se tím vůči konkurenci.
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Hlavním kmenem leasingovek jsou velké firmy. Koncoví klienti tvoří menšinu. Vidí leasingové společnosti potenciál, že Chery pronikne i do firemních flotil?
Určitě, ten potenciál vnímají všechny. I tady rozhoduje poměr ceny a hodnoty. Když správce vozového parku obměňuje flotilu a má daný rozpočet, chce za své peníze získat co nejvíc. Hlavní roli pak hrají konkrétní čísla a kalkulace.
O kolik procent budete rád, když příští rok vyrostete, a jaký růst reálně čekáte?
Byl bych rád, kdybychom příští rok prodali minimálně dvojnásobek toho co letos. Udělám všechno pro to, aby se nám to podařilo.
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To znamená, že je to pořád spíš přání, nebo realistické očekávání?
Je to cíl, ke kterému opravdu míříme. Když vezmu v úvahu rostoucí počet dealerů, pokrytí republiky, příchod nových modelů a budování povědomí o značce, považuji dvojnásobek za konzervativní odhad. Doufám v trojnásobek, ale minimem je pro mě zdvojnásobení dnešních čísel.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně najezdí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.