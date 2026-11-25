Většina zvážených aut byla přetížená. Policie vybrala téměř 600 000 korun na kaucích, které mají předcházet vyhýbání se správnímu řízení u zahraničních dopravců. Uvedla to mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
Policisté zkontrolovali ve středu a ve čtvrtek 75 nákladních aut, nějaké porušení předpisů zjistili v 18 případech. Kontrolní vážení udělali policisté u 39 aut, z nich 26 bylo přetížených. „Celkem 22 řidičů obdrželo od policistů na místě pokutu v příkazním řízení v celkové výši 89 000 korun. Celkem 18 provozovatelů policisté oznámili k řešení přestupku do správního řízení a deseti dopravcům uložili kauce v celkové výši 203 000 korun,“ uvedla Čírtková.
Přetížená auta poškozují silnice. Jsou i bezprostředním ohrožením provozu, protože přetížené auto se hůř ovládá a má delší brzdnou dráhu.
Třem dopravcům policisté uložili kauce v celkové výši 375 000 korun. Nejvyšší kauci dali řidiči rumunského kamionu, jenž nedodržoval přestávky v řízení a používal cizí kartu řidiče. „Dopravci policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun, protože dopravce nemá sídlo v České republice a případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo nebylo vůbec možné. Navíc se v případě tohoto dopravce jedná o opakované porušení zákona o silniční dopravě,“ dodala Čírtková.
Ukládat až dvousettisícové kauce umožňuje zákon o silničním provozu od loňského 1. července. „Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, můžeme mu kromě jiného v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také můžeme zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla,“ uvedl Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení policie Velký Beranov.