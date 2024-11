Mini větrný tunel je parádička pro sběratele angličáků. Vejde se na poličku

Modely autíček odjakživa slouží omladině k celé řadě experimentů. Prověřují kvalitu odpružení kol angličáků, odolnost jejich nárazníků i trvanlivost laků. V dětských pokojících svádějí nelítostné souboje s jinými auty z poličky o to, kdo dál dojede či doskočí. Malí technici také zkoumají jednotlivé detaily a konstrukční řešení.

Nový výtvor od startupu Fun Tech Lab z Hong Kongu však láká ke zcela jiným experimentům. Jedná se o miniaturní aerodynamický tunel, ve kterém si lze vyzkoušet, jak proudí vzduch okolo skvostů z vaší sbírky angličáků. Tvůrci dokonce mysleli na různé velikosti modýlků, vyrábějí ho tak hned ve třech provedeních pro autíčka v měřítku 1:18, 1:24 a 1:64.

Pozornost byla věnována těm nejmenším detailům. Ostatně zakladatel Fun Tech Lab vystudoval univerzitu v britském Cranfieldu, renomovanou instituci pro vzdělávání v oblasti leteckého inženýrství.

Vizualizace proudění vzduchu prostřednictvím kouřových trysek je fascinující. Lze sledovat, jak vzduch naráží na příď aut, plynule klouže okolo jejich siluety a víří se za zádí. Místo vodní mlhy se používá olejový kouř, což zabraňuje poškození prověřovaných modýlků. Speciální kapalinu firma prodává za necelých 400 Kč.

Experimentům se meze nekladou, a tak lze velmi rychle zjistit, jak proudí vzduch i okolo jiných věcí, než jsou auta – třeba brambora, banán, výtvor z lega nebo třeba miniaturní slon.

Čím menší je stolní tunel od Fun Tech Labu, tím je i dražší. Start-up ho v závislosti na měřítku prodává v přepočtu za 5 200, 7 500 a 10 500 korun, přičemž v předprodeji vyšly jednotlivé varianty levněji.

Zdá se vám to hodně? Inu, každá legrace něco stojí. Na internetu se však dá najít hned několik návodů na to, jak si doma vytvořit malý větrný tunel pro svá autíčka svépomocí. Tak do toho!