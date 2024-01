EU chce definovat, jak vypadá auto do šrotu. Tlak na omlazení autoparku sílí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o „požadavcích na oběhovost projektů vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností“ (2023/0284), který vyšel tiskem 13. července loňského roku, znejistil v řadě zemí Evropy majitele starších aut, zejména vlastníky youngtimerů a klasických aut. Na jedné straně Komise zavádí nová práva na snadnou opravu praček či lednic pro spotřebitele, na druhé se snaží nalézt způsob, jak neopravitelná auta definitivně vyřadit z oběhu.

Zkraje letošního roku se objevila v zahraničním tisku fáma, že tímto způsobem chce EU za každou cenu omladit vozový park a kvůli tomu hodlá vyřadit z provozu starší auta. Jedná se však zatím jen o návrh. Jak informoval španělský deník El País, může to být vypuštěný zkušební balonek, aby Evropská komise zjistila, jak by občané zareagovali na případné opatření. Ostatně nebylo by to poprvé. Metodu utažení šroubů nad únosnou mez a po protestech jejich částečné uvolnění jsme viděli i v případě normy Euro 7.

Faktem je, že se Evropa všemi prostředky snaží omladit vozový park, jehož stáří v posledních letech vlivem po sobě jdoucích krizí, vysoké inflace, růstu cen aut, ale i tlaku na rozšíření elektromobility roste. To má samozřejmě velký vliv na znečišťování ovzduší, ale i počet zraněných a usmrcených při dopravních nehodách.

Patnáct let s otazníkem

Průměrný věk auta v EU je dvanáct let. Nejstarší vozový park mají v Řecku a Estonsku s vozidly starými téměř sedmnáct let. Česko je ale již „na dostřel“. Podle statistiky Svazu dovozců automobilů se průměrné stáří aut u nás přibližuje šestnácti letům. To je za hranicí patnácti let, kterou podle některých zdrojů Evropská komise uvažuje jako oficiální hranici životnosti auta. Takto staré auto s vysokým počtem najetých kilometrů by bylo považováno za vhodné k vyřazení. Aby se zabránilo jeho dalšímu oběhu, byly by v případě jeho prodeje zakázány větší opravy. Bavíme se o úkonech, jako je výměna motoru, převodovky, některých dílů karoserie a obecně čehokoli, co převyšuje hodnotu vozu. V návrhu však žádný konkrétní údaj o patnácti letech není.

Jisté naopak je, že Evropská komise chce zabránit vývozu vozidel, která již nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Brusel chce zlepšit kvalitu sběru, zpracování a recyklace vozidel, což znamená, že návrh míří na výrobce, recyklační společnosti a členské státy. Neexistují žádné zvláštní požadavky na běžné motoristy. Jedinou povinností je využívání autorizovaných sběrných a zpracovatelských středisek, která by měla vydávat zvláštní potvrzení o sešrotování. To by mělo omezit případy, kdy se z očividných vraků stávají hezká auta.

Riziko pro veteránisty

Evropská komise také definuje kritéria pro odlišení vozidla „vyřazeného z provozu“ od ojetého a stanovení, zda je „technicky neopravitelné“. Seznam případů je dlouhý a patří mezi ně, pokud auto bylo rozřezáno na kusy nebo rozebráno na součásti, bylo svařeno nebo uzavřeno izolační pěnou, je zcela vyhořelé tak, že je zničen motorový prostor nebo prostor pro cestující, ale také pokud bylo ponořeno do vody do výšky nad přístrojovou desku a poškodil se motor nebo elektrický systém. Do kategorie neopravitelných podle návrhu patří i auto, jehož oprava vyžaduje výměnu motoru, převodovky, karoserie nebo sestavy podvozku, což vede ke ztrátě původní identity vozidla.

Jak uvedl mluvčí Komise pro agenturu AFP, předpis neuděluje EU žádné právo „zabavit a sešrotovat auto, pokud nesplňuje kritéria“. V konečném důsledku by mělo být na rozhodnutí vlastníka, zda se vozidla zbaví nebo ne. Podle italského magazínu Quattroruote se však chystá digitální sledování vozidel s ukončenou životností prostřednictvím speciálního pasu. Směrnice tak řeší větší sledovatelnost dílů a stanoví, že baterie elektromobilů musí být snadněji demontovatelné, a tudíž opravitelné, což je určitě velké plus.

V každém případě jde zatím pouze o návrh, který bude muset prověřit a schválit Parlament a Rada a případně upravit. Zkušební balónek tedy byl vypuštěn, o tom, jak bude vypadat finální podoba nařízení, se bude rozhodovat. S nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu se skladba těch, kdo budou o normě hlasovat, může dost výrazně změnit.