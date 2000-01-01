Legendární italská soutěž elegance Concorso d’Eleganza Villa d’Este u Comského jezera opět po roce shromáždila ty nejexkluzivnější stroje planety, od historických vozů až po supermoderní supersporty. Mezi naleštěnou světovou elitou letos zazářila také nová pragovka.
Přes padesát aut, osm tříd, třináct zastoupených zemí: seznam vítězů ročníku 2026 odráží Concorso d’Eleganza Villa d’Este ve vrcholné formě.
Delage D8 z roku 1931 představuje vrchol francouzské aristokracie. Tento model s řadovým osmiválcem o objemu 4050 cc zdobí elegantní čtyřmístná karoserie Sports Tourer od slavného Henriho Chaprona.
Technický klenot z roku 1931 pohání kultivovaný osmiválec 4,0 l, který z Delage D8 dělal přímého konkurenta vozů Rolls-Royce. Noblesní otevřenou karoserii s dlouhou kapotou vytvořil pařížský mistr Henri Chapron.
Fotografové se opět vyřádili. Tolik skvostů najednou! Od 15. do 17. května se všechny zraky automobilových nadšenců upřeli na Concorso d’Eleganza Villa d’Este.
Ta se tradičně vrací do Cernobbia u jezera Como, mezi Grand Hotel Villa d’Este a nedalekou Villu Erba, vše pořádané pod záštitou BMW. Na snímku záď Ferrari 375 MM s unikátní karoserií Ghia.
Ferrari Testarossa Spider: Naprostý unikát od Pininfariny a jediná oficiální otevřená verze této legendy z osmdesátých let. Vůz byl vyroben přímo pro Gianniho Agnelliho. Kvůli zranění nohy tohoto někdejšího vládce Fiatu vůz dostal dokonce speciální automatickou spojku.
Concorso d’Eleganza Villa d’Este je pro smetánku velkou společenskou událostí. Kromě hlavních výstav si užili i bohatý doprovodný program.
Auburn 852 Supercharged (1936): Evropský šarm s americkým srdcem. Unikátní kabriolet s řadovým osmiválcem (4,7 l) kombinuje dravé prvky z pera G. Buehriga s avantgardní karoserií od pařížského mistra Labourdetta.
Praga Bohema je primárně české auto, ale má v sobě i velmi silnou slovenskou stopu. Dá se říct, že je to dokonalý federální projekt. K pohonu slouží upravený šestiválec z japonského Nissanu GT-R, který ladila britská firma Litchfield. Cena přesahuje 30 milionů korun.
Samotná finální montáž produkčních vozů pro zákazníky probíhá v České republice ve specializovaném zázemí firmy Kresta Racing, kterou vlastní legendární český rallyový závodník Roman Kresta.
Porota, které předsedal Lorenzo Ramaciotti¸ bývalý šéfdesignér studia Pininfarina, měla hodně práce.
Duesenberg Model J (1934): Tento vůz s řadovým osmiválcem 6,9 l představuje vrchol předválečného luxusu. Unikátní kousek s elegantní karoserií Dual Cowl Phaeton od LaGrande (navrženou G. Buehrigem) je posledním z pouhých 15 vyrobených kusů.
Účastníci usilovali o jednu z řady pohárů a cen.
Isotta Fraschini 8C Monterosa (1947): Jeden z pouhých pěti poválečných prototypů, které měly vzkřísit slavnou značku jako výrobce luxusních aut.
Unikátní kupé s karoserií Touring a motorem V8 od Lamprediho představuje vzácně dochovaný příklad ambiciózní vize, která se však sériové výroby nikdy nedočkala. Skutečný sběratelský unikát.
Slavná značka po 2. světové válce vsadila na radikální změnu architektury: tradiční motor vpředu nahradila koncepcí s hliníkovým agregátem umístěným netradičně až za zadní nápravou.
Tento revoluční podvozek (šasi 05) dostal do vínku úchvatnou karoserii kupé od slavné milánské Carrozzeria Touring. Díky patentované odlehčené konstrukci Superleggera získal vůz navzdory obřímu rozvoru nevídanou lehkost a půvab.
Na přehlídce zazářil unikátní Monteverdi Palm Beach z roku 1974 s motorem V8 o objemu 7,2 l. Tento luxusní kabriolet s karoserií Fissore vznikl jako jediný kus na světě. Švýcarský klenot s bronzovou metalízou uchvátil svou elegancí a naprostou exkluzivitou.
