Perly za stamiliony: francouzští pradědečci, mercedesy a mezi nimi tatrovka
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...
Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...
Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda
Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...
Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů
Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...
Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice
O více než dvě koruny na litr poskočila od Nového roku cena stlačeného zemního plynu LPG. Může za to nová evropská emisní směrnice. Podle České asociace LPG směrnice popírá fyzikální realitu.
Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou
Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...
Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut
Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů....
Kráska ze smeťáku. Svůdná Samantha je velká vzácnost
Od našeho zpravodaje v Paříži Fiat 125 není nejzářivější superstar veteránských srazů, a to ještě může být hůř – to když dorazí polský bastard, který vznikl jako typická improvizace východního bloku - na celou licenci nového...
Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...
Průměrná česká ojetina se prodává za tři sta tisíc
Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se loni zvýšila o 12 tisíc Kč na 296 tisíc korun, tedy o 4,2 procenta. Auta začala zdražovat na začátku druhého kvartálu a tento trend se udržel...
První auto světa dnes slaví 140 let, stále se dá koupit. Svezli jsme se
Právě před 140 lety si Karl Benz nechal patentovat svoji tříkolku poháněnou spalovacím motorem. Tento den je oficiálně považován za „narození“ automobilu. První auto světa si lze koupit i dnes....
Ferrari zaparkoval na balkoně jeřábem, vídeňské úřady byly proti
Vídeň má své kouzlo, ale Dubaj to prostě není. Poměrně nákladně se o tom přesvědčil Amar Dezic, osmadvacetiletý podnikatel a sběratel luxusních supersportů. Jeho nápad, hodný Spojených arabských...
