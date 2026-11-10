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Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno
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Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno
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Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...
Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce...
Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...
Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...
V Česku se letos prodá zhruba 20 000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent, uvedl...
Čtvrtá generace Renaultu Twingo po vzoru větších modelů R4 a R5 hraje na retro strunu. Finalista prestižní evropské ankety Vůz rok 2027 křísí duch devadesátek, ale s kabelem v kufru. Srovnání se...
Na letošní ročník veletrhu Caravaning Brno, který se konal od čtvrtka do neděle na brněnském výstavišti, zamířilo 33 000 lidí. Je to stejně jako loni. Cestovatelského a automobilového veletrhu se...
Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Sháníte ojeté auto na zimu do hor, potřebujete nutně čtyřkolku, ale máte značně omezený rozpočet, třeba jen maximálně 200 tisíc korun? I za to se dá celkem slušně nakoupit. Čtyřkolek je v současné...
Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce...
Luxusní auta mě nezajímají. Bugina ano. Holduju starému italskému a německému designu, říká Martin Poš, král dětské bezpečnosti v autech.
Když požádali automobilku Citroën o zapůjčení auta na cestu kolem světa, dostali místo něj jen technickou příručku. Přesto v roce 1958 vyrazili a během třinácti měsíců překonali téměř...
Na silnicích v Česku se od začátku listopadu do konce března stane v průměru 154 nehod, u nichž policie zmiňuje letní pneumatiky. Při nich vzniklá škoda je průměrně 15,2 milionu korun za sezonu,...
Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v...
Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá na oblibě, přestalo být komunitní záležitostí. Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a...
Čínská automobilka BYD dosáhla s luxusní značkou Yangwang historického milníku. Elektrický hypersport U9 Xtreme uháněl po dálnici v Emirátech rychlostí 503,17 km/h. Získal čtyři oficiální rekordy,...