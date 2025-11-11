Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci

Autor:
„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ tak popisuje svůj návrh auta budoucnosti Dušan Kadečka. Podívejte se na další příspěvek v autodesignérské soutěži iDNES.cz. Tvůrci mohou k tvorbě přizvat též umělou inteligenci, kterou využil také autor tohoto návrhu.
Urban Electric Frame Car zepředu

Urban Electric Frame Car zepředu | foto: Dušan Kadečka

Urban Electric Frame Car zezadu
Automobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.
Tomáš Sarnovský navrhl městský elektromobil se zabudovanými flexibilními...
„Koncept je primárně zaměřený na mobilitu ve městě a využívá technologie...
15 fotografií

„URB‑E FRAME je kompaktní elektrické vozidlo navržené pro každodenní městský provoz. Jde o návrat k funkční, opravitelné a lehké mobilitě,“ vysvětluje Dušan Kadečka.

Svůj URB-E FRAME(Urban Electric Frame Car) koncipuje tak, aby spojil technickou racionalitu rámového podvozku s čistým a přehledným designem. „Základ tvoří ocelový modulární rám, do něhož se montují pohonné a karosářské celky podobně jako u motocyklu nebo malého pick-upu. Tento princip zajišťuje mimořádnou opravitelnost, nízké výrobní náklady a možnost snadné modernizace,“ vysvětluje. „Konstrukčně vycházíme z rámového základu. Do robustního, svařovaného rámu se vkládají moduly podvozku, baterií a karoserie. Baterie sedí jako vložka v podlaze. Díky tomu je kabina nízkopodlažní, má rovnou podlahu a maximální využití prostoru v omezených rozměrech.“

Kadečka chtěl dát svému autu minimalistický a přátelský styl. „Silueta je kompaktní s krátkými převisy, širokým prosklením a měkkými, ale jasně definovanými plochami. Provedení má jemné retro náznaky v oblinách karoserie, ale bez konkrétních ikon nebo výrazných tvarových podpisů existujících modelů. Design klade důraz na dobrou viditelnost řidiče, jednoduché tvary pro snadnou výrobu a přístupnost servisu. Světlomety jsou horizontální, tenké LED pásy s integrovaným denním svícením. Nárazníky a spodní ochranné lišty mají průmyslový dojem a zároveň plní ochrannou funkci.“

„Karoserie má tvar zkráceného hatchbacku s výrazně zalomenou boční linií a panoramatickým čelním sklem, které přechází až do střechy. Přední část je charakteristická ´obráceným úsměvem´ denního svícení – LED pás tvořící tvar obráceného oblouku – a skrytými světlomety v tmavém panelu. Zadní partie navazuje plynule, světla mají podobný motiv a rámové zakončení se stříbrným náznakem ochranného nosníku připomíná industriální původ auta,“ popisuje.

URB‑E FRAME v číslech

  • délka: 3,20 m
  • šířka: 1,50 m
  • výška: 1,55 m
  • rozvor: 2,00 m
  • pohon: elektrický, zadní náprava
  • elektromotor: 50–60 kW (špička)
  • baterie: 25 kWh (Li-ion)
  • dojezd: 180–220 km (městský provoz)
  • hmotnost: cca 950 kg
  • max. rychlost: 110 km/h
  • nabíjení: AC 7–11 kW, DC 50 kW
  • podvozek: rámový, ocelový, modulární
  • zavěšení: MacPherson (přední), torzní příčka (zadní)
  • pneumatiky: 16" LRR (155/70 R16)
  • brzdy: kotoučové, regenerativní
  • materiály: vysokopevnostní ocel, hliník, kompozity PP+GF
  • interiér: recyklované textilie, minimalistický panel
  • výroba: malá série, možnost lokální montáže

Interiér sází na jednoduchost, lehké materiály, dobrou ergonomii a maximální prostor. „Díky umístění baterie v rámu pod podlahou je podlaha zcela rovná a kabina působí otevřeně. Ovládací rozhraní je čistě digitální, ale přehledné — kombinace malého přístrojového štítu a centrálního displeje. Sedadla jsou lehká s měkkým opěradlem ze směsi recyklovaných vláken. Úložné prostory zahrnují frunk, odkládací schránky a zadní plato pro nákupní tašky.“ dodává Dušan Kadečka.

Autor soutěžního návrhu nastiňuje i konstrukční řešení: „Vše je z materiálů, které lze snadno recyklovat: lisované panely z plastu s příměsí lnu, hliník a textilie z recyklovaných PET vláken. Z konstrukčního hlediska jde o vůz, který lze vyrábět v malých sériích i mimo velké automobilky. Na stejný rám lze osadit karoserii kupé, dodávky či kabrioletu.“

Kadečka pro základní variantu počítá s baterií o kapacitě 25 kWh, na kterou jeho městský vůz zvládne 200 km městského provozu, silnější verze s větší baterií pak ujede přes 250 km. „Elektromotor o výkonu 60 kW umožňuje svižnou akceleraci do 100 km/h za 7 sekund a maximální rychlost omezenou na 110 km/h, přičemž celková hmotnost nepřesahuje 1 000 kg,“ vypočítává Dušan Kadečka.