Na výstavě oslnil o i Bentley Derby z roku 1935 s řadovým šestiválcem o objemu 3,7 l. Elegantní dvoudveřové kupé s nízkou střechou v čistém stylu Art Deco postavila belgická karosárna Vesters & Neirinck. Vzácný vůz byl léta ukryt před zraky veřejnosti.
Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso je novinka od karosárny Zagato.
Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso
K takto výjimečné události patří i adekvátní outfit.
Pozornost upoutalo Ferrari 250 GT z roku 1957 od švýcarské Collezione Abetone. Legendární dvanáctiválec dostal od karosárny Zagato střechu s typickými dvěma bublinami.
Mercedes-Benz 300 SL Roadster v původním stavu získalo cenu publika Coppa d´Oro.
Představený vůz patřil k vůbec nejvzácnější závěrečné sérii 210 kusů. Dostal tehdy revoluční hliníkový blok motoru, který ušetřil 45 kg váhy, a kotoučové brzdy Dunlop na všech kolech.
Na přehlídce debutoval fascinující vůz SPA Tipo 23 z roku 1923. Tento elegantní Coupé de Ville od karosárny Garavini vlastnila jedna rodina neuvěřitelných 101 let! Vůz odtajnil Marco Gastaldi a veřejnost ho v jeho více než stoleté historii mohla vůbec poprvé spatřit na vlastní oči.
Návštěvníky uchvátilo i vzácné Ferrari 375 Plus z roku 1954 s obřím dvanáctiválcem o objemu 5 litrů. Tento tovární spider s hliníkovou karoserií Pininfarina slavil úspěchy na Le Mans i v Silverstone. Šlo o jeden z nejvýznamnějších a nejrychlejších závodních vozů své éry.
SIATA 208 CS Balbo Berlinetta je jedním z pouhých šesti známých dochovaných vozů Berlinetta s karoserií Balbo. Kombinuje lehký trubkový podvozek vlastní výroby s motorem V8 z Fiatu „Otto Vu“ a zakázkovou karoserií
Elegantní kupé Ghia G230S bylo velkým překvapením letošního ročníku. Vůz postavený na základech Fiatu 2300 S dostal podvozek navržený autorem slavného Maserati Birdcage a úpravu od Abarthu. Tento zapomenutý příběh italského designu se stal zaslouženým středem pozornosti.
Ferrari 375 MM z roku 1955 s unikátní karoserií od studia Ghia. Pohání ho dvanáctiválec Lampredi odvozený z tehdejších vozů formule 1.
Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026
Velkou senzací bylo hyperauto Delage D12 z roku 2024, které na přehlídku přivezl sám šéf značky Laurent Tapie. Tento futuristický stroj s masivním dvanáctiválcem o objemu 6,6 litru oslavil návrat legendárního francouzského jména.
Delage D12 z roku 2024 pohání motor V12 6,6 l.
Ferrari 250 GTO: Vzácný exemplář s pravostranným řízením, který prošel fascinujícím příběhem. Po letech strávených ve stodole prošel kompletní renovací.
De Tomaso Mangusta: Ikona konce šedesátých let s motorem Ford V8, kterou navrhl slavný Giugiaro. Tento exemplář získal obrovskou filmovou slávu díky své nepřehlédnutelné roli v kultovním snímku Kill Bill 2 Quentina Tarantina.
Koncept Vision BMW ALPINA se představil jako luxusní gran turismo nové éry.
Na délku měří úctyhodných 5 200 mm a nabízí špičkový komfort pro čtyři cestující. Jde o dokonalé spojení vysoké rychlosti a pohodlí. Prezentoval ho přímo Adrian von Hooydonk, šéf designu BMW Group.
V době elektrifikace sází novinka na tradiční, podmanivý pohon. Pod kapotou burácí silný motor V8 s hutným zvukem. Výrobce tak jasně potvrzuje, že emoce a spalovací osmiválce k Alpině stále neodmyslitelně patří.
Koncept oživuje legendární designový prvek značky – dravý žraločí nos. Doplňují ho tradiční disky kol a ikonické dekorativní linky, které jemně zdobí boky karoserie.
Poznáváte muže v brýlích? Jezdí jako Fittipaldi.
Agnelliho testarossa v elegantní stříbrné barvě...
.... a s charakteristickým světle modrým pruhem karoserie na prazích..
Mercedes-Benz 630 K z roku 1927
Prototyp Volkswagen W12 Nardò z roku 2000 přivezl Gregor Piëch, syn bývalého šéfa koncernu Volkswagen. Jedná se o vrcholný vývojový stupeň konceptu s motorem W12 z pera Giorgetta Giugiara, kterým chtěl Volkswagen dokázat schopnost vytvořit skutečný supersportovní vůz.
