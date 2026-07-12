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Auta, vedro, rock’n’roll: Veteranfestu ve Slavkově vybrali termín na letišti

Aero 662 (1932)

Aero 662 (1932) | foto: Jiří Duchoň

Neopakovatelný pohled do spodní části zahrad zámku ve Slavkově u Brna, kam se...
Část expozice BMW firmy RenoCar Classic včetně dvou zástupců někdejší „Neue...
Dva vozy klasické koncepce: vlevo československá Praga Piccolo z roku 1930,...
Působivé BMW z roku 1937, až na drobnosti v původním stavu
31 fotografií
Poslední červnová sobota už více než tři desetiletí patří ve Slavkově u Brna příznivcům historických automobilů a motocyklů. Ani letošní ročník Veteranfestu nebyl výjimkou. Přestože jej výrazně ovlivnily tropické teploty blížící se čtyřiceti stupňům Celsia, do zámeckého areálu dorazilo opět velké množství historických vozidel i návštěvníků.

Veteranfest ve Slavkově přilákal stovky historických vozidel a tisíce návštěvníků. Všechny prověřilo extrémní horko.

Tradice Veteranfestu sahá 32 let zpět. Z původního regionálního setkání se postupně stala jedna z nejvýznamnějších veteránských akcí v České republice, která každoročně přitahuje účastníky i ze vzdálenějších koutů Evropy. Vypravil se tam i Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Do zámeckých zahrad přijíždějí už od pátečního odpoledne nejen vystavovatelé a sběratelé, ale také prodejci náhradních dílů, dobových doplňků a motoristických suvenýrů. Pořadatelé opět zvládli organizaci bez větších problémů. Přehledně značené trasy i dostatek brigádníků pomáhaly návštěvníkům i majitelům historických vozidel s orientací v rozsáhlém areálu.

Neopakovatelný pohled do spodní části zahrad zámku ve Slavkově u Brna, kam se sjíždí zejména novější vozidla.
Část expozice BMW firmy RenoCar Classic včetně dvou zástupců někdejší „Neue Klasse“. Vpravo od stánku vystavili i nový elektromobil BMW iX3, zástupce Neue Klasse dneška.
Dva vozy klasické koncepce: vlevo československá Praga Piccolo z roku 1930, vpravo o čtyři roky mladší Standard Ten z Velké Británie
Působivé BMW z roku 1937, až na drobnosti v původním stavu
31 fotografií

Celodenní program na hlavním pódiu nabídl hudební vystoupení inspirované Elvisem Presleym v podání brilantního Jakuba Machuldy a jeho orchestru, swingová taneční vystoupení tančírny Rhythm Pilots či komentované přehlídky prvorepublikové módy salonu Dantes.

Moderátor Luděk „Savana“ Urbánek během dne přivítal také herečku Alenu Antalovou, která je s Veteranfestem dlouhodobě spojena. Nechyběl ani Miloš Vránek, jehož společnost RenoCar Classic pravidelně přiváží do Slavkova několik vzácných automobilů BMW a akci dlouhodobě podporuje. Kromě hlavního pódia se návštěvníci mohli zastavit také u druhého pódia v dolní části zahrad.

Právě počasí však letos sehrálo zásadní roli. Veteranfest bývá tradičně spojován s příznivými podmínkami, protože termín poslední červnové soboty byl před dlouhými lety zvolen i podle dlouhodobých meteorologických statistik nedalekého tuřanského letiště. Tentokrát však vedra dosáhla extrémních hodnot.

Organizátoři proto zkrátili program a vyhlášení výsledků odborné soutěže posunuli o hodinu dopředu. Přes vysokou návštěvnost se tak nepodařilo překonat loňské rekordy, kdy areálem prošlo více než deset tisíc platících návštěvníků a vystaveno bylo přes 1300 historických vozidel.

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