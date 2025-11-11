„URB‑E FRAME je kompaktní elektrické vozidlo navržené pro každodenní městský provoz. Jde o návrat k funkční, opravitelné a lehké mobilitě,“ vysvětluje Dušan Kadečka.
Svůj URB-E FRAME(Urban Electric Frame Car) koncipuje tak, aby spojil technickou racionalitu rámového podvozku s čistým a přehledným designem. „Základ tvoří ocelový modulární rám, do něhož se montují pohonné a karosářské celky podobně jako u motocyklu nebo malého pick-upu. Tento princip zajišťuje mimořádnou opravitelnost, nízké výrobní náklady a možnost snadné modernizace,“ vysvětluje. „Konstrukčně vycházíme z rámového základu. Do robustního, svařovaného rámu se vkládají moduly podvozku, baterií a karoserie. Baterie sedí jako vložka v podlaze. Díky tomu je kabina nízkopodlažní, má rovnou podlahu a maximální využití prostoru v omezených rozměrech.“
Kadečka chtěl dát svému autu minimalistický a přátelský styl. „Silueta je kompaktní s krátkými převisy, širokým prosklením a měkkými, ale jasně definovanými plochami. Provedení má jemné retro náznaky v oblinách karoserie, ale bez konkrétních ikon nebo výrazných tvarových podpisů existujících modelů. Design klade důraz na dobrou viditelnost řidiče, jednoduché tvary pro snadnou výrobu a přístupnost servisu. Světlomety jsou horizontální, tenké LED pásy s integrovaným denním svícením. Nárazníky a spodní ochranné lišty mají průmyslový dojem a zároveň plní ochrannou funkci.“
„Karoserie má tvar zkráceného hatchbacku s výrazně zalomenou boční linií a panoramatickým čelním sklem, které přechází až do střechy. Přední část je charakteristická ´obráceným úsměvem´ denního svícení – LED pás tvořící tvar obráceného oblouku – a skrytými světlomety v tmavém panelu. Zadní partie navazuje plynule, světla mají podobný motiv a rámové zakončení se stříbrným náznakem ochranného nosníku připomíná industriální původ auta,“ popisuje.
URB‑E FRAME v číslech
Interiér sází na jednoduchost, lehké materiály, dobrou ergonomii a maximální prostor. „Díky umístění baterie v rámu pod podlahou je podlaha zcela rovná a kabina působí otevřeně. Ovládací rozhraní je čistě digitální, ale přehledné — kombinace malého přístrojového štítu a centrálního displeje. Sedadla jsou lehká s měkkým opěradlem ze směsi recyklovaných vláken. Úložné prostory zahrnují frunk, odkládací schránky a zadní plato pro nákupní tašky.“ dodává Dušan Kadečka.
Autor soutěžního návrhu nastiňuje i konstrukční řešení: „Vše je z materiálů, které lze snadno recyklovat: lisované panely z plastu s příměsí lnu, hliník a textilie z recyklovaných PET vláken. Z konstrukčního hlediska jde o vůz, který lze vyrábět v malých sériích i mimo velké automobilky. Na stejný rám lze osadit karoserii kupé, dodávky či kabrioletu.“
Kadečka pro základní variantu počítá s baterií o kapacitě 25 kWh, na kterou jeho městský vůz zvládne 200 km městského provozu, silnější verze s větší baterií pak ujede přes 250 km. „Elektromotor o výkonu 60 kW umožňuje svižnou akceleraci do 100 km/h za 7 sekund a maximální rychlost omezenou na 110 km/h, přičemž celková hmotnost nepřesahuje 1 000 kg,“ vypočítává Dušan Kadečka.
URB-E FRAME je podle autora návratem k jednoduchému pojetí mobility. „Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ vysvětluje autor. „Cílem je dostupné, čisté městské auto, které nepřetěžuje infrastrukturu a umožňuje dlouhodobou péči a modernizaci.“
Ten pro svůj návrh použil umělou inteligenci GPT-5. Dušan Kadečka využil její placenou verzi k vytvoření technického konceptu, definici rozměrů a textového popisu designové filozofie.
Pro vizuální část použil generativní Al pro obrazovou tvorbu (DALL-E 3, rovněž placená verze), která pomohla převést ideový návrh do dvou tříčtvrtečních pohledů – zepředu a zezadu – podle zadaného stylu a proporcí.
V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky
Navrhněte auto
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.