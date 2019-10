Falešné veterány blokovaly dopravu. Skončilo to bitkou a poničeným autem

„Vracel jsem se ze svých častých cest z Malé Strany k sobě domů na Hradčany,“ popisuje Oskar Pajer situaci ze začátku října.



K incidentu došlo v obousměrné ulici Úvoz, kde i přesto, že tam smí jen dopravní obsluha, je celkem provoz. Kvůli tomu, že jeden jízdní pruh zabralo několik pseudohistorických vozů, se v tu chvíli nemohla vyhnout ostatní auta. Režisér začal intenzivně troubit a celou situaci nahrávat na mobil.

„On přijde a bude ti nadávat,“ jsou ve videu slyšet obavy ženy sedící v autě vedle Pajera. „No vždyť jo,“ odpovídá jí. Po chvíli opravdu řidič pseudoveterána vystupuje a míří k autu.

Následně udeří pěstí do předního skla. Poté kopne do dveří. Jeho kolega, který také vše nahrává na mobil, se ho snaží odtáhnout. Pajer poté o pár metrů popojede a natáčí registrační značku pseudoveterána.

To se však nelíbí rozzuřenému řidiči, Pajerovi nadává a pěstí mu bije do telefonu.

„Poté jsem odjel na Pohořelec a zavolal městskou policii, která konstatovala, že s tím nic moc nezmůže. Na vozidle došlo k prokopnutí dveří a dalším omáčklinám, ale na to už jsme tady zvyklí,“ líčí režisér.

Mezi řidiči těchto aut vozících turisty evidentně není moc oblíbený. „Zrovna včera se mi stalo, že jsem šel Prašnou branou a jejich partička na mě sprostě pokřikovala,“ říká.

Falešné veterány v Praze V Praze jezdí aktuálně okolo sto dvaceti pseudohistorických vozů, které nabízejí turistům vyhlídkové jízdy. Historický však ve skutečnosti není ani jeden z nich. Zákon totiž nedovoluje s vozidly registrovanými jako veterány (s registračními značkami se zelenými písmeny a čísly) podnikat, proto provozovatelé své vozy jen upravují do historizující podoby a mají je registrované jako zvláštní vozidlo. Některé byly podle kontrol dokonce registrovány jako sněžné rolby, traktory nebo motocykly.

Řidiči se chtějí domluvit a situaci řešit

Když jsme s Pajerem v ulici Úvoz natáčeli, projelo kolem nás dohromady asi 10 vozů s turisty. Spatřili nás, a pak za námi přišli dva muži, kteří tvrdili, že mají pod sebou flotilu 15 aut. Tedy asi pětinu všech, která v Praze turisty vozí. S režisérem diskutovali 20 minut.

„Chtěl jsem vám říct, že ten člověk je pryč, je vyhozen. Ten už v práci nikdy nebude, za to vám dávám ruku do ohně. Mrzí mě, co se stalo, ten kolega to přehnal,“ říká jeden z mužů.

Navíc „útočník“ prý vozy běžně neřídí. „Byl jen na záskok. Žije v Německu, sem jezdí jenom za rodinou jednou za měsíc. My ho potřebovali ten den a ten den se to stalo. Ten člověk s námi nemá vůbec nic společného,“ dodává.

Vadí mu také, že lidé je hází takzvaně do jednoho pytle. „My nikde nestojíme, nikomu nepřekážíme, s nikým se nehádáme, snažíme se vyhýbat. Když někde stojíme, tak stojíme na parkovišti. Když přijede místní, ještě mu sami uhýbáme, snažíme se mu jít naproti. Vy už nevidíte, že my se s těmi ostatními řidiči třeba u Prašné brány taky hádáme,“ snaží se muži přesvědčit, že je mezi řidiči potřeba rozlišovat.

Zároveň si ale myslí, že Pajer se troubením snažil řidiče vyprovokovat. „Vy jste to tam vyprovokoval. Kdybyste netroubil tak hlasitě...,“ vyčítá mu muž a zmiňuje také, že režisér do řidiče najel. Toho si přitom Pajer vůbec není vědom.

Po zhlédnutí videa uznává, že do něj drcnul. „Ale on vystoupil a šel na mě. To nebyl můj úmysl,“ říká. Řidič ale prý musel k lékaři, neboť se mu na noze vytvořila velká modřina.

Muži nicméně Pajerovi nabídli schůzku, kde se stanoví jasná pravidla. „Pojďme si domluvit setkání, kde si řekneme, co vám vadí, a my se podřídíme, abychom nejezdili tam, kde vám to vádí. My uděláme nějaké ústupky, tomu se nebráníme. Ale není řešením to dělat tlakem a provokovat bitky,“ dodávají. I kdyby si ale stanovili nějaká pravidla, problém je, že zdaleka nezastupují všechny řidiče.