Koncept motocyklu BMW K18 v plné rychlosti.
Cadillac Eldorado Brougham: Americká značka v roce 1957 stvořila technologický manifest, který cenou 13 500 dolarů překonal i tehdejší Rolls-Royce. Zisk nebyl cílem, záměrem bylo demonstrovat absolutní vrchol amerického inženýrství.
Legendární designér Harley J. Earl navrhl vůz s nečekaně čistými liniemi. Tento černý vůz s číslem 221 z pouhých 704 ručně vyrobených kusů je symbolem zlaté éry amerických aut.
Karoserie od Fleetwoodu udivovala bezsloupkovou konstrukcí a protisměrně otevíranými zadními dveřmi pro královský nástup.
Interiér byl oázou přepychu. Ve schránce před spolujezdcem byly magnetické sklenky, vestavěná kosmetická kazeta s parfémem či kožený zápisník.
Ferrari 250 GT z roku 1957
Tento minibus na bázi Fiatu 850 z roku 1976 od studia Bertone byl určen pro návštěvy továrny Fiatu. Nenavrhl ho nikdo menší než Marcello Gandini, tvůrce skvostů Lamborghini Miura a Countach.
Bugatti EB 110 je dnes již klasikou.
Bugatti Veyron 16.4: Jeden z pouhých šesti předsériových vozů, který odehrál klíčovou roli při náročném vývoji a schvalování Veyronu. Sloužil k vysokorychlostním testům stability a aerodynamiky.
Lamborghini Countach
Vzácný Fiat 8V Zagato z roku 1954. Tento závodní klenot s dvoulitrovým motorem V8 je jedním z pouhých pěti kusů s karoserií typu Elaborata. Vůz nebyl nikdy restaurován a uchvátil diváky svým naprosto původním, autentickým stavem.
Výjimečné Pegaso Z-102 s motorem V12 o objemu 3,2 l platilo v 50. letech za jedno z nejrychlejších aut světa. Tento vzácný exemplář, jeden z pouhých 24 vyrobených kupé od Touringu, úspěšně závodil ve Španělsku a bral pódiová umístění
AC Ace z 50. let připomněl zlatou éru britských sportovních aut. Tento lehký a obratný vůz, který se stal přímým předchůdcem legendární Cobry, okouzlil diváky svými čistými liniemi a puristickým pojetím.
Nejprestižnější ocenění získal bavorský unikát BMW 328 „Bügelfalte“.
Unikátní roadster byl vyrobený mnichovským závodním oddělením v 1937. Vůz sehrál klíčovou roli v závodě Mille Miglia společnosti BMW v roce 1940, kde po rozsáhlých úpravách pro závody skončil celkově šestý. Později prošel pozoruhodnou poválečnou historií, kdy se v rámci reparací dostal do Sovětského svazu.
Jeho aerodynamická karoserie s podélnými kovovými žebry na předních blatnících mu vynesla německou přezdívku Bügelfalte (vyžehlený puk na kalhotách).
Lamborghini Countach
Restomod Totem GT Super Sport Prototipo z roku 2025 pohání motor V6 3,2 l.
Totem GT Super Sport Prototipo
Cena Concorso d’Eleganza Design Award pro koncepty a prototypy Concept Cars & Prototypes byla udělena italskému hypersportu Kimera Automobili K-39 poháněnému motorem Koenigsegg s výkonem 1 000 koní.
Mercedes-Benz 540 K Spezial Coupé by Sindelfingen z roku 1937
Bugatti Type 37: Tento exemplář z konce roku 1929 je obzvláště významný, protože si ho objednal Charles Faroux, spoluzakladatel závodu 24 hodin Le Mans
Ferrari 212 Coupé Speciale (1952): Jedinečný kousek poháněný dvanáctiválcem Colombo (2,6 l) dostal karoserií Ghia a přímo na pařížském autosalonu si ho koupil argentinský prezident Juan Perón, manžel slavné Evity. Po jeho pádu vůz chátral, v 90. letech byl však objeven a po precizní historické renovaci opět září.
Bugatti Type 37 si po celá desetiletí pečlivého vlastnictví zachoval původní stav.
Brabus Bodo: Extrémní hyper-GT postavené na základech Astonu Martin jako temná pocta zakladateli značky. Celokarbonové monstrum s cenou přes milion eur ukrývá pod kapotou dravý motor V12 a výkon 1 000 koní.
