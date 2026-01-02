Tesla Model Y – nejprodávanější auto na světě v roce 2023 a předloni globálně nejprodávanější elektromobil – prošla modernizací, která přináší leccos nového po vzhledové i funkční stránce. Předprodukční vůz, vyrobený v evropské továrně Tesly u Berlína, jsme si měli možnost důkladně prolézt.
Z nuly na 100 km/h se Elroq RS rozjede za 5,4 sekundy, čímž o jednu desetinu překonává i další elektromobil značky, technicky úzce spřízněný Enyaq RS. Baterie s kapacitou 84 kWh (efektivních 79 kWh) zajišťuje novému elektrickému RSu tabulkový dojezd více než 550 kilometrů a je možné ji dobít z deseti na 80 procent za 26 minut, což je zatím nejméně u elektromobilů Škody.