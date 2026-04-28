Na expedici do hlavního města italského regionu Kampánie míří čtyřicítka nádherných veteránů. Byli jsme u přejímky, pojďte na start.
V Neapoli se káva pije krátká, emoce jsou dlouhé, prádlo mezi domy vlaje a do práce se jde, jen když fakt není do čeho píchnout. Pokud hledáš klid, běž jinam. Pokud hledáš život, chaos a nejlepší pizzu svého života – „benvenuto“ v Neapoli. A tam se teď chystá Czech Oldtimer Express.
„Vidět Neapol a zemřít“ už tedy neznamená jistotu, že pojedete jen tam. Na místo nejnebezpečnějších míst v Itálii se prý podle statistik vyškrábaly Milán s Římem, stále je ale třeba varovat, že Neapol je hodně „svá“, mnohým nebude připomínat evropské město, ale něco jako africko-asijský slum. Pokud máte očkování, nemáte přehnané nároky na pořádek, funkčnost a růžové brýle neodkládáte ani při večerní návštěvě Secondigliana, nejnebezpečnější čtvrti Neapole, budete nadšeni. Napolitánci jsou také specifické nátury, trochu drsní, tak nějak ladí s tím městem. Byly prý doby, kdy každý Napolitánec aspoň jednou za život viděl na ulici mrtvého.
Dost vtípků a negativismu. Neapol je nádherná, koncentrovaná Itálie, ukřičená, chaotická, prostě italská. Co na tom, že zrovna vloni se Neapol v žebříčku kvality života motá kolem posledního místa.
Camorra
(podle wikipedie)
Camorra je italská zločinecká organizace působící v Neapoli, potažmo v celé Kampánii. Její činnost se podobá aktivitám sicilské Cosa Nostry. Mnozí členové Camorry uprchli na přelomu 19. a 20. století do Spojených států, kde se podíleli na vzniku italsko-americké mafie. Camorra operuje nejen v Itálii, ale i v dalších zemích Evropy včetně České republiky.
A tam teď míří smečka veteránů. „Dolce Vita na čtyřech kolech začíná v Praze,“ lákají organizátoři na start k Národnímu technickému muzeu v Praze. První auto vyrazí na trasu Czech Oldtimer Express 2026 v úterý 28. dubna v osm hodin ráno.
„Po Istanbulu (2023), Aténách (2024) a Nice (2025) zamíří letos Czech Oldtimer Express do Neapole. Čtvrtý ročník vytrvalostní jízdy klasických automobilů nese podtitul La Dolce Vita a slibuje cestu, která bude stejně o řízení jako o atmosféře, stylu a zážitcích,“ láká ředitelka závodu Jana Svobodová. „Start už tradičně patří mezi originální motoristické momenty jara, který by si neměl nechat ujít žádný automobilový nadšenec.“
Vidět Neapol a zemřít. Na choleru a strach
Czech Oldtimer Express je několikadenní vytrvalostní jízda historických a klasických vozů napříč Evropou. Na 43 posádek čeká více než 2 000 kilometrů dlouhá trasa, která prověřuje nejen techniku, ale i souhru posádky a schopnost reagovat na proměnlivé podmínky. „Nejde o závod na čas, ale o skutečnou ´grand tour´ – cestu, která má styl i příběh,“ dodává Svobodová.
Na startu se letos představí mimořádně pestrá sestava. Nejstarším vozem je Ansaldo z roku 1925, který připomíná úplné počátky automobilismu. Jeho řidič Lubomír Pešák patří mezi pravidelné účastníky této spanilé jízdy. „Pokaždé si přichystá nějakou historickou lahůdku ze svého automuzea Veterán Aréna Olomouc,“ rozplývá se Jana Svobodová. Pešák se svým strojem, kterému před startem ještě preventivně zgenerálkoval motor, dorazil do Prahy z Olomouce po vlastní ose. „Jestli ujedu dva nebo dva a půl tisíce kilometrů, už je jedno,“ komentuje s úsměvem pro iDNES.cz.
„Na opačném konci spektra stojí youngtimery a novější klasiky, ale nechybí ani skutečné sběratelské skvosty – například Alfa Romeo Sprint Speciale z roku 1961, ikonický designový klenot karosárny Bertone. Vedle nich se objeví vozy jako BMW 327 z roku 1941, Citroën DS 21 Chapron nebo Porsche 911 v několika generacích a mnoho dalších. Jedním z nich bude i Octavia z roku 1962, kterou loni Alois Krejčí dojel s Robot Expedicí z Prahy až na Expo do japonské Ósaky,“ vypočítává Svobodová.
Speciálním patronem akce je Emerson Fittipaldi, dvojnásobný mistr světa Formule 1 a vítěz Indianapolis 500, který přijel posádky osobně pozdravit v předvečer startu.
„Samotná cesta začne první etapou z Prahy do Innsbrucku – vstupní branou do Alp. Odtud se kolona vydá přes horské průsmyky směrem k jezeru Garda, kde se charakter jízdy začne postupně měnit z alpského na ryze italský. Následovat bude etapa přes Motor Valley – Maranello, Modenu a legendární místa spojená s historií značek jako Ferrari nebo Pagani, kde posádky čeká exkluzivní návštěva továrny,“ popisuje Jana Svobodová. „Další dny přinesou toskánské silnice, pobřeží Tyrhénského moře a ikonické scenérie Amalfi. Velké finále pak obstará jižní Itálie včetně průjezdu historickou Materou a cílový dojezd do Neapole.“
Bond řádí v Itálii. Aston prohání městem, kde ještě nedávno žili v jeskyni
Právě Matera bude patřit k tajným vrcholům celé trasy. Město na jihu Itálie, kde se ještě v padesátých letech bydlelo v jeskyních, proslavil před pár lety James Bond, agent 007, který tam řádil se svým Aston Martinem.
„Czech Oldtimer Express nikdy nebyl jen o tom dojet z bodu A do bodu B. Je to cesta, na kterou se vyráží kvůli tomu, co člověk zažije mezi startem a cílem – kvůli silnicím, autům i lidem. Vždy je to i hodně řízení a i když se to možná na první pohled nezdá, dojezd do cíle je opravdu zasloužený a všechny posádky mají můj obdiv,“ říká Josef Zajíček, zakladatel a hlavní organizátor akce.