URB-E FRAME je podle autora návratem k jednoduchému pojetí mobility. „Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ vysvětluje autor. „Cílem je dostupné, čisté městské auto, které nepřetěžuje infrastrukturu a umožňuje dlouhodobou péči a modernizaci.“

Ten pro svůj návrh použil umělou inteligenci GPT-5. Dušan Kadečka využil její placenou verzi k vytvoření technického konceptu, definici rozměrů a textového popisu designové filozofie.

Pro vizuální část použil generativní Al pro obrazovou tvorbu (DALL-E 3, rovněž placená verze), která pomohla převést ideový návrh do dvou tříčtvrtečních pohledů – zepředu a zezadu – podle zadaného stylu a proporcí.

V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky

Urban Electric Frame Car zepředu
Urban Electric Frame Car zezadu
Automobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.
Tomáš Sarnovský navrhl městský elektromobil se zabudovanými flexibilními solárními články, které přispívají k prodloužení dojezdu. „Celková plocha fotovoltaických článků je 2,5 m2 což umožňuje vozidlu prodloužit při slunečném dni dojezd o několik kilometrů,“ vysvětluje autor.
15 fotografií

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Elektromobily: inteligentní volba pro životní prostředí

Obnovitelné zdroje: Elektromobily přírodu nezachrání, pokud se budou dobíjet...

Díky eliminaci lokálních emisí a vyšší energetické účinnosti představují elektromobily krok k ...

Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

VIDEO „Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité...

Průměrná cena ojetin je nejvyšší za deset let, prodeje i tak trhají rekordy

Ilustrační snímek

VIDEO Průměrná cena ojetých aut prodaných v říjnu na českém trhu vzrostla proti předchozímu měsíci o 12...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Lexus RZ je nový, na pohled to nepoznáte. Volant vyměnil za řidítka

LEXUS RZ

VIDEO Jakkoli se zdálo, že vývoj nových aut se už teď bude točit jen kolem toho, o kolik minut rychleji...

Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili

Volvo ES90 na české premiéře

Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali...

Nejčtenější

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

Nedůvěra k faktu, že se jako žena zaobírá auty, je v jejím případě rozhodně...

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

Toyota v Tokiu představuje koncept Corolla, který naznačuje, jak bude vypadat...

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq

Campella je český obytný přívěs pro dva dospělé a jedno dítě

Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Pobřežní ulici v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

11. listopadu 2025

Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Zaoblené, mírně vystouplé světlomety připomínají „tvář“ první generace, nově...

Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...

11. listopadu 2025

Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci

Urban Electric Frame Car zepředu

„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ tak popisuje svůj návrh auta budoucnosti Dušan...

11. listopadu 2025

Čtyřkolový kaktus by byl prima auto. Kdyby neměl problémové motory

Premium
Citroën C4 Cactus

Rostoucí obliba crossoverů a SUV a jejich následné „přemnožení“ na trhu donutily automobilky přicházet se stále extravagantnějšími modely. Což je přesně něco, co historicky sedí k automobilce...

10. listopadu 2025

Elektrická blecha v akci. Citroën Ami je malý velký zázrak základní mobility

Citroën Buggy Ami

Pokud se někdy mobilita měla zredukovat na naprosté minimum, jmenuje se Citroën Ami. Toto vozítko, které by snadno zvládlo i roli rekvizity ve sci-fi z 80. let, je ve skutečnosti reálný dopravní...

10. listopadu 2025

Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Nehoda s nepřipoutaným spolujezdcem na zadní sedačce

Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

10. listopadu 2025

Auto z 3D tiskárny v designsoutěži iDNES.cz, postavíte si ho sami

Soutěž
Automobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.

Elektrická miniatura má výměnné baterie a vytisknete si ji na 3D tiskárně, autor návrhu počítá s tím, že by data pro stavbu malého vozu do města byla volně dostupná. Podívejte se na další příspěvek v...

9. listopadu 2025

Místopředseda Evropské komise: EU musí bránit autoprůmysl před Čínou

Dacia Hipster

Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to...

9. listopadu 2025

V sedmi letech jsem stopovala do Bibione. Žena má výhodu, líčí mistryně v autostopu

Premium
„Stopovat jako žena je výhoda, lidé vám chtějí pomoct. Jen nesmíte mít na...

Anna Houštecká je současnou mistryní České republiky v autostopu. V létě vyhrála se svým kamarádem závod z Prahy do Albánie a zpět. „Celkem jsme vystřídali padesát aut. Nejdelší cestu jsme měli s...

8. listopadu 2025

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

8. listopadu 2025

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Číšník / servírka pro kavárnu Kolonáda

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 31 136 - 33 966 Kč

Dalších 32 196 volných pozic

Český pilot závodí v kopcích už 27. sezonu. Jeho lambo servisují na dálku

Martin Jerman je legendou českých závodů do vrchu. Už více jak pět a dvacet let...

„Tak toto je Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, tovární auto,“ začíná s úsměvem Martin, zkušený jezdec s více než sedmadvacetiletou kariérou. „Evo 2 značí nejnovější a nejvyspělejší specifikaci...

8. listopadu 2025

Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

„Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité rozhodnutí čínské vlády, které vyplývá z nového plánu pro patnáctou pětiletku této světové supervelmoci....

7. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.