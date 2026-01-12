Ve Venezuele je litr benzinu za 80 haléřů. Lidem zbývají jen drahé ojetiny

Caracas, 12. prosince 2025 | foto: RONALD PENA R / EPA ČTK

František Dvořák
Země, o které se s novým rokem dozvěděl celý svět, je rájem levného benzinu. Nádrž ve Venezuele natankujete za pár bolívarů, ale obyvatelstvo jezdí auty starými v průměru 22 let a těch pár automobilových továren jede na čtvrt plynu.

Benzin skoro zadarmo a kolaps automobilového průmyslu, tak lze shrnout „automobilovou“ situaci v zemi, kterou má na mušce americký prezident. Asi si není třeba dělat iluze, že má čáku na její ropné zásoby, které patří k největším na světě. Země se pyšní 17 procenty světových zásob ropy s odhadovanými 303 miliardami barelů vytěžitelné ropy. Hledat Venezuelu na mapě Jižní Ameriky začal svět s únosem prezidenta Madura do Spojených států, kde byl obviněn mimo jiné z narkoterorismu.

Uvolnění sankcí by mohlo vrátit na trh západní značky, ale čínský náskok v distribuci je již nyní masivní. Čínská asociace osobních automobilů uvedla, že Čína od ledna do listopadu 2025 vyvezla do Venezuely 17 099 vozidel.

12. ledna 2026

