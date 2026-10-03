Původní závod Stella Alpina (Alpská protěž) se zrodil v roce 1947 z iniciativy Autoklubu Trento. Jeho cílem bylo po ničivé druhé světové válce znovu nastartovat turistický ruch v italských Dolomitech a ukázat světu krásu tohoto regionu. Nešlo o žádnou poklidnou vyjížďku, ale o nekompromisní mezinárodní rychlostní závod na otevřených horských silnicích.
Autodědečci dováděli v alpských vracečkách. Pojďte na start závodu za protěží
Král českého designu by se dožil 90 let. K vidění jsou jeho auťáky i hračky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo retrospektivní výstavu, která je poctou k nedožitým 90. narozeninám tohoto mimořádného výtvarníka, konstruktéra, ale i pedagoga a závodníka. Podívejte...
S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné
Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...
Hororový příběh auta Jamese Deana. Smrtící Porsche 550 Spyder zabíjelo i dál
Hollywoodský idol James Dean se ve svém Porsche 550 Spyder řítil k nesmrtelnosti, ale 30. září 1955 potkal smrt na kalifornské křižovatce. Bleskový konec čtyřiadvacetileté hvězdy však byl pouhým...
Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek
Koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba čtyři miliony aut, včetně více než milionu vozů Škoda, píše Handelsblatt. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a...
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci
Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř...
Autodědečci dováděli v alpských vracečkách. Pojďte na start závodu za protěží
Klasická automobilová soutěž pravidelnosti Stella Alpina letos oslavila svůj 41. ročník. Od 11. do 13. září 2026 se do italského Trentina sjelo přes sedmdesát posádek, aby na úchvatných horských...
Bezdomovec v tesle nenese život sklesle. Propuštěný žije dva roky v autě
Ty nejlepší příběhy pořád ještě nepíše Elon Musk ani umělá inteligence, ale sám život. Dokládá to i netradiční model bydlení, který si zvolil Nico Murillo. Poté, co přišel o místo manažera v Tesle,...
Studenti postavili superauto. Den chytré mobility ukázal potenciál našich vývojářů
Den chytré mobility na pražském Výstavišti ukázal, že Česko není pouhou montovnou. Působí u nás inovativní firmy i četné univerzity, které vychovávají vývojáře pro autonomní jízdu a obecně mobilitu...
Nová služba slibuje nákup auta online do 30 minut a doručení až domů
Internet změnil chování zákazníků při nákupu auta. Zatímco před několika lety navštívil průměrný zákazník fyzicky dealerství několikrát, než odjel s vybraným vozem, dnes je to spíš jen jednou. Nová...
Veteránské perly se řítily do vrchu v Brně. Kamera frčela s nimi
Je to přesně 100 let, kdy se Eliška Junková vítězně prohnala cílem závodu do vrchu Brno-Soběšice. Historické závodní stroje se na trať letos vrátily. Podívejte se na exkluzivní záběry, které natáčel...
Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení
Cesta kolem světa Mercedesu na počest výročí 140 let automobilu napsala další kapitolu v Praze, kam dorazily sedmapadesáti tisíci kilometrů prověřené vozy třídy S. Vyzpovídali jsme řidiče, který ji...
Víme, jak jezdit superúsporně. Octavia benzin jen usrkává, když to umíte
Vyrazit na trať závodu spotřeby s turbobenzinovou octavii v automatu, je tak trochu ekologická provokace, pomysleli jsme si hned po vyzvednutí auta k absolvování 44. ročníku Škoda Economy Run 2026....
Tady je svět v pořádku. Žádná Čína, ruční práce od jezera Como má charisma
Sto pět let stála na jednom místě. Nepraktickém, namáčknutém mezi skálou a železniční tratí kolem jezera Como. Sto pět let se tu motorky montovaly ručně. Teď prošla továrna Moto Guzzi největší...
Vymáhání z ciziny příliš nefunguje, řidiče čeká v Česku přísnější systém pokut
Pokuty za překročení rychlosti nebo za telefonování za volantem nechodí do ciziny tak, jak by měly. K původnímu balíku dopravních přestupků, před kterými se pachatelé nemohou ukrýt překročením...
Hororový příběh auta Jamese Deana. Smrtící Porsche 550 Spyder zabíjelo i dál
Hollywoodský idol James Dean se ve svém Porsche 550 Spyder řítil k nesmrtelnosti, ale 30. září 1955 potkal smrt na kalifornské křižovatce. Bleskový konec čtyřiadvacetileté hvězdy však byl pouhým...
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Škodě je Česko malé, vyrábět musí i jinde, vysvětluje na rozloučenou Martin Jahn
Škoda má v Česku zcela plné kapacity, s modely vystačí dva až tři roky, říká na rozloučenou s Mladou Boleslaví Martin Jahn. Dlouholetý člen nejvyššího vedení značky už má od minulého týdne vyklizenou...
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci
Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř...