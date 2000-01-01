Na letošní ročník veletrhu Caravaning Brno, který se konal od čtvrtka do neděle na brněnském výstavišti, zamířilo 33 000 lidí. Je to stejně jako loni. Cestovatelského a automobilového veletrhu se zúčastnilo 240 vystavovatelů, uvedly Veletrhy Brno.
Autor: Jan Altner
Letošní ročník se rozšířil ze tří do čtyř pavilonů, novinkou byla výstava stanů, předstanů a outdoorového vybavení.
Autor: Jan Altner
Návštěvnost veletrhu ocenili také prodejci. „Přibyl další pavilon, lidí bylo minimálně stejně jako loni a zájem nepolevoval ani v neděli kolem oběda. Zájem o naše obytné vozy roste a je vidět, že značky, které nabízíme, návštěvníky oslovují. S letošním ročníkem jsme spokojeni,“ uvedl prodejce Tomáš Starý.
Autor: Jan Altner
Vystavovatelé dle pořadatelů představili řadu novinek od luxusních dvanáctimetrových „hotelů na kolech“ přes expediční vozy až minikaravany. Hlavními trendy byly moderní design, kvalitní materiály, soběstačnost a individuální řešení.
Autor: Jan Altner
Součástí letošního ročníku byla také Travel zóna, která nabídla inspiraci třeba těm, kteří rádi cestují s karavanem nebo obytným vozem. Na jednom místě se představily české i zahraniční turistické destinace, města, regiony a organizace cestovního ruchu. Návštěvníci zde mohli získat tipy na výlety či informace o kempech.
Autor: Jan Altner
O cestovatelské zkušenosti a osobní příběhy se v doprovodném programu podělili například herec a moderátor Ondřej Sokol nebo moderátorka Eva Decastelo.
Autor: Jan Altner
Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá v Česku na oblibě, přestal být komunitní záležitostí.
Autor: Jan Altner
Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a karavaningu ČR Jana Bordovského neutichá.
Autor: Jan Altner
V Česku je aktuálně v provozu 67 000 obytných aut či karavanů, ovšem asociace odhaduje, že vozidel s různými vestavbami a úpravami se ke karavaningu využívá až 150 000, řekl Bordovský.
Autor: Jan Altner
„Karavaning pomáhá rozšířit zájmy a koníčky lidí, kteří tráví volný čas aktivně. Nabaluje na sebe jiná odvětví, jako jsou cyklisté, vodní turisté či pejskaři, kteří mají leckde problém se ubytovat,“ řekl Bordovský. Karavany také využívá velké množství rodin s dětmi.
Autor: Jan Altner
Proti roku 2010 jezdí v Česku dvojnásobek obytných aut a karavanů a při započtení prodeje ojetin se denně prodá zhruba deset aut.
Autor: Jan Altner
„Nových aut se letos prodá zhruba 1800 a karavanů zhruba 500, což je jeden z nejvyšších ročních prodejů,“ řekl Bordovský.
Autor: Jan Altner
V celé Evropě roční prodeje dosahují zhruba 220 000, z čehož polovinu tvoří německý trh.
Autor: Jan Altner
„Vliv karavaningu na ekonomiku roste. V souvislosti s tím také roste poptávka po infrastruktuře. Ta v Česku zatím příliš rozvinutá není, i proto roste poptávka po přenocování mimo kempy. Hodně se rozvíjí využívání služby Bez kempu, karavanisté jezdí také často na různé farmy, do minizoo. Roste zájem podnikatelů o karavanisty,“ řekl Bordovský.
Autor: Jan Altner
Zatímco v minulosti se z nákupu obytného auta stávala investice na celý život, v současnosti lidé vymění aut či karavanů za život více.
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
„Klíčové doplňky, které by karavanisté neměli opomíjet, souvisejí především s elektřinou. Tu si totiž na cestách nelze koupit a řada běžných věcí bez ní nefunguje,“ řekl Tomáš Brabec z firmy KaravanyPRO.
Autor: Jan Altner
Na rozvoj karavaningu podle Bordovského zareagovali i velcí výrobci a prodejci outdoorového vybavení, jako je například Decathlon, už nejde jen o specializované prodejce.
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Elektrická nezávislost je podle Tomáše Brabce z firmy KaravanyPRO klíčová. Pro akumulaci elektřiny jsou nejvýhodnější lithiové baterie, které už nahradily starší alternativy. Praktickou a dnes už obvyklou výbavou obytných aut jsou solární panely instalované na střeše.
Autor: Jan Altner
„Je to levný zdroj, který zajistí poptávanou spotřebu, obzvláště když je člověk dlouho na jednom místě. Už jsou dnes také k dispozici panely, které vyrábí i při částečném zastínění, protože každá buňka je zapojená zvlášť. Smysl má i rozkládací panel, který dáváme všem, kteří jezdí trávit zimu do Španělska,“ řekl Brabec.
Autor: Jan Altner
Vhodným doplňkem je i měnič napětí, protože některé spotřebiče jsou jen na 12 voltů, jiné na standardních 230. „Hodí se i nabíječka, která dokáže po nastartování auta dobíjet za jízdy obytnou baterii,“ řekl Brabec, který se před lety stal z řadového uživatele obytného vozu tím, kdo začala vylepšovat auta ostatním. Sám přitom různá vylepšení testuje nejprve u sebe.
Autor: Jan Altner
S elektřinou úzce souvisí trvalé internetové připojení, ať už kvůli práci či kvůli zábavě. „Lepší než hotspot vytvořený mobilem je malý router s datovou SIM kartou, s jehož pomocí si lze vytvořit wifi v autě. Pokud někdo chce jistotu připojení i tam, kde není signál, a potřebuje rychlý internet, je volbou číslo jedna starlink. Je však náročný na spotřebu elektřiny i finančně,“ poznamenal Brabec.
Autor: Jan Altner
Dobrou investicí jsou dodatečné zámky či alarm, protože ani karavanistům se nevyhýbají zloději. „Když začne houkat alarm, obvykle se soused půjde podívat, co se děje. Komunita karavanistů takto funguje,“ řekl Brabec.
Autor: Jan Altner
Doporučuje i mover, což je manévrovací systém pro karavan. Ke kolům se nainstalují motory a na dálkové ovládání lze precizně zaparkovat. Užitečnou věcí, pokud ji nemají auta z výroby, je vzduchové pérování.
Autor: Jan Altner
„Obytné auto je v podstatě pořád přetížené. Pérování šetří listové pružiny a podvozek a auto je stabilnější při jízdě,“ řekl Brabec. Zmínil také hydraulické nohy, které pomohou vyrovnat auto na nerovném pozemku, případně poslouží i při opravě defektu.
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Na zimu je užitečnou pomůckou kabát přes kabinu, protože přes ni uniká nejvíce tepla. Při jeho použití se také nemlží okna.
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner
Veletrh Caravaning Brno 2026
Autor: Jan Altner