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Brno patřilo karavanistům. Představili hity pro příští sezonu, zájem nepolevuje

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Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026 Veletrh Caravaning Brno 2026
Na letošní ročník veletrhu Caravaning Brno, který se konal od čtvrtka do neděle na brněnském výstavišti, zamířilo 33 000 lidí. Je to stejně jako loni. Cestovatelského a automobilového veletrhu se zúčastnilo 240 vystavovatelů, uvedly Veletrhy Brno. Letošní ročník se rozšířil ze tří do čtyř pavilonů, novinkou byla výstava stanů, předstanů a outdoorového vybavení.

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

